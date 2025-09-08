आते ही गदर मचा रही 2025 Yamaha R15 रेंज, जानें ग्राहकों को क्या कुछ मिलेगा खास
आते ही गदर मचा रही 2025 Yamaha R15 रेंज, जानें ग्राहकों को क्या कुछ मिलेगा खास

2025 Yamaha R15: फेस्टिव सीजन से पहले, यामाहा मोटर इंडिया ने बड़ा खेल कर दिया है और R15 रेंज को अपडेटेड कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में लॉन्च कर दिया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:14 PM IST
आते ही गदर मचा रही 2025 Yamaha R15 रेंज, जानें ग्राहकों को क्या कुछ मिलेगा खास

2025 Yamaha R15: त्योहारी सीज़न से पहले, यामाहा मोटर इंडिया ने R15 रेंज के लिए नए कलर ऑप्शन पेश कर दिए हैं. बता दें कि इस रेंज में R15M, R15 V4 और R15 ऑप्शन शामिल हैं. 2025 यामाहा R15 रेंज की कीमतें 1.67 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती हैं. R15M नए मेटैलिक ग्रे रंग में उपलब्ध है, जबकि R15 V4 मेटैलिक ब्लैक, अपडेटेड रेसिंग ब्लू और मैट पर्ल व्हाइट पेंट स्कीम में उपलब्ध है. अपडेटेड R15S मैट ब्लैक रंग और कॉन्ट्रास्टिंग रेड व्हील्स में उपलब्ध है.

कीमत 

2025 यामाहा R15 रेंज की कीमतों के बारे में बात करें तो, यामाहा R15M की कीमत दिल्ली में एक्स-शोरूम 2,01,000 रुपये, यामाहा R15 V4 की कीमत 1,84,770 रुपये और यामाहा R15S की कीमत 1,67,830 रुपये है. इस रेंज में R15M को मेटालिक ग्रे, R15 V4 को मेटालिक ब्लैक, अपडेटेड रेसिंग ब्लू और मैट पर्ल व्हाइट, जबकि R15S को मैट ब्लैक के साथ कंट्रास्टिंग वर्मिलियन व्हील्स में पेश किया गया है. ये नए रंग और कीमतें त्योहारी सीजन में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पेश की गई हैं.

बाइक में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. 2025 यामाहा R15 में 155cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है. यह इंजन अधिकतम 18.4bhp और 14.2Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. अपडेटेड R15 लाइनअप में असिस्ट और स्लिपर क्लच, ट्रैक्शन कंट्रोल, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और क्विक शिफ्टर्स (केवल चुनिंदा वेरिएंट में) जैसे फ़ीचर्स मिलते रहेंगे.

R15 भारत में अपने सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्सबाइक बनी हुई है, जिसकी देश में 10 लाख से ज़्यादा यूनिट्स का तैयार की जा चुके हैं. युवा राइडर्स और परफॉर्मेंस के शौकीनों के बीच इसकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता, एंट्री-लेवल सुपरस्पोर्ट कैटेगरी में इसकी एक बेंचमार्क की तरह पेश कर रही है. नए रंगों के साथ, यामाहा का लक्ष्य त्योहारी सीज़न के दौरान ग्राहकों को लुभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. 

