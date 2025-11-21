Advertisement
Citroen Basalt हुई और ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव, कंपनी ने पेश किया कॉन्सेप्ट मॉडल

2026 citroen basalt vision: ब्राज़ील में शोकेस की गई Basalt Vision को एक आकर्षक ब्राइट ऐम्बर येलो फ़िनिश में पेश किया गया है, जो इसे बेहद बोल्ड लुक देता है. डिज़ाइन के मामले में सबसे बड़ा बदलाव इसके सस्पेंशन को लोअर करना है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 05:40 PM IST
2026 citroen basalt vision: फ़्रेंच कार निर्माता Citroen ने हाल ही में 2025 साओ पाउलो मोटर शो में अपनी नई Basalt Vision से पर्दा हटाकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया. यह कॉन्सेप्ट मॉडल पहले उस Basalt SUV का पूर्वावलोकन कर चुका था जिसे मार्च 2024 में भारत में भी दिखाया गया था. लेकिन इस बार, इसे एक ख़ास और ज़बरदस्त स्पोर्टी और डायनेमिक अवतार में पेश किया गया है. कंपनी ने इस Vision मॉडल को दोबारा शोकेस करके न केवल Basalt के डिज़ाइन रूट्स को मज़बूती दी है, बल्कि यह भी संकेत दिया है कि वह लैटिन अमेरिकी बाज़ार में अपने ब्रांड एस्पिरेशन को बढ़ाने पर ज़ोर दे रही है.

डिज़ाइन हाइलाइट्स
ब्राज़ील में शोकेस की गई Basalt Vision को एक आकर्षक ब्राइट ऐम्बर येलो फ़िनिश में पेश किया गया है, जो इसे बेहद बोल्ड लुक देता है. डिज़ाइन के मामले में सबसे बड़ा बदलाव इसके सस्पेंशन को लोअर करना है, जिससे इसे एक ज़बरदस्त डायनेमिक कूपे-एसयूवी स्टांस मिलता है, और गाड़ी ज़मीन पर ज़्यादा प्लांटेड महसूस होती है. यह लोअर स्टांस इसे एक पारंपरिक एसयूवी के मुकाबले एक स्पोर्टी और एथलेटिक अपील देता है.

एक्सटीरियर फीचर्स
Citroen ने इस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा आक्रामक बनाने के लिए कई स्पोर्टी एलिमेंट्स शामिल किए हैं. इसमें फ़ेंडर्स पर 'VISION' बैज, डार्कनड स्किड प्लेट्स और ब्लैक्ड-आउट शेवरॉन शामिल हैं. पीछे की तरफ, इसमें डार्क टेल-लाइट कनेक्टिंग स्ट्रिप, रिवाइज़्ड फेशिया, एक एग्रेसिव बम्पर और ड्यूल क्रोम एग्जॉस्ट आउटलेट्स दिए गए हैं. इसके अलावा, स्पोर्टी 18-इंच के क्रोम-फ़िनिश्ड अलॉय व्हील्स, ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और डबल-शेवरॉन से प्रेरित अद्वितीय डेकल्स इसकी स्पोर्टी अपील को बढ़ाते हैं. कंपनी ने अपने सिग्नेचर 'Rouge André' रेड कलर का उपयोग स्पॉयलर, ब्रेक कैलिपर्स और चुनिंदा एक्सटीरियर ट्रिम्स पर भी किया है.

इंटीरियर 
भले ही Citroen ने Basalt Vision कॉन्सेप्ट के इंटीरियर से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन इसका आक्रामक बाहरी डिज़ाइन एक मज़बूत संकेत देता है. यह दर्शाता है कि कंपनी भविष्य में Basalt का एक अधिक प्रीमियम, परफॉरमेंस-केंद्रित (Performance-Focussed) वेरिएंट लॉन्च करने की योजना बना रही है. यह संभावित स्पोर्टी एडिशन मौजूदा प्रोडक्शन वेरिएंट्स से ऊपर पोजीशन किया जा सकता है, जो उन ग्राहकों को टारगेट करेगा जो Basalt के कूपे स्टाइल के साथ-साथ एक स्पोर्टी और एक्सक्लूसिव ड्राइविंग अनुभव चाहते हैं.

कॉन्सेप्ट को दोबारा दिखाने का मकसद
आमतौर पर, प्रोडक्शन मॉडल के लॉन्च होने के बाद कॉन्सेप्ट मॉडल को दोबारा दिखाना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आम बात नहीं है. साओ पाउलो मोटर शो में इसे शोकेस करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि Citroen Basalt के डिज़ाइन और पहचान को लैटिन अमेरिकी बाज़ार में मज़बूती से स्थापित करना चाहती है. इसके अतिरिक्त, यह कदम भविष्य में लाए जाने वाले अधिक स्पोर्टी या लिमिटेड-एडिशन वेरिएंट्स की तरफ एक स्पष्ट संकेत भी देता है, जिससे ग्राहकों और बाज़ार में Basalt को लेकर उत्सुकता बनी रहे.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

2026 citroen basalt vision

