TVS Raider 125 के नए मॉडल में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स, देखते रह जाएंगे ग्राहक

2025 TVS Raider 125: इस अपडेट में सबसे बड़ी ख़ासियत Raider 125 के मैकेनिक्स में सुधार है. यह बाइक अब सिंगल-चैनल सुपर मोटो ABS के साथ नया रियर डिस्क ब्रेक सेटअप लेकर आएगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:28 PM IST
TVS Raider 125 के नए मॉडल में मिलेंगे ये धांसू फीचर्स, देखते रह जाएंगे ग्राहक

2025 TVS Raider 125: TVS मोटर कंपनी अपनी लोकप्रिय Raider 125 मोटरसाइकिल को 2025 मॉडल के लिए अपडेट करने की तैयारी में है. यह कदम Hero Xtreme 125R, Honda CB125 Hornet, और Bajaj Pulsar N125 जैसी तेज़ी से बढ़ती 125cc सेगमेंट की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए ज़रूरी है. हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो से इस मोटरसाइकिल के नए फ़ीचर्स का खुलासा हो गया है.

सेफ़्टी और ब्रेकिंग 
इस अपडेट में सबसे बड़ी ख़ासियत Raider 125 के मैकेनिक्स में सुधार है. यह बाइक अब सिंगल-चैनल सुपर मोटो ABS के साथ नया रियर डिस्क ब्रेक सेटअप लेकर आएगी. यह फ़ीचर इसे अपने सेगमेंट में ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम पाने वाली इकलौती बाइक बनाता है. इस यूनिट में रेड ब्रेक कैलीपर्स के साथ एक पेटल डिस्क शामिल है, जो फ्रंट एंड पर लगे यूनिट जैसा ही दिखता है. सुरक्षित और सही ढंग से काम करने के लिए, कैलीपर पर एक सुरक्षात्मक कवर (protective cover) भी दिया गया है.

टायर और डिज़ाइन में क्या मिलेगा नया?
ब्रेकिंग के साथ तालमेल बिठाने के लिए, बाइक के टायरों को भी अपग्रेड किया गया है. यह पिछले मॉडल की तुलना में ज़्यादा चौड़े यूनिट्स हैं:

अब 90-सेक्शन का टायर मिलेगा

पीछे के सिरे पर 110-सेक्शन का टायर दिया गया है.

ये सभी बदलाव नए पेंट स्कीम्स के साथ होंगे; लीक हुई तस्वीरों में मोटरसाइकिल को रेड और व्हाइट कलर स्कीम में दिखाया गया है. इन बदलावों के अलावा, मोटरसाइकिल के बाकी विवरण पिछले संस्करण के समान ही रहने की उम्मीद है.

इंजन और अन्य फ़ीचर्स
2025 TVS Raider 125 में इंजन पहले वाला ही रहेगा. यह 124.8 cc सिंगल-सिलेंडर 3V एयर-कूल्ड इंजन द्वारा संचालित है, जो 11.2 hp की पावर और 11.2 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. यह यूनिट पांच-स्पीड गियरबॉक्स के साथ काम करना जारी रखेगी. लाइटिंग की बात करें, तो मोटरसाइकिल में LED हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स और हैलोजन टर्न इंडिकेटर्स जैसे फ़ीचर्स भी जारी रहेंगे.

2025 TVS Raider 125

