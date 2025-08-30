2025 Renault Triber Vs Maruti Ertiga: कौन सी सेवन सीटर कार रहेगी आपके लिए बेस्ट चॉइस, 5 मिनट में जानें
2025 Renault Triber Vs Maruti Ertiga: कौन सी सेवन सीटर कार रहेगी आपके लिए बेस्ट चॉइस, 5 मिनट में जानें

2025 Renault Triber Vs Maruti Ertiga: हाल ही में सेवन सीटर कार 2025 Renault Triber को मार्केट में लॉन्च किया गया है जिसका मुकाबला Maruti Ertiga से होने वाला है. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:32 AM IST
2025 Renault Triber Vs Maruti Ertiga: कौन सी सेवन सीटर कार रहेगी आपके लिए बेस्ट चॉइस, 5 मिनट में जानें

2025 Renault Triber Vs Maruti Ertiga: Renault Triber (Emotion) और Maruti Ertiga (ZXi/ZXi+) भारत में उपलब्ध दो पॉपुलर 7-सीटर MPV हैं. दोनों ही बजट रेंज के अच्छे ऑप्शन हैं. हालांकि इनके फीचर्स और तकनीक में कई अंतर हैं. ऐसे में आज हम दोनों कार के बारे में विस्तार से जानेंगे जिससे ये समझना आसान हो जाएगा कि आखिर कौन सी एमपीवी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें: क्या आपकी गाड़ी सपोर्ट करती है E20 फ्यूल? अगर नहीं तो चलाने से पहले जान लें इसके नुकसान

हेडलैम्प्स

Renault Triber (Emotion) में ऑटो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) के साथ-साथ फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं. वहीं Maruti Ertiga (ZXi/ZXi+) की बात करें तो इसमें हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं. ट्राइबर के एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप से ये मात खा जाते हैं. 

इंफोटेनमेंट सिस्टम

Triber (Emotion) में ग्राहकों को 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है. Ertiga (ZXi/ZXi+) की बात करें तो इसमें में 7 इंच का SmartPlay टचस्क्रीन सिस्टम है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को भी सपोर्ट करता है. इस मामले में भी Triber साइज और स्टाइल में Ertiga को पीछे छोड़ देती है. 

ड्राइवर फैसिलिटी 

Triber (Emotion) वेरिएंट में पुश-बटन स्टार्ट, क्रूज़ कंट्रोल (मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ) और कूल्ड स्टोरेज जैसे फीचर्स हैं, जो ड्राइविंग को सुविधाजनक बनाते हैं. Ertiga (ZXi/ZXi+) में क्रूज़ कंट्रोल (ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ), पैडल शिफ्टर्स, और कनेक्टेड कार ऐप जैसे फीचर्स हैं. Ertiga की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पैडल शिफ्टर्स इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं, जबकि Triber में सिंपल मैनुअल क्रूज़ कंट्रोल इसे किफायती बनाए रखते हैं. 

अन्य फीचर्स 

Renault Triber (Emotion) में ऑटो वाइपर्स, ऑटो-फोल्ड ORVM, और रेन-सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स हैं, जो इसे हाइटेक बनाते हैं. इतना ही नहीं इसमें वायरलेस फोन चार्जर भी मिल जाता है. Maruti Ertiga (ZXi/ZXi+) की बात करें तो इसमें ग्राहकों को ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, PM2.5 फिल्टर, और रिट्रैक्टेबल ORVM जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. Ertiga का ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और PM2.5 फिल्टर इसे परिवारों के लिए अधिक आरामदायक बनाते हैं, लेकिन Triber के रेन-सेंसिंग वाइपर्स और वायरलेस चार्जर इसे तकनीकी रूप से थोड़ा आगे रखते हैं. 

सेफ्टी फीचर्स 

Triber (Emotion) में इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल (ESC), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), 6 एयरबैग्स, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, हिल-स्टार्ट असिस्ट, और फ्रंट व रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स हैं. यह इसे सुरक्षा के लिहाज से काफी मजबूत बनाता है. Ertiga (ZXi/ZXi+) में भी समान सुरक्षा फीचर्स हैं, साथ ही रियर पार्किंग कैमरा, इमोबिलाइज़र, और स्पीड-सेंसिंग डोर लॉक्स अतिरिक्त हैं. हालांकि, Triber के 6 एयरबैग्स इसे इस सेगमेंट में खास बनाते हैं, क्योंकि Ertiga में केवल 4 एयरबैग्स (ZXi+ में) उपलब्ध हैं. 

यह भी पढ़ें: Honda उतारने जा रहा 4 नई धाकड़ SUVs, जानें कब होगी भारत में लॉन्च

कीमत 

Renault Triber (Emotion) अपनी किफायती कीमत (लगभग ₹8.24 लाख, एक्स-शोरूम) और आधुनिक फीचर्स जैसे LED हेडलैम्प्स, डिजिटल डिस्प्ले, और 6 एयरबैग्स के साथ उन लोगों के लिए बेहतर है, जो बजट में टेक्नोलॉजी और सुरक्षा चाहते हैं. वहीं, Maruti Ertiga (ZXi/ZXi+) (₹10.59 लाख से ₹12.01 लाख, एक्स-शोरूम) अधिक शक्तिशाली इंजन (1.5L बनाम Triber का 1.0L), CNG विकल्प, और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ उन लोगों के लिए पेरफेक्ट है, जो आराम और माइलेज को प्राथमिकता देते हैं. दोनों ही गाड़ियां भारत में बेहद ही पॉपुलर हैं और इनकी काफी डिमांड है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

2025 Renault Triber Vs Maruti Ertiga

;