Honda CB650R और CBR650R को मिला जोरदार कलर अपडेट, पहले से और ज्यादा धांसू होगा लुक

Honda Bike Update: होंडा ने अपनी दो पॉपुलर मिडिलवेट बाइक्स, CB650R और CBR650R (फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक) के 2026 अपडेट को जारी कर दिया है. हालांकि, यह अपडेट इंजन या टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि बाइक्स को एक नया, आकर्षक लुक देने के लिए है, जिसमें कई नए रंग शामिल किए गए हैं.

2026 में क्या बदला है?

2026 के अपडेट में सबसे बड़ा आकर्षण बाइक्स के लिए पेश किए गए नए klaहैं, लेकिन यह बदलाव फिलहाल सिर्फ़ यूरोपीय बाज़ार के लिए है.

होंडा CBR650R को मिले नए रंग:

स्पोर्टी CBR650R को कुल पाँच नए विकल्प मिले हैं, जिनमें से चार में शानदार डुअल-टोन फिनिश है:

मैट गनपाउडर ब्लैक मेटैलिक (Matte Gunpowder Black Metallic) जिसके साथ ग्रेफाइट ब्लैक मेटैलिक (Graphite Black Metallic) एक्सेंट दिए गए हैं.

मैट जीन्स ब्लू मेटैलिक (Matte Jeans Blue Metallic) जिसके साथ ग्रेफाइट ब्लैक मेटैलिक डिटेल्स हैं.

कैंडी एनर्जी ऑरेंज (Candy Energy Orange) जिसके साथ ग्रेफाइट ब्लैक मेटैलिक एक्सेंट हैं.

ग्रैंड प्रिक्स रेड (Grand Prix Red) जिसके साथ ग्रेफाइट ब्लैक मेटैलिक हाइलाइट्स हैं.

इसके अलावा, एक नया रंग है मैट गनपाउडर ब्लैक मेटैलिक जिसमें आकर्षक पीले रंग के एक्सेंट (yellow accent) दिए गए हैं.

होंडा CB650R:

स्ट्रीट-नेकेड CB650R वर्तमान में दो रंगों में उपलब्ध है: मैट गनपाउडर ब्लैक मेटैलिक और कैंडी क्रोमोस्फीयर रेड

क्या इंजन और पावर में कोई बदलाव हुआ है?

नहीं. रंग बदलने के अलावा, दोनों बाइक्स के मैकेनिकल और तकनीकी पहलू एक जैसे रखे गए हैं.

इंजन: दोनों 2026 होंडा CB650R और CBR650R एक शक्तिशाली 649cc इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड इंजन द्वारा संचालित हैं.

पावर: यह इंजन 12,000 rpm पर 94 हॉर्स पावर (hp) की शक्ति पैदा करता है.

टॉर्क: यह 9,500 rpm पर 63 Nm का टॉर्क देता है.

क्या ये अपडेटेड बाइक्स भारत में आएंगी?

फिलहाल, इन बाइक्स को विशेष रूप से यूरोपीय बाज़ार के लिए पेश किया गया है. हालांकि, होंडा की ये दोनों बाइक्स वर्तमान में भारत में उपलब्ध हैं, जिनकी एक्स-शोरूम कीमतें इस प्रकार हैं:

CB650R: ₹10.30 लाख

CBR650R: ₹11.16 लाख