Advertisement
trendingNow13017730
Hindi Newsऑटोमोबाइल

आखिर क्या है ई-क्लच जिसके साथ अपडेट हुई Honda CB750 Hornet, राइडिंग का मजा होगा दोगुना

2026 honda cb750 hornet: नई CB750 Hornet में वही दमदार 755cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो 90 hp की पावर और 75 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन की सबसे बड़ी नई विशेषता ई-क्लच सिस्टम है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आखिर क्या है ई-क्लच जिसके साथ अपडेट हुई Honda CB750 Hornet, राइडिंग का मजा होगा दोगुना

2026 honda cb750 hornet: होंडा मोटरसाइकिल ने 2026 Honda CB750 Hornet को भी ई-क्लच तकनीक से अपग्रेड कर दिया है. यह ग्लोबल अपडेट बाइक चलाने के एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाता है. इतना ही नहीं इससे राइडिंग भी स्मूद हो जाती है. कंपनी ने इसके ऑरोगिनल डिज़ाइन और मैकेनिकल सेटअप में ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं. अब ग्राहकों को कुछ दमदार कलर ऑप्शंस मिलेंगे और जल्द ही ये मॉडल भारतीय बाजार में एंट्री को तैयार है. 

पावर और नया ई-क्लच 
नई CB750 Hornet में वही दमदार 755cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो 90 hp की पावर और 75 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन की सबसे बड़ी नई विशेषता ई-क्लच सिस्टम है. यह तकनीक राइडर को क्लच लीवर का इस्तेमाल किए बिना ही गियर बदलने की सुविधा देती है, जिससे गियर शिफ्टिंग बेहद आसान हो जाती है. सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक एक्ट्यूएटर्स लगे होते हैं जो क्लच ऑपरेशन को स्वचालित (automatic) कर देते हैं. हालांकि, कंपनी ने राइडर को पूरा मैनुअल कंट्रोल रखने का विकल्प भी दिया है.

पार्ट्स और फीचर्स
बाइक के सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप को पहले जैसा ही रखा गया है. इसमें फ्रंट में Showa SFF-BP USD फोर्क और रियर में लिंक्ड मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है. ब्रेकिंग के लिए, फ्रंट में 296mm के डुअल डिस्क और रियर में 240mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो डुअल चैनल ABS से लैस है. फीचर्स के मामले में, यह बाइक 5-इंच TFT डिस्प्ले के साथ आती है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन सपोर्ट मिलता है. साथ ही, इसमें HSTC (होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल) और चार राइडिंग मोड भी दिए गए हैं, जो इसे टेक-सेवी राइडर्स के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नए स्टाइलिश कलर ऑप्शंस
होंडा ने 2026 CB750 Hornet में कई नए और स्टाइलिश कलर ऑप्शन पेश किए हैं, जो इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देते हैं:

ग्रेफाइट ब्लैक और मैट बैलिस्टिक ब्लैक मेटैलिक (लाल फ्रेम के साथ)

वुल्फ सिल्वर मेटैलिक के साथ इरिडियम ग्रे मेटैलिक

गोल्डफिंच येलो के साथ वुल्फ सिल्वर मेटैलिक

मैट जींस ब्लू मेटैलिक के साथ मैट बैलिस्टिक ब्लैक मेटैलिक

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

2026 honda cb750 hornet

Trending news

'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
Mumbai terror attack
'दाऊद का दाहिना हाथ, PAK का मेहमान...', 26/11 का वो रहस्यमयी इंसान, जिसे बचा रहा पाक
मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
Singer Zubeen Garg
मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग का हुआ था मर्डर... CM हिमंता ने विधानसभा में किया बड़ा खुलासा
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
Volcano eruption
जमीन से 8 KM ऊपर, 150 kmph की स्पीड... भारत से चीन की ओर चला ज्वालामुखी का गुबार
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा
namo bharat train
अब चलती ट्रेन में बर्थडे-एनिवर्सिरी... नमो भारत दे रही सुविधा, इतना करना होगा खर्चा
शंघाई में जिस भारतीय महिला को चीन ने 18 घंटे रोके रखा, उसने बताई पूरी कहानी
Shanghai airport
शंघाई में जिस भारतीय महिला को चीन ने 18 घंटे रोके रखा, उसने बताई पूरी कहानी
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
#Hyderabad
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
Hyderabad News
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह