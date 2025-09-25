2025 Skoda Octavia RS इस दिन होगी लॉन्च, 6 अक्टूबर से बुकिंग कर पाएंगे ग्राहक

2025 Skoda Octavia RS Launch: स्कॉडा की सबसे तेज़ रफ्तार सेडान, नई 2025 ऑक्टेविया RS, भारतीय सड़कों पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. इसे भारत में 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाने वाला है, वहीं इसकी बुकिंग 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. बता दें कि कार की डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू होगी. भारत में इसकी सिर्फ 100 यूनिट्स ही बेची जाएंगी. इसकी अनुमानित कीमत ₹50-55 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है.

क्या खास है इस नई कार में?

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसका इंजन है. इसमें 2.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है जो 265bhp की जबरदस्त पावर और 370Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ यह कार सिर्फ 6.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, और इसकी टॉप स्पीड 250kmph है.

डिजाइन के मामले में भी यह बेहद स्पोर्टी है. इसमें ब्लैक ग्रिल, LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स, और RS-स्पेसिफिक बंपर दिए गए हैं. अंदर का केबिन भी प्रीमियम है, जिसमें 13-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे शानदार फीचर्स हैं. इसके अलावा, इसमें स्पोर्ट सीट्स और फ्लैट-बॉटम RS स्टीयरिंग व्हील भी है, जो इसे अंदर से भी रेसिंग कार जैसा फील देता है.