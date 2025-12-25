2026 बजाज पल्सर 150 भारत में लॉन्च: नए लुक और डिजिटल फीचर्स के साथ हुई वापसी, जानें कीमत

2026 bajaj pulsar 150: बजाज ऑटो ने भारतीय युवाओं की पसंदीदा बाइक, Pulsar 150 का लेटेस्ट अवतार बाजार में उतार दिया है. काफी समय से डीलरशिप्स पर देखे जाने के बाद, अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसकी कीमतों का खुलासा कर दिया है. नई पल्सर 150 की शुरुआती कीमत 1.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. वहीं, इसके प्रीमियम वेरिएंट्स जैसे 'सिंगल डिस्क UG' और 'ट्विन डिस्क UG' की कीमतें क्रमशः 1.12 लाख रुपये और 1.15 लाख रुपये तक जाती हैं.

डिजाइन में बदलाव

नई पल्सर 150 के लुक को और भी शार्प बनाने के लिए कंपनी ने इसमें नए ग्राफिक्स और आकर्षक रंगों का इस्तेमाल किया है. सबसे बड़ा बदलाव इसकी रोशनी में देखने को मिलता है; अब इसमें नई एलईडी हेडलाइट और एलईडी टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो इसे मॉडर्न फील देते हैं. हालांकि, बाइक के क्लासिक मस्कुलर मडगार्ड, क्लिप-ऑन हैंडलबार और स्प्लिट सीट डिजाइन को बरकरार रखा गया है ताकि पुराने चाहने वालों का जुड़ाव बना रहे.

इंजन और परफॉरमेंस

अगर मैकेनिकल बदलावों की बात करें, तो इंजन में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है. इसमें वही भरोसेमंद 149.5 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 13.8 bhp की पावर और 13.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. खबर है कि बजाज अगली पीढ़ी की पल्सर पर भी काम कर रहा है, जो भविष्य में पूरी तरह नए इंजन के साथ आएगी.

स्मार्ट फीचर्स और कनेक्टिविटी

इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत इसका नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो पल्सर N150 और N160 से प्रेरित है. इस डिस्प्ले में अब राइडर को गियर पोजीशन, रियल-टाइम माइलेज, और 'डिस्टेंस टू एम्प्टी' जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी. इसके अलावा, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और 'बजाज राइड कनेक्ट' ऐप का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप चलते सफर में कॉल और मैसेज अलर्ट देख सकेंगे.

ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप

सुरक्षा और कंफर्ट के लिए बाइक में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे की तरफ ट्विन गैस-चार्ज्ड शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं. ब्रेकिंग के लिए इसके टॉप वेरिएंट में आगे 260 mm और पीछे 230 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं. वहीं बेस मॉडल में पीछे 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है. 17-इंच के अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स इसे भारतीय सड़कों पर मजबूत पकड़ और स्थिरता प्रदान करते हैं.