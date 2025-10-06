Advertisement
trendingNow12949566
Hindi Newsऑटोमोबाइल

2026 Honda ADV 350: क्या यह दमदार मैक्सी-स्कूटर भारत की सड़कों पर उतरेगा?

2026 Honda ADV 350 Maxi Scooter: 2026 अपडेट में, स्कूटर के यांत्रिक (mechanical) और तकनीकी पहलू वही रखे गए हैं, लेकिन अब इसमें ताज़ा ग्राफिक्स के साथ तीन नए रंग विकल्प शामिल किए गए हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 06, 2025, 07:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 Honda ADV 350: क्या यह दमदार मैक्सी-स्कूटर भारत की सड़कों पर उतरेगा?

2026 Honda ADV 350 Maxi Scooter: होंडा (Honda) ने यूरोपीय बाज़ार में अपने लोकप्रिय एडवेंचर-स्टाइल मैक्सी-स्कूटर ADV 350 का नया 2026 संस्करण (version) पेश किया है. यह स्कूटर 2022 में पहली बार यूरोप में आया था और तब से इसने काफी लोकप्रियता हासिल की है. 2026 अपडेट में, स्कूटर के यांत्रिक (mechanical) और तकनीकी पहलू वही रखे गए हैं, लेकिन अब इसमें ताज़ा ग्राफिक्स के साथ तीन नए रंग विकल्प शामिल किए गए हैं.

इंजन और दमदार परफॉर्मेंस
Honda ADV 350 में 330cc, SOHC चार-वाल्व इंजन दिया गया है. यह लिक्विड-कूल्ड इंजन लगभग 30 हॉर्सपावर (hp) की अधिकतम शक्ति और 31.5 Nm का टॉर्क देने में सक्षम है.

चेसिस (Chassis): इंजन एक अंडरबोन चेसिस के भीतर फिट किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सस्पेंशन (Suspension): इसमें USD (अपसाइड-डाउन) फ्रंट फोर्क्स और दोहरे रियर शॉक एब्जॉर्बर (dual rear shock absorbers) दिए गए हैं.

ब्रेकिंग (Braking): ब्रेकिंग के लिए आगे 256mm डिस्क और पीछे 240mm डिस्क मिलती है.

पहिए (Wheels): यह आगे 15-इंच और पीछे 14-इंच के पहियों के साथ आता है.

फ्यूल टैंक: मैक्सी स्कूटर की खासियत के अनुरूप, इसमें 11.7 लीटर की बड़ी फ्यूल टैंक क्षमता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी (2025 अपडेट)
चूंकि 2026 मॉडल में मुख्य रूप से कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, इसलिए यह 2025 मॉडल के एडवांस फीचर्स को आगे बढ़ाता है. 2025 अपडेट में इस स्कूटर को कई हाई-टेक फीचर्स मिले थे:

स्क्रीन: 5-इंच का TFT स्क्रीन जिसमें Honda RoadSync स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है.

राइडर एड्स: प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर स्प्रिंग्स.

सुविधा: चार-तरफा टॉगल स्विच, स्टोरेज कंपार्टमेंट लाइट, और ऑटो-कैंसलिंग इंडिकेटर.

क्या Honda ADV 350 भारत में लॉन्च होगा?
Honda ने ADV 350 की भारत में एंट्री को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. हालांकि, भारतीय बाजार में मैक्सी-स्कूटर सेगमेंट (जैसे कि Yamaha Aerox 155, Keeway Vieste 300) के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए, होंडा भविष्य में इस स्कूटर को यहाँ लाने पर विचार कर सकती है.

हालांकि, इसके पावरफुल इंजन, एडवांस राइडर एड्स और प्रीमियम फीचर्स के कारण इसे भारत में एक प्रीमियम प्राइस टैग (अनुमानित रूप से ₹3 लाख के आसपास या उससे अधिक) के साथ ही लॉन्च किया जाएगा. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, होंडा ने इस स्कूटर के डिज़ाइन का पेटेंट भी भारत में फाइल किया है, जो इसके लॉन्च की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, लेकिन यह लॉन्च जल्दबाजी में होने की उम्मीद कम है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

2026 Honda ADV 350 Maxi Scooter

Trending news

23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
darjeeling landslides
23 की मौत,‌ कई गांव तबाह, पहाड़ों की रानी' में ऐसी प्रलय मंजर जान कलेजा फट जाएगा
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
Cuttack violence
इंटरनेट बंद, शहर में कर्फ्यू... कटक हिंसा में 25 घायल, 7 प्वाइंट्स में पूरी कहानी
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
Weather
आज इन इलाकों में संभलकर जाइएगा! मौसम विभाग ने जारी की मूसलाधार बारिश की चेतावनी
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
Mohan Bhagwat
फिर वहां डेरा डालना है... संघ प्रमुख भागवत ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
earthquake
भारत से लेकर म्यांमार तक भूकंप से डोली धरती, इन इलाकों में परेशान हुए लोग
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
Manipur
12-12 किलो वजनी IED से देश को दहलाने की साजिश नाकाम, EP सोर्स और कॉर्डेक्स भी बरामद
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
Bhiwandi Fire
भिवंडी के गोदाम में भीषण आग, धू-धूकर जल गया सामान; कई घंटे के बाद मिली एक अच्छी खबर
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
Manipur
राष्ट्रपति शासन के बीच इस राज्य में हलचल तेज, सरकार बनाने का गेम शुरू
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
bengaluru news
न तो बर्गर सही न तो कुछ और...फेमस HSR आउटलेट में परोसा गया सड़ा मांस?
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
BSF foils smuggling plot
बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, इस राज्य में मिला ड्रोन और आइस ड्रग!
;