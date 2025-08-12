और ज्यादा धांसू कलर में लॉन्च हुई 2025 Royal Enfield Hunter 350, देखते रह जाएंगे ग्राहक

2025 Royal Enfield Hunter 350: रॉयल एनफील्ड ने 2025 हंटर 350 के लिए एक नया ग्रेफाइट ग्रे रंग ऑप्शन मार्केट में लॉन्च कर दिया किया है. इस नए पेंट स्कीम की कीमत 1.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इस नए कलर ऑप्शन के साथ ये दमदार बाइक काफी जोरदार नजर आ रही है और इससे ग्राहकों के पास अब एक नया ऑप्शन भी हो गया है जिसे वो ये बाइक खरीदते समय चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: खत्म हुआ इंतजार, आज लॉन्च होगी Yezdi Roadster, मिलेंगी ये जोरदार खूबियां

इस नए रंग के साथ, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 अब सात पेंट स्कीम में उपलब्ध है. ग्रेफाइट ग्रे शेड मिड वेरिएंट में उपलब्ध है, जो पहले केवल रियो व्हाइट और डैपर ग्रे रंगों में ही उपलब्ध था. यह नया शेड हंटर 350 में सादगी भरा एलीगेन्स जोड़ता है, जबकि नियॉन येलो हाइलाइट्स इसकी स्टाइलिंग में लाइवलीनेस जोड़ते हैं.

2025 हंटर 350 में 349 सीसी, एयर-कूल्ड, जे-सीरीज़ इंजन है जो 20.2 बीएचपी और 27 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. लॉन्ग-स्ट्रोक मोटर को पाँच-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच का फायदा मिलता है.

यह भी पढ़ें: सितंबर में होगी Tesla की पहली कार की डिलीवरी, फुल चार्ज में चलती है 622 किलोमीटर

रॉयल एनफील्ड ने हाल ही में हंटर 350 को कुछ उल्लेखनीय कार्यात्मक और यांत्रिक उन्नयन के साथ अपडेट किया है. इनमें आरामदायक सवारी के लिए नया रियर सस्पेंशन, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस और बेहतर सीटिंग कम्फर्ट शामिल हैं। बाइक में एलईडी हेडलैंप, ट्रिपर नेविगेशन पॉड और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं.