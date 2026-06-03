Royal Enfield को टक्कर देने आई Bajaj की लंबी बाइक! लुक ऐसा कि हर कोई मुड़-मुड़कर देखेगा, जानिए कीमत-फीचर्स

Bajaj Auto ने भारत में अपनी नई Bajaj Avenger 220 Street बाइक को लॉन्च कर दिया है. मात्र 1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर आने वाली इस क्रूजर बाइक में दमदार 220cc का इंजन, ब्लैक-आउट थीम और ट्यूबलेस टायर्स के साथ एलॉय व्हील दिए गए हैं. पूरी जानकारी के लिए अभी पढ़ें.
Trending Photos
अगर आप भी कम बजट में एक प्रीमियम और स्टाइलिश क्रूजर बाइक खरीदने का सपना देख रहे हैं तो बजाज ऑटो ने आपकी यह मुराद पूरी कर दी है. कंपनी ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी सबसे चहेती क्रूजर सीरीज को नया अपडेट देते हुए नई Bajaj Avenger 220 Street को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. सबसे मजेदार बात यह है कि कंपनी ने इस बाइक को बिना किसी बड़े शोर-शराबे के चुपके से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट किया है. यह बाइक पुरानी एवेंजर स्ट्रीट 160 की जगह लेगी जिसे कंपनी ने अब बंद कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस नए अवतार में आपको क्या कुछ खास मिलने वाला है.
बजाज कंपनी ने इस नई बाइक को एक बेहतरीन स्पोर्टी क्रूजर लुक दिया है जो युवाओं को बहुत पसंद आने वाला है. इस बाइक में आपको पूरी तरह से ब्लैक-आउट थीम देखने को मिलेगी जो इसके इंजन, एग्जॉस्ट और बाकी हिस्सों को बेहद अट्रैक्टिव बनाती है. इसमें कंपनी ने दो शानदार कलर ऑप्शंस दिए हैं जिनमें एबोनी ब्लैक और कॉकटेल वाइन रेड शामिल हैं. क्रूज़ वेरिएंट की तुलना में इसका हैंडलबार थोड़ा नीचे और सीधा रखा गया है जिससे शहर की सड़कों पर इसे मोड़ना और संभालना काफी आसान हो जाता है.
पावर के मामले में इस बाइक में कोई समझौता नहीं किया गया है. नई एवेंजर 220 स्ट्रीट में 220cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड, ट्विन-स्पार्क DTS-i इंजन दिया गया है. यह दमदार इंजन 8,500 आरपीएम पर 19 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 7,000 आरपीएम पर 17.55 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है. इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है जो राइडर को लंबी दूरी की यात्रा और शहर के ट्रैफिक दोनों में एक स्मूथ और रिफाइंड राइडिंग एक्सपीरियंस देता है.
इस नए मॉडल में कुछ बेहद व्यावहारिक बदलाव किए गए हैं जो इसे पुरानी एवेंजर क्रूज़ से अलग बनाते हैं. सबसे बड़ा बदलाव इसके टायर्स में हुआ है जहां क्रूज़ वेरिएंट में स्पोक व्हील्स के साथ ट्यूब वाले टायर मिलते थे, वहीं इस स्ट्रीट वेरिएंट में ब्लैक एलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि रास्ते में पंचर होने पर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी. इसके अलावा इसमें एक छोटा फ्लाईस्क्रीन और फ्रंट हेडलाइट के साथ एलईडी डीआरएल (LED DRL) भी जोड़ा गया है जो इसके लुक को मॉडर्न बनाता है.
राइडर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजाज ने इस बाइक में सिंगल-चैनल एबीएस (ABS) यानी एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया है. बाइक के फ्रंट में 280mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है. सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में डबल एंटी-फ्रिक्शन बुश के साथ टेलिस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं जो गड्ढों वाले रास्तों पर भी बेहतरीन आराम देते हैं. इस बाइक का कुल वजन 160 किलोग्राम है और इसमें 13 लीटर की क्षमता वाला फ्यूल टैंक मिलता है.
अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज यानी इसकी कीमत की. बजाज ने नई Avenger 220 Street को 1.30 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर बाजार में उतारा है. यह अपने क्रूज़ 220 वेरिएंट से महज 1,200 रुपये महंगी है लेकिन इसके फीचर्स इसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं. इस बाइक को आप बजाज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी डीलरशिप पर जाकर इसकी टेस्ट राइड ले सकते हैं. कम बजट में क्रूजर का मजा लेने वालों के लिए यह एक परफेक्ट चॉइस बन चुकी है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.