2026 Aprilia RS 457 और Tuono 457 की कीमतों में कटौती, जानें किन खासियतों से हैं लैस

Aprilia 2026 New Range Launch: इटैलियन बाइक निर्माता कंपनी Aprilia ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2026 रेंज को लॉन्च कर दिया है. सबसे बड़ी खबर यह है कि कंपनी ने अपनी लोकप्रिय बाइक्स, RS 457 और Tuono 457 की कीमतों में कटौती की है. अब इन बाइक्स की शुरुआती कीमत ₹3.97 लाख से शुरू होती है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जीएसटी दरों में बदलाव के बावजूद कंपनी ने ग्राहकों पर बोझ कम करने का फैसला किया है.

नई कीमतें और बजट में राहत

साल 2026 के लिए अप्रिलिया RS 457 की कीमत अब पहले से काफी कम और सुलभ हो गई है. जब जीएसटी की नई दरें घोषित हुई थीं, तब इसकी कीमत ₹4.35 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है. वहीं, नई Tuono 457 को ₹3.97 लाख की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है. यह कीमत जीएसटी सुधारों से पहले वाली कीमतों के लगभग बराबर है, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाती है.

GP रेप्लिका

अप्रिलिया ने RS 457 का एक खास 'GP रेप्लिका' वेरिएंट भी पेश किया है. यह वेरिएंट स्टैंडर्ड मॉडल से केवल ₹15,000 महंगा है, लेकिन इसमें कई खास फीचर्स मिलते हैं. इसमें मोटोजीपी से प्रेरित ब्लैक फिनिश और स्पॉन्सर स्टिकर्स के साथ-साथ क्विकशिफ्टर और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर स्टैंडर्ड मिलते हैं. अगर आप क्विकशिफ्टर को अलग से एक्सेसरी के रूप में लगवाते हैं, तो उसकी कीमत ₹25,000 पड़ती है, जिससे यह वेरिएंट एक स्मार्ट डील बन जाता है.

Tuono 457

अगर आपको स्पोर्टी लुक वाली बिना फेयरिंग बाइक पसंद है, तो Tuono 457 आपके लिए है. यह RS 457 के ही प्लेटफॉर्म पर आधारित है. यह बाइक पिरान्हा रेड और प्यूमा ग्रे जैसे दो शानदार रंगों में उपलब्ध है. इसकी आक्रामक हेडलाइट, मस्कुलर फ्यूल टैंक और अंडरबेली एग्जॉस्ट इसे सड़क पर एक जबरदस्त 'रोड प्रेजेंस' देते हैं. यह बाइक मुख्य रूप से शहरी राइडिंग और कंफर्ट को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

पावरफुल इंजन और फीचर्स

दोनों ही बाइक्स में 457cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है. यह इंजन 47.6 hp की पावर और 43.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्लिपर क्लच दिया गया है. तकनीक के मामले में भी ये बाइक्स पीछे नहीं है; इनमें 5-इंच का कलर टीएफटी (TFT) डिस्प्ले, राइड-बाय-वायर थ्रोटल, ट्रैक्शन कंट्रोल और इको, स्पोर्ट व रेन जैसे तीन राइडिंग मोड्स मिलते हैं.

मुकाबला

भारतीय बाजार में अप्रिलिया RS 457 का सीधा मुकाबला KTM RC 390 और Kawasaki Ninja 500 जैसी बाइक्स से है. वही, Tuono 457 की टक्कर KTM 390 Duke से होने वाली है. आने वाले समय मे BMW, TVS और नॉर्टन जैसी कंपनियां भी इस सेगमेट में अपनी बाइक्स लाने वाली है, जिससे इस 450-500cc कैटेगरी में कंपटीशन और भी रोमांचक हो जाएगा.