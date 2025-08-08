334 cc के इंजन साथ आ गई है येज्दी की धाकड़ बाइक! 10 सेकंड में पकड़ेगी 100 की रफ्तार

2025 yezdi adventure: हाल में ही येज्दी ने अपनी नई बाइक को लॉन्च किया है इसमें 334 cc के इंजन का इस्तेमाल किया गया है, आज हम आपको इस बाइक की सारे डिटेल के बारे में बताएंगे
2025 yezdi adventure: येज्दी की नई बाइक भारतीय मार्केट में लॉन्च हो चुकी है इस बाइक का इंतजार एडवेंचर के शौकीन बहुत पहले से कर रहे थे, इस बाइक को लुक काफी अलग और नया रखा गया है, जो इस बाइक को दमदार और स्टाइलिश बनाने का काम करता है, इस बाइक की लॉन्चिंग 4 जून 2025 को की गई थी तब से लोगों में इस बाइक का क्रेज बना हुआ है, आज हम आपको इस नई बाइक के फीचर्स और डिजाइन और कीमत के बारे बताएंगे.
येज्दी के इस नई बाइक येज्दी एडवेंचर के लॉन्च होने के बाद से इसके लुक और डिजाइन की बात की जा रही है, इस कमाल की बाइक में मल्टी-रिफ्लेक्टर हेडलाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसके लुक को बढ़ाने के साथ अंधेरे में रोशनी को बेहतर बनाने का भी काम करती है, साथ ही इस बाइक में ट्विन LED टेल लाइट भी दिया गया है, अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं तो आपको ये बाइक 6 कलर में मिल जाएगी, साथ ही इसमें नए डिकल्स, नई रैली-स्टाइल बीक, साथ ही नया टैंक और ग्राफिक्स दिए गए हैं
इंजन
येज्दी एडवेंचर के इंजन की बात करें तो इसमें 334cc सिंगल सिलेंडर का लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जिसके कारण इसमें 29.6PS की पावर और 29.8Nm का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है जिससे इस बाइक को बहुत पावर मिलती है, साथ ही ट्रैवल करने वालों के लिए ये बाइक बेस्ट है क्योंकि आप इस बाइक को आप पहाड़ी इलाकों में आराम से चला सकते हैं, साथ ही इसमें लिक्विड-कूल्ड इंजन होने के कारण आप कितना भी अधिक इस गाड़ी को चला लें, इस बाइक का इंजन गर्म नहीं होता है, इसलिए आप बिना चिंता के इस बाइक से ट्रैवलिंग कर सकते हैं
कीमत
येज्दी के इस नई बाइक येज्दी एडवेंचर के लॉन्च होने इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत लगभग 2.15 लाख है, जो इस बाइक को मिडिल क्लास के लिए बेहतर बनाता है साथ ही इस बाइक के माइलेज की बात करें तो ये लगभग 36 का है.