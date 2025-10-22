Advertisement
2026 Bajaj Pulsar NS125 डीलरशिप्स पर पहुंचने लगी, चुपके से मार्केट में होगी लॉन्च

2026 Bajaj Pulsar NS125: 2026 बजाज पल्सर NS125 का डिज़ाइन अपने मौजूदा मॉडल जैसा ही है. कंपनी ने इसके डिज़ाइन को बरकरार रखा है, जो अपने आक्रामक और स्पोर्टी लुक के लिए जाना जाता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 12:07 PM IST
2026 Bajaj Pulsar NS125: भारतीय दोपहिया बाज़ार में त्योहारों का मौसम शुरू होते ही, रौनक बढ़ गई है. खरीदारों को लुभाने के लिए बड़े ब्रांड्स एक से बढ़कर एक ऑफर पेश कर रहे हैं. इसी बीच, देश की दिग्गज दोपहिया निर्माता कंपनी बजाज ने भी अपनी सबसे लोकप्रिय और युवा-केंद्रित मोटरसाइकिल पल्सर NS125 का 2026 संस्करण उतारकर इस जश्न में हिस्सा लिया है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने इसे बड़े शोर-शराबे के बजाय, चुपके से डीलरशिप्स तक पहुंचाना शुरू कर दिया है. यह नई अपडेटेड मोटरसाइकिल, फीचर्स और रंग विकल्पों में सुधार के साथ आई है, जिसका सीधा लक्ष्य उन युवा राइडर्स को आकर्षित करना है जो इस त्योहारी सीजन में स्टाइल और परफॉर्मेंस का बेहतरीन मिश्रण चाहते हैं.

क्या है जो इसे इतना 'ख़ास' बनाता है?
बाहरी लुक की बात करें तो, 2026 बजाज पल्सर NS125 का डिज़ाइन अपने मौजूदा मॉडल जैसा ही है. कंपनी ने इसके डिज़ाइन को बरकरार रखा है, जो अपने आक्रामक और स्पोर्टी लुक के लिए जाना जाता है. हालांकि, बजाज ने खरीदारों के लिए एक नया रंग विकल्प पेश किया है, जो इसे पहले से और भी आकर्षक बनाता है. यह नया कलर विकल्प पर्ल व्हाइट है, जिसमें हल्के गुलाबी शेड्स का सूक्ष्म स्पर्श दिया गया है. यह रंग निश्चित रूप से सड़क पर अलग दिखेगा और युवाओं के बीच इसकी अपील को और बढ़ाएगा.

सबसे बड़ा रहस्य: ब्रेकिंग में 'जादू' कैसे हुआ?
इस अपडेटेड मॉडल में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव इसके फीचर्स में किया गया है. इसका प्रमुख आकर्षण है तीन सेलेक्शन वाले ABS मोड का समावेश—रेन (Rain), रोड (Road) और ऑफ-रोड (Off-road). ये मोड्स सिंगल-चैनल ABS के माध्यम से काम करते हैं, लेकिन यह फीचर सवारों को अलग-अलग तरह के रास्तों और मौसम के अनुसार अपनी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को एडजस्ट करने की सुविधा देता है.

रेन मोड: यह मोड सबसे अधिक ब्रेकिंग सहायता प्रदान करता है, जो गीली और फिसलन भरी सड़कों पर अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करता है.

ऑफ-रोड मोड: यह मोड ब्रेकिंग हस्तक्षेप को कम करता है, जिससे सवार को कच्ची या ढीली सतहों पर बेहतर नियंत्रण मिलता है.

रोड मोड: यह एक संतुलित सेटअप प्रदान करता है जो रोजमर्रा के सामान्य राइडिंग के लिए सबसे उपयुक्त है.

यह मल्टी-मोड ABS फीचर आमतौर पर इस सेगमेंट की बाइक्स में नहीं मिलता, जो NS125 को अपने प्रतिस्पर्धियों से एक कदम आगे खड़ा करता है.

अब कंसोल होगा जोरदार 
एक और महत्वपूर्ण अपग्रेड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का है. पहले यह फीचर केवल पल्सर के टॉप वेरिएंट्स तक ही सीमित था, लेकिन अब यह NS125 में भी उपलब्ध है. यह नया कंसोल कई आधुनिक फीचर्स से लैस है जो राइडिंग अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा. इसमें टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन (रास्ता बताने वाला), एसएमएस/कॉल अलर्ट, गियर पोजीशन इंडिकेटर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल हैं. नेविगेशन की सुविधा मिलना उन युवा राइडर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी जो अक्सर नए रास्तों पर निकलते हैं, जिससे उन्हें अपने स्मार्टफोन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

