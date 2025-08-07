Triumph ने चुपके से बढ़ा दी इस 400 सीसी बाइक की कीमत, जानें अब कितनी रकम चुकाएंगे ग्राहक
Triumph ने चुपके से बढ़ा दी इस 400 सीसी बाइक की कीमत, जानें अब कितनी रकम चुकाएंगे ग्राहक

2025 Triumph Speed 400: ट्रायम्फ स्पीड 400 की कीमत में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन डिजाइन या मैकेनिक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:03 AM IST
Triumph ने चुपके से बढ़ा दी इस 400 सीसी बाइक की कीमत, जानें अब कितनी रकम चुकाएंगे ग्राहक

2025 Triumph Speed 400: ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स इंडिया ने भारतीय बाज़ार में थ्रक्सटन 400 लॉन्च कर दी है. यह 400 सीसी प्लेटफ़ॉर्म पर बेस्ड ब्रांड का लेटेस्ट मॉडल है. कैफ़े रेसर के लॉन्च के ठीक आसपास, दोपहिया वाहन निर्माता ने 2025 स्पीड 400 की कीमतों में रिवाइज किया है. इस रोडस्टर की कीमत 4,177 रुपये बढ़कर 2,50,551 रुपये हो गई है, जो पहले 2.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी.

यह भी पढ़ें: TVS M1-S का टीजर आया सामने, 4.3 kWh बैटरी से मिलेगी 150 KM की रेंज; फीचर्स जान उड़ जाएंगे होश!

नई कीमत में मोटरसाइकिल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका डिज़ाइन पहले जैसा ही है और रंग विकल्प भी वही हैं, जिनमें रेसिंग येलो, पर्ल मेटैलिक व्हाइट, फैंटम ब्लैक और रेसिंग रेड शामिल हैं. इसके अलावा, बाइक में बिना किसी बदलाव के वही मैकेनिकल पार्ट्स हैं. इसमें अभी भी एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर मिलते हैं.

ट्रायम्फ स्पीड 400 में वही 398 सीसी सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 8,000 आरपीएम पर 39 एचपी की पावर और 6,500 आरपीएम पर 37 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. यह यूनिट छह-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ी है और असिस्ट व स्लिपर क्लच के साथ आती है. इन सबके साथ, यह बाइक हार्ले डेविडसन X400, KTM 390 ड्यूक और अन्य मॉडलों को टक्कर देती रहेगी.

यह भी पढ़ें: 265 की टॉप स्पीड! भारत की अपनी सबसे तेज बाइक, सिर्फ 3 सेकेंड में 100 की रफ्तार

इस बीच, हाल ही में लॉन्च हुई ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 की कीमत 2.74 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. इसमें स्पीड 400 वाला ही इंजन लगा है. हालाँकि, इसे 42 एचपी की पावर और 37 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करने के लिए रीट्यून किया गया है। स्पीड 400, स्पीड टी4, स्क्रैम्बलर 400 एक्स और स्क्रैम्बलर 400 एक्ससी के बाद यह 400 सीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित पांचवीं मोटरसाइकिल है.

विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

2025 Triumph Speed 400

