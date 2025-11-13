Advertisement
पर्दा हटने से पहले ही खुल गए राज़! 2025 Tata Sierra के वो 5 सीक्रेट फीचर्स जो बदल देंगे गेम!

2025 Tata Sierra: तंग जगहों पर पार्किंग करना अब मुश्किल नहीं रहेगा क्योंकि सिएरा में 360 डिग्री कैमरा भी कन्फर्म हो गया है. यह फीचर कार के चारों ओर का स्पष्ट दृश्य प्रदान करेगा, जिससे ड्राइवर को पार्किंग के दौरान वस्तुओं से टकराने का खतरा कम होगा.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 13, 2025, 12:11 PM IST
2025 Tata Sierra: टाटा मोटर्स अपनी प्रतिष्ठित एसयूवी, सिएरा को बिल्कुल नए अवतार में वापस ला रही है, और यह खबर भारतीय कार प्रेमियों के बीच सनसनी मचा रही है. 25 नवंबर 2025 को आधिकारिक लॉन्च से पहले ही, टाटा ने 2025 Tata Sierra के कुछ बेहद खास फीचर्स से पर्दा हटा दिया है. ये पांच कन्फर्म फीचर्स न सिर्फ इस एसयूवी को आधुनिक बनाते हैं, बल्कि इसे सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार भी बनाते हैं. ऐसा लगता है कि टाटा ने इसे सिर्फ एक नई कार नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता प्रीमियम लाउंज बनाने की तैयारी की है. आइए जानते हैं कि नई सिएरा में वे कौन-से टॉप 5 फीचर्स हैं जो बाजार में हलचल मचाने वाले हैं.

कौन-से 5 फीचर्स हैं सबसे बड़ी खासियतें 
1. क्या पैनोरमिक सनरूफ वाकई इतना बड़ा होगा? जी हां, 2025 Tata Sierra में एक बड़ा और शानदार पैनोरमिक सनरूफ दिया जाएगा. भारतीय बाजार में इसकी भारी डिमांड को देखते हुए यह फीचर दिया गया है. इसका बड़ा साइज़ केबिन को बेहद हवादार (एयरी) बनाएगा, खासकर लंबी यात्राओं के दौरान. यह सुविधा यात्रियों को सफर का एक ताज़गी भरा और खुला अनुभव प्रदान करेगी, जिससे यात्रा और भी आरामदायक हो जाएगी.

2. क्या Sierra अब ड्राइवरलेस कार की तरह सुरक्षित होगी? सुरक्षा के मामले में टाटा कोई समझौता नहीं कर रही है. नई सिएरा में लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) सूट कन्फर्म किया गया है. यह फीचर इसे सबसे सुरक्षित एसयूवी में से एक बना देगा. इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे अत्याधुनिक फीचर्स शामिल होंगे, जो न केवल दुर्घटनाओं को टालने में मदद करेंगे, बल्कि ड्राइविंग को भी तनाव-मुक्त बनाएंगे.

3. क्या पार्किंग अब बच्चों का खेल बन जाएगी? तंग जगहों पर पार्किंग करना अब मुश्किल नहीं रहेगा क्योंकि सिएरा में 360 डिग्री कैमरा भी कन्फर्म हो गया है. यह फीचर कार के चारों ओर का स्पष्ट दृश्य प्रदान करेगा, जिससे ड्राइवर को पार्किंग के दौरान वस्तुओं से टकराने का खतरा कम होगा. यह सुविधा शहरी ड्राइविंग और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर एसयूवी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए बेहद सहायक साबित होगी.

4. ट्रिपल स्क्रीन सेटअप: क्या यह वाकई किसी टाटा कार में पहली बार है? Sierra के इंटीरियर्स का सबसे बड़ा आकर्षण इसका शानदार ट्रिपल स्क्रीन सेटअप होगा. यह सेटअप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और को-पैसेंजर के लिए एक अलग एंटरटेनमेंट डिस्प्ले के रूप में होगा. यह फीचर किसी भी टाटा कार में पहली बार दिया जा रहा है, जो सिएरा को एक प्रीमियम और भविष्यवादी लुक देगा. यह सेटअप वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से लैस होगा.

5. भारत के मौसम के लिए ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल कितना ज़रूरी है? भारत के अलग-अलग और अक्सर गर्म मौसम के मिजाज को देखते हुए, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल का शामिल होना एक बेहतरीन कदम है. यह फीचर ड्राइवर और आगे बैठे यात्री को अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग-अलग तापमान सेट करने की सुविधा देगा. यह सुविधा सुनिश्चित करेगी कि लंबी राइड्स के दौरान केबिन में सभी को आरामदायक और ठंडा वातावरण मिले.

Vineet Singh

Vineet Singh

