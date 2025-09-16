2025 Royal Enfield Meteor 350 की भारत में धमाकेदार एंट्री, जानें किन खासियतों से है लैस

2025 Royal Enfield Meteor 350: नई 2025 Royal Enfield Meteor 350 भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गई है. अपडेटेड लाइनअप चार वेरिएंट्स - फायरबॉल, स्टेलर, ऑरोरा और सुपरनोवा में उपलब्ध है, जिनकी शुरुआती कीमत 1.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, चेन्नई) है.

कितनी है कीमत

नई रॉयल एनफील्ड मेटिअर 350 की कीमतें हाल ही में अपडेटेड जीएसटी रेट के हिसाब से अपडेट की गई हैं. फायरबॉल वेरिएंट की कीमत ₹1,95,762 है और यह फायरबॉल ऑरेंज और फायरबॉल ग्रे रंगों में उपलब्ध है. स्टेलर वेरिएंट की कीमत ₹2,03,419 है, जो स्टेलर मैट ग्रे और स्टेलर मरीन ब्लू रंगों में आता है. ऑरोरा वेरिएंट की कीमत ₹2,06,290 है और यह ऑरोरा रेट्रो ग्रीन और ऑरोरा रेड रंगों में पेश किया गया है. सुपरनोवा वेरिएंट, जो सबसे महंगा है, की कीमत ₹2,15,883 है और यह सुपरनोवा ब्लैक रंग में उपलब्ध है. ये कीमतें एक्स-शोरूम हैं और ग्राहकों के लिए विभिन्न रंग विकल्पों के साथ शानदार डिजाइन और परफॉर्मेंस ऑफर करती हैं.

2025 Royal Enfield Meteor 350 के अपडेट

नई रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 में डिज़ाइन और फीचर्स में बड़े बदलाव किए गए हैं. बाइक में अब एलईडी हेडलैंप, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर हैं. इसमें यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट, ट्रिपर नेविगेशन पॉड और असिस्ट व स्लिपर क्लच भी हैं. फायरबॉल और स्टेलर वेरिएंट में एलईडी हेडलैंप और ट्रिपर पॉड स्टैंडर्ड हैं, जबकि ऑरोरा और सुपरनोवा ट्रिम अब स्टैंडर्ड एडजस्टेबल लीवर के साथ उपलब्ध हैं.

नए कलर ऑप्शन

अपडेट की गई Royal Enfield Meteor 350 नए रंगों में उपलब्ध है, जिनमें ऑरोरा रेट्रो, फायरबॉल ऑरेंज, फायरबॉल ग्रे, स्टेलर मरीन ब्लू, स्टेलर मैट ग्रे, ऑरोरा रेड, ऑरोरा रेट्रो ग्रीन और सुपरनोवा ब्लैक शामिल हैं.

पुराना वाला इंजन

2025 Royal Enfield Meteor 350 में वही 349 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है जो 6,100 आरपीएम पर 20.2 बीएचपी की अधिकतम पावर और 4,000 आरपीएम पर 27 एनएम का अधिकतम टॉर्क देता है. यह इंजन असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है.