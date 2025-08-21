Fronx को कांटे की टक्कर देगी 2025 Kiger Facelift, डिजाइन में मिल सकते हैं बड़े अपडेट्स
Fronx को कांटे की टक्कर देगी 2025 Kiger Facelift, डिजाइन में मिल सकते हैं बड़े अपडेट्स

Renault Kiger Facelift 2025: मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को टक्कर देने अपकमिंग 2025 रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट का टीज़र 24 अगस्त को होने वाले लॉन्च से पहले ही जारी कर दिया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:14 AM IST
2025 Renault Kiger Facelift: भारतीय बाजार में हाल ही में Renault ने अपनी Renault Triber Facelift को लॉन्च किया है, जिसमें काफी सारे डिजाइन अपडेट्स तो दिए ही गए हैं, साथ ही साथ नए फीचर्स को भी शामिल किया गया है. फ्रांसीसी कार निर्माता ने अपनी अपकमिंग 2025 रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट का भी टीजर जारी कर दिया है. आपको बता दें कि नई काइगर का मुकाबला मारुति की पॉपुलर कार Fronx से होने वाला है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि अपकमिंग कार में किन खासियतों को शामिल किया जा सकता है. 

2025 रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट: एक्सपेक्टेड डिज़ाइन 

2025 रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट को हरे रंग की बॉडी में टीज़ किया गया है, जबकि फेसलिफ्टेड अवतार की ज्यादातर डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं. टीज़र इमेज में इसके पिछले हिस्से की शॉर्ट डिटेल मिल जाती है. इस इमेज से समझा जा सकता है कि इसमें एक अपडेटेड C-साइज का एलईडी टेललैंप दिया जा सकता है. पहले देखे गए टेस्ट मॉडल से पता चलता है कि साइड से आगे का हिस्सा स्प्लिट-हेडलैंप सेटअप से लैस हो सकता है. 

2025 रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट: एक्सपेक्टेड इंटीरियर 
2025 रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट के इंटीरियर को लेकर अभी तक कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ब्रांड इसे ट्राइबर फेसलिफ्ट की तरह नए फीचर्स और नए केबिन डिज़ाइन के साथ अपडेट कर सकता है. काइगर फेसलिफ्ट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल, एक वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एक फ्रीस्टैंडिंग 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट और अन्य फीचर्स भी मिल सकते हैं.

2025 रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट: एक्सपेक्टेड पावरट्रेन 

2025 रेनॉल्ट काइगर फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले पावरट्रेन विकल्प बरकरार रहने की उम्मीद है. इसमें 72 एचपी की पावर वाला 1.0-लीटर एनए पेट्रोल इंजन और 100 एचपी की पावर वाला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (विकल्प के रूप में उपलब्ध) मिलने की उम्मीद है.

