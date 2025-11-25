आखिर क्या है ई-क्लच जिसके साथ अपडेट हुई Honda CB750 Hornet, राइडिंग का मजा होगा दोगुना

2026 honda cb750 hornet: होंडा मोटरसाइकिल ने 2026 Honda CB750 Hornet को भी ई-क्लच तकनीक से अपग्रेड कर दिया है. यह ग्लोबल अपडेट बाइक चलाने के एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाता है. इतना ही नहीं इससे राइडिंग भी स्मूद हो जाती है. कंपनी ने इसके ऑरोगिनल डिज़ाइन और मैकेनिकल सेटअप में ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं. अब ग्राहकों को कुछ दमदार कलर ऑप्शंस मिलेंगे और जल्द ही ये मॉडल भारतीय बाजार में एंट्री को तैयार है.

पावर और नया ई-क्लच

नई CB750 Hornet में वही दमदार 755cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो 90 hp की पावर और 75 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन की सबसे बड़ी नई विशेषता ई-क्लच सिस्टम है. यह तकनीक राइडर को क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना ही गियर बदलने की सुविधा देती है, जिससे गियर शिफ्टिंग बेहद आसान हो जाती है. सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक एक्ट्यूएटर्स लगे होते हैं जो क्लच ऑपरेशन को स्वचालित (automatic) कर देते हैं. हालांकि, कंपनी ने राइडर को पूरा मैनुअल कंट्रोल रखने का विकल्प भी दिया है.

पार्ट्स और फीचर्स

बाइक के सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप को पहले जैसा ही रखा गया है. इसमें फ्रंट में Showa SFF-BP USD फोर्क और रियर में लिंक्ड मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है. ब्रेकिंग के लिए, फ्रंट में 296mm के डुअल डिस्क और रियर में 240mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो डुअल चैनल ABS से लैस है. फीचर्स के मामले में, यह बाइक 5-इंच TFT डिस्प्ले के साथ आती है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट मिलता है. साथ ही, इसमें HSTC (होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल) और चार राइडिंग मोड भी दिए गए हैं, जो इसे टेक-सेवी राइडर्स के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं.

नए स्टाइलिश कलर ऑप्शंस

होंडा ने 2026 CB750 Hornet में कई नए और स्टाइलिश कलर ऑप्शन पेश किए हैं, जो इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देते हैं:

ग्रेफाइट ब्लैक और मैट बैलिस्टिक ब्लैक मेटैलिक (लाल फ्रेम के साथ)

वुल्फ सिल्वर मेटैलिक के साथ इरिडियम ग्रे मेटैलिक

गोल्डफिंच येलो के साथ वुल्फ सिल्वर मेटैलिक

मैट जींस ब्लू मेटैलिक के साथ मैट बैलिस्टिक ब्लैक मेटैलिक