लॉन्च से पहले ही शोरूम में खड़ी 2026 पल्सर 125! LED हेडलाइट और प्रीमियम लुक देख लोग हैरान

लॉन्च से पहले ही शोरूम में खड़ी 2026 पल्सर 125! LED हेडलाइट और प्रीमियम लुक देख लोग हैरान

2026 bajaj pulsar 125: कम बजट में प्रीमियम लुक देने के लिए 2026 बजाज पल्सर 125 को नया डिजाइन और एलईडी हेडलाइट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो लॉन्च से पहले ही शोरूम में पहुंच चुकी है. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 18, 2026, 11:55 AM IST
लॉन्च से पहले ही शोरूम में खड़ी 2026 पल्सर 125! LED हेडलाइट और प्रीमियम लुक देख लोग हैरान

2026 bajaj pulsar 125: अगर आप कम बजट में अच्छी और भरोसेमंद बाइक लेने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. बजाज ऑटो की नई 2026 पल्सर 125 लॉन्च से पहले ही शोरूम में पहुंचने लगी है. कंपनी ने अभी इसके लॉन्च का ऐलान नहीं किया है. लेकिन डीलरशिप पर पहुंचे नए मॉडल से इसके बदले हुए लुक और फीचर्स सामने आ गए हैं. हाल ही में आए वॉकअराउंड वीडियो से साफ है कि बजाज ने इस बार पल्सर 125 को ज्यादा प्रीमियम बनाने की कोशिश की है.

कैसा है डिजाइन?
बजाज की क्लासिक पल्सर सीरीज लंबे समय से ग्राहकों की पसंद रही है. इसमें पल्सर 220, 150 और 125 जैसे मॉडल शामिल हैं. पिछले महीने पल्सर 150 को नया डिजाइन अपडेट मिला था. अब वही बदलाव पल्सर 125 में भी दिख रहे हैं. 2026 पल्सर 125 में नया फ्रंट फेस दिया गया है. हेडलाइट सेटअप पूरी तरह बदला हुआ है. सबसे खास बात यह है कि इस बाइक में पहली बार एलईडी हेडलाइट दी गई है. इससे बाइक पहले से ज्यादा मॉर्डन और आकर्षक लगती है.

नई पल्सर 125 में एलईडी टर्न इंडिकेटर्स भी जोड़े गए हैं. इससे इसकी प्रीमियम पहचान और मजबूत होती है. हालांकि टेललाइट पहले जैसी ही रखी गई है. बाइक के फ्यूल टैंक, साइड पैनल और इंजन काउल पर नए ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं. सीट सेटअप में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. इसमें स्प्लिट सीट नहीं दी गई है. सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम भी पहले जैसा ही है. आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं.

क्या हैं फीचर्स?
फीचर्स की बात करें तो बाइक में इल्यूमिनेटेड स्विच, इंजन किल स्विच और किक स्टार्ट दिया गया है. इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. यह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. हालांकि नेविगेशन की सुविधा इसमें नहीं दी गई है. रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी सभी जानकारियां डिस्प्ले पर मिल जाती हैं.

कैसा है इंजन?
इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 2026 बजाज पल्सर 125 में 124.38 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है. यह 11.8 पीएस की पावर और 10.8 एनएम का टॉर्क देता है. इंजन स्मूद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. यह बाइक होंडा एसपी 125 और हीरो ग्लैमर एक्स जैसी बाइक्स को टक्कर देती है. नए लुक के साथ पल्सर 125 बजट सेगमेंट में मजबूत ऑप्शन बनकर उभर सकती है.
