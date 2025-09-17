2025 Renault Triber Vs Maruti Ertiga: जानें कौन सी सेवन सीटर पर पैसे लगाना रहेगा सही
2025 Renault Triber Vs Maruti Ertiga: जानें कौन सी सेवन सीटर पर पैसे लगाना रहेगा सही

Best Seven Seater Car:  2025 रेनॉल्ट ट्राइबर में अंदर और बाहर बड़े बदलाव किए गए हैं, जबकि इसका इंजन सेटअप बरकरार रखा गया है. आज हम आपके लिए इन दोनों MPVs का कम्पैरिजन लेकर आए हैं जिससे आप समझ सकें कि आपके लिए दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 07:13 AM IST
2025 Renault Triber Vs Maruti Ertiga: जानें कौन सी सेवन सीटर पर पैसे लगाना रहेगा सही

Best Seven Seater Car: अपडेटेड रेनॉल्ट ट्राइबर हाल ही में 6.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध उतारा गया था और जीएसटी 2.0 आने के बाद इसकी कीमत 6 लाख से भी कम हो गई है. ऐसे में ये भारत की सबसे किफायती 7-सीटर फैमिली कार बन जाती है. कॉम्पैक्ट एमपीवी सेगमेंट में, ट्राइबर का सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा से है, जिसकी कीमत वर्तमान में 8.97 लाख रुपये से 13.26 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. 2025 रेनॉल्ट ट्राइबर में अंदर और बाहर बड़े बदलाव किए गए हैं, जबकि इसका इंजन सेटअप बरकरार रखा गया है. आज हम आपके लिए इन दोनों MPVs का कम्पैरिजन लेकर आए हैं जिससे आप समझ सकें कि आपके लिए दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन 

2025 रेनॉल्ट ट्राइबर इमोशन और मारुति अर्टिगा ZXi/ZXi+ दो दमदार 7-सीटर MPVs हैं, जो बड़ी फैमिली के लिए डिज़ाइन की गई खासियतों के साथ आती हैं. ट्राइबर में ऑटो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, एलईडी डीआरएल और फॉग लैंप्स हैं, जो अर्टिगा के हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैंप्स से बेहतर हैं. इंफोटेनमेंट के लिए, ट्राइबर का 8-इंच टचस्क्रीन सिस्टम वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ आता है, जो अर्टिगा के 7-इंच स्मार्टप्ले सिस्टम से बड़ा और हाइटेक है, हालांकि दोनों वायरलेस कनेक्टिविटी ऑफर करती हैं.

ट्राइबर का 7-इंच टीएफटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आधुनिक इंटरफेस देता है, जबकि अर्टिगा का मल्टी-इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले (MID) एनालॉग सेटअप के साथ पारंपरिक है. ड्राइवर सुविधा में, ट्राइबर में पुश-बटन स्टार्ट, मैनुअल क्रूज़ कंट्रोल और कूल्ड स्टोरेज है, वहीं अर्टिगा ऑटोमैटिक क्रूज़ कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स और रिमोट फीचर्स के लिए कनेक्टेड कार ऐप ऑफर करता है. ट्राइबर ऑटो वाइपर्स, ऑटो-फोल्डिंग ORVM और रेन-सेंसिंग वाइपर्स देता है, जबकि अर्टिगा ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, PM2.5 एयर फिल्टर और रिट्रैक्टेबल ORVM के साथ बेहतर केबिन कम्फर्ट देता है.

सेफ़्टी फीचर्स 

दोनों वाहनों में ESC, TCS, TPMS, छह एयरबैग, ISOFIX, हिल-स्टार्ट असिस्ट और फ्रंट/रियर सेंसर जैसे मजबूत सुरक्षा फीचर्स हैं, लेकिन अर्टिगा में रियर पार्किंग कैमरा, इंजन इम्मोबिलाइज़र और स्पीड-सेंसिंग डोर लॉक्स एक्स्ट्रा हैं. लगभग 6.30 लाख रुपये से शुरू होने वाली ट्राइबर की कीमत इसे बजट के में खरीदारों के लिए टेक्नोलॉजी और वैल्यू से भरपूर बनाती है, जबकि 8.97 लाख रुपये से शुरू होने वाली अर्टिगा बेहतर माइलेज (20.3 किमी/लीटर बनाम 18.2 किमी/लीटर) और मारुति की दमदार सर्विस नेटवर्क के साथ रिफाइंड फीचर्स ऑफर करती है.

लेटेस्ट अपडेट के साथ, ट्राइबर मारुति अर्टिगा की तुलना में ज़्यादा टेक्नोलॉजी और फ़ीचर्स से भरपूर हो गई है. इसके केबिन में अब नया ब्लैक और ग्रेज़ अपहोल्स्ट्री, अपडेटेड 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और काइगर स्टाइल डैशबोर्ड है. रेनॉल्ट ने नई ट्राइबर लाइनअप में 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड रूप में शामिल किया है. यह MPV अब फ्रंट पार्किंग सेंसर और क्रूज़ कंट्रोल के साथ भी आती है.

नई ट्राइबर फ़ीचर्स और तकनीक के मामले में आगे है. इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से लिया गया है. दूसरी ओर, मारुति अर्टिगा में थोड़ा छोटा 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट दिया गया है. दोनों MPV वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी सपोर्ट करती हैं.

नई ट्राइबर में 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जबकि अर्टिगा में रंगीन MID वाला एनालॉग क्लस्टर है. रेनॉल्ट की अपडेटेड फैमिली कार में कई ऐसे फ़ीचर्स हैं जो अर्टिगा में नहीं थे, जैसे वायरलेस फ़ोन चार्जर, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रेन सेंसिंग वाइपर और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप. इसके अलावा, 2025 रेनॉल्ट ट्राइबर (फेसलिफ्ट से पहले वाले मॉडल जैसी) पूरी तरह से हटाने वाली थर्ड रो सीटों के साथ आती है. दूसरी ओर, मारुति अर्टिगा में फोल्डेबल ठार रो की सीटें हैं, लेकिन ये हटाई नहीं जा सकती हैं. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Best Seven Seater Car

