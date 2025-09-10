Tata Punch का सबसे तगड़ा मॉडल ला रही कंपनी, पुरानी पंच खरीदने का है प्लान तो ठहर जाएं
Tata Punch का सबसे तगड़ा मॉडल ला रही कंपनी, पुरानी पंच खरीदने का है प्लान तो ठहर जाएं

2025 Tata Punch Facelift: अगर आप इस फेस्टिव सीजन पर मौजूदा टाटा पंच खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि इस आइडिया को थोड़ा होल्ड करें क्योंकि जल्द ही मार्केट में नई अपडेटेड पंच की एंट्री होने जा रही है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:58 AM IST
Tata Punch का सबसे तगड़ा मॉडल ला रही कंपनी, पुरानी पंच खरीदने का है प्लान तो ठहर जाएं

2025 Tata Punch Facelift: टाटा मोटर्स 2025 के आखिर तक दो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है जिनमें पंच फेसलिफ्ट और बिल्कुल नई सिएरा ईवी शामिल है. ये दोनों एसयूवीज किस दिन लॉन्च होंगी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है. 2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट की बात करें तो, इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में मौजूदा इंजन ऑप्शन को पहले जैसा रखते हुए, इंटीरियर और एक्सटीरियर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. 

हो सकते हैं ये बदलाव 

Tata Punch Facelif में ग्राहकों को नए डिज़ाइन का ग्रिल, नई हेडलाइट्स, बदले हुए बंपर, नया अलॉय व्हील डिज़ाइन, नई एलईडी यूनिट्स के साथ कनेक्टेड टेल लाइट, चमकदार टाटा लोगो वाला नया 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टच-आधारित HVAC कंट्रोल पैनल, फ्री-स्टैंडिंग 10.25-इंच टचस्क्रीन, 8-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम के साथ वेंटिलेटेड सीटें दी जा सकती हैं.

स्पाई तस्वीरों से पता चलता है कि अपडेटेड पंच अपने इलेक्ट्रिक मॉडल से कुछ डिज़ाइन एलीमेंट शेयर कर सकती है. आगे की तरफ, इसमें नए डिज़ाइन की ग्रिल, नए डिज़ाइन के हेडलैंप और थोड़ा बदला हुआ बंपर होगा. साइड प्रोफाइल में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसमें नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील मिलेंगे. पीछे की तरफ, नए एलईडी यूनिट वाले नए बंपर और कनेक्टेड टेललैंप के साथ इसका रियर प्रोफाइल और भी नया लगेगा, जैसा कि हमने नेक्सन में देखा है. 

अन्य फीचर्स 

2025 टाटा पंच फेसलिफ्ट में नई अल्ट्रोज़ से लिया गया एक नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील होगा जिसमें इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो होगा. इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ एक फ्री-स्टैंडिंग 10.25-इंच टचस्क्रीन भी होगी. टच-बेस्ड HVAC कंट्रोल पैनल पंच ईवी से लिया जा सकता है. टाटा नई पंच में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और अपग्रेडेड 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम भी दे सकती है. 

वही पेट्रोल और सीएनजी इंजन

नई टाटा पंच 2025 में मेकैनिकल बदलाव नहीं किया जाएगा. इस कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में 1.2 लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा, जो मैक्सिमम 87 बीएचपी और 115 एनएम का टॉर्क देगा. सीएनजी वेरिएंट में वही डुअल-सिलेंडर आई-सीएनजी तकनीक होगी. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट

2025 Tata Punch Facelift

;