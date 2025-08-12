और ज्यादा धांसू कलर में लॉन्च हुई 2025 Royal Enfield Hunter 350, देखते रह जाएंगे ग्राहक
Advertisement
trendingNow12876857
Hindi Newsऑटोमोबाइल

और ज्यादा धांसू कलर में लॉन्च हुई 2025 Royal Enfield Hunter 350, देखते रह जाएंगे ग्राहक

2025 Royal Enfield Hunter 350: नई हंटर 2025 को अब एक नए कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है जिससे ग्राहकों के पास कुल 7 पेंट स्कीम ऑप्शन रहेंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

और ज्यादा धांसू कलर में लॉन्च हुई 2025 Royal Enfield Hunter 350, देखते रह जाएंगे ग्राहक

2025 Royal Enfield Hunter 350: रॉयल एनफील्ड ने 2025 हंटर 350 के लिए एक नया ग्रेफाइट ग्रे रंग ऑप्शन मार्केट में लॉन्च कर दिया किया है. इस नए पेंट स्कीम की कीमत 1.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इस नए कलर ऑप्शन के साथ ये दमदार बाइक काफी जोरदार नजर आ रही है और इससे ग्राहकों के पास अब एक नया ऑप्शन भी हो गया है जिसे वो ये बाइक खरीदते समय चुन सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: खत्म हुआ इंतजार, आज लॉन्च होगी Yezdi Roadster, मिलेंगी ये जोरदार खूबियां 

इस नए रंग के साथ, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 अब सात पेंट स्कीम में उपलब्ध है. ग्रेफाइट ग्रे शेड मिड वेरिएंट में उपलब्ध है, जो पहले केवल रियो व्हाइट और डैपर ग्रे रंगों में ही उपलब्ध था. यह नया शेड हंटर 350 में सादगी भरा एलीगेन्स जोड़ता है, जबकि नियॉन येलो हाइलाइट्स इसकी स्टाइलिंग में लाइवलीनेस जोड़ते हैं.

2025 हंटर 350 में 349 सीसी, एयर-कूल्ड, जे-सीरीज़ इंजन है जो 20.2 बीएचपी और 27 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. लॉन्ग-स्ट्रोक मोटर को पाँच-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच का फायदा मिलता है.

यह भी पढ़ें: सितंबर में होगी Tesla की पहली कार की डिलीवरी, फुल चार्ज में चलती है 622 किलोमीटर

रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में हंटर 350 को कुछ उल्लेखनीय कार्यात्मक और यांत्रिक उन्नयन के साथ अपडेट किया है. इनमें आरामदायक सवारी के लिए नया रियर सस्पेंशन, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और बेहतर सीटिंग कम्फर्ट शामिल हैं। बाइक में एलईडी हेडलैंप, ट्रिपर नेविगेशन पॉड और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

About the Author
author img
विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

2025 Royal Enfield Hunter 350

Trending news

क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
india
क्या टैरिफ अटैक के बाद भारत ने रोक दी US के साथ डिफेंस डील? MEA ने दिया जवाब
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
weather update
खूब झूमकर बरस रहे बादल, कई इलाकों में भरा पानी; घर से निकलने से पहले जान लें अपडेट
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
Indian Navy
समंदर में दमखम दिखाने उतरी नौसेना तो PAK के होश हुए फाख्ता, 1971 दोहराए जाने का डर
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
Fatehpur News
क्या वाकई फतेहपुर में 'मंदिर' तोड़कर किया गया था मजार का निर्माण? क्यों उछला मामला
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
india pakistan news
मुनीर-बिलावल की धमकी ठेंगे पर! भारत पूरी तरह सुखाने जा रहा है पाकिस्तान का गला
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
DNA Analysis
PAK पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बड़ा खतरा, पाकिस्तान के लिए अगले 100 घंटे कितने अहम?
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
Pune Road Accident News
पुणे में बड़ा सड़क हादसा, 25-30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप वैन, 10 लोगों की मौत
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
;