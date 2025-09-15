2025 Maruti Swift को मिली 3-स्टार ANCAP सेफ़्टी रेटिंग, जानें ग्राहकों के लिए इसका क्या है मतलब

2025 Maruti Swift Safety Rating: मारुति सुजुकी स्विफ्ट भारत में सबसे लोकप्रिय हैचबैक में से एक है. स्विफ्ट के पिछले जनरेशन वाले मॉडल को ANCAP टेस्ट में सुरक्षा के लिए 1-स्टार रेटिंग मिली थी, जबकि नई पीढ़ी के मॉडल को ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट में 3 स्टार मिले हैं. आज हम आपको भारत में तैयार किए गए स्विफ्ट और ANCAP में इसके प्रदर्शन के बारे में बताए जा रहे हैं.

सुजुकी स्विफ्ट का इससे पहले दिसंबर 2024 में ANCAP द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसमें इसे सुरक्षा के लिए सिर्फ़ एक स्टार मिला था. कार में कुछ बदलावों के बाद क्रैश टेस्ट एजेंसी द्वारा हैचबैक का फिर से परीक्षण किया गया और इसे 3-स्टार सुरक्षा रेटिंग दी गई। हालाँकि, सुजुकी और ANCAP ने अभी तक स्विफ्ट में किए गए उन सुरक्षा सुधारों का खुलासा नहीं किया है जिनके कारण रेटिंग में सुधार हुआ है.

सुजुकी स्विफ्ट सुरक्षा रेटिंग: ANCAP

डिटेल्स की बात करें तो, सुजुकी स्विफ्ट ने अडल्ट यात्री सुरक्षा में 40 में से 26.87 अंक प्राप्त किए. बाल यात्री सुरक्षा के मामले में, सुजुकी स्विफ्ट ने 49 में से 32.28 अंक प्राप्त किए, जो लगभग 65 प्रतिशत सुरक्षा के बराबर है. वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन टेस्ट में इसे 63 में से 48 अंक मिले, जो 76 प्रतिशत सुरक्षा के बराबर है. ऑस्ट्रेलियाई NCAP ने स्विफ्ट के सुरक्षा सहायता सुविधाओं का भी परीक्षण किया, जिसे 18 में से 10.03 अंक मिले.

ऑस्ट्रेलियाई NCAP की आधिकारिक वेबसाइट पुष्टि करती है कि ये सुरक्षा रेटिंग सुजुकी स्विफ्ट के सभी वेरिएंट पर लागू होती हैं, बेस-स्पेक GL को छोड़कर. सुविधाओं की बात करें तो, चौथी पीढ़ी की सुजुकी स्विफ्ट में ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), लेन सपोर्ट सिस्टम (LSS), स्पीड असिस्ट और अन्य सुरक्षा सुविधाएँ शामिल हैं. हालाँकि, ऑस्ट्रेलियाई स्पेक मॉडल में देखी गई ज्यादातर खासियतें भारत-स्पेक मारुति सुजुकी स्विफ्ट में नहीं ऑफर की जाती हैं.