2026 Honda ADV 350: क्या यह दमदार मैक्सी-स्कूटर भारत की सड़कों पर उतरेगा?

2026 Honda ADV 350 Maxi Scooter: होंडा (Honda) ने यूरोपीय बाज़ार में अपने लोकप्रिय एडवेंचर-स्टाइल मैक्सी-स्कूटर ADV 350 का नया 2026 संस्करण (version) पेश किया है. यह स्कूटर 2022 में पहली बार यूरोप में आया था और तब से इसने काफी लोकप्रियता हासिल की है. 2026 अपडेट में, स्कूटर के यांत्रिक (mechanical) और तकनीकी पहलू वही रखे गए हैं, लेकिन अब इसमें ताज़ा ग्राफिक्स के साथ तीन नए रंग विकल्प शामिल किए गए हैं.

इंजन और दमदार परफॉर्मेंस

Honda ADV 350 में 330cc, SOHC चार-वाल्व इंजन दिया गया है. यह लिक्विड-कूल्ड इंजन लगभग 30 हॉर्सपावर (hp) की अधिकतम शक्ति और 31.5 Nm का टॉर्क देने में सक्षम है.

चेसिस (Chassis): इंजन एक अंडरबोन चेसिस के भीतर फिट किया गया है.

सस्पेंशन (Suspension): इसमें USD (अपसाइड-डाउन) फ्रंट फोर्क्स और दोहरे रियर शॉक एब्जॉर्बर (dual rear shock absorbers) दिए गए हैं.

ब्रेकिंग (Braking): ब्रेकिंग के लिए आगे 256mm डिस्क और पीछे 240mm डिस्क मिलती है.

पहिए (Wheels): यह आगे 15-इंच और पीछे 14-इंच के पहियों के साथ आता है.

फ्यूल टैंक: मैक्सी स्कूटर की खासियत के अनुरूप, इसमें 11.7 लीटर की बड़ी फ्यूल टैंक क्षमता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी (2025 अपडेट)

चूंकि 2026 मॉडल में मुख्य रूप से कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, इसलिए यह 2025 मॉडल के एडवांस फीचर्स को आगे बढ़ाता है. 2025 अपडेट में इस स्कूटर को कई हाई-टेक फीचर्स मिले थे:

स्क्रीन: 5-इंच का TFT स्क्रीन जिसमें Honda RoadSync स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है.

राइडर एड्स: प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर स्प्रिंग्स.

सुविधा: चार-तरफा टॉगल स्विच, स्टोरेज कंपार्टमेंट लाइट, और ऑटो-कैंसलिंग इंडिकेटर.

क्या Honda ADV 350 भारत में लॉन्च होगा?

Honda ने ADV 350 की भारत में एंट्री को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. हालांकि, भारतीय बाजार में मैक्सी-स्कूटर सेगमेंट (जैसे कि Yamaha Aerox 155, Keeway Vieste 300) के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए, होंडा भविष्य में इस स्कूटर को यहाँ लाने पर विचार कर सकती है.

हालांकि, इसके पावरफुल इंजन, एडवांस राइडर एड्स और प्रीमियम फीचर्स के कारण इसे भारत में एक प्रीमियम प्राइस टैग (अनुमानित रूप से ₹3 लाख के आसपास या उससे अधिक) के साथ ही लॉन्च किया जाएगा. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, होंडा ने इस स्कूटर के डिज़ाइन का पेटेंट भी भारत में फाइल किया है, जो इसके लॉन्च की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज नहीं करता, लेकिन यह लॉन्च जल्दबाजी में होने की उम्मीद कम है.