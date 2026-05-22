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Hindi NewsऑटोमोबाइलHonda City Facelift 2026: 27 किमी से ज्यादा का माइलेज और हवा जैसी रफ्तार! नए लुक और वेंटिलेटेड सीट्स के साथ लॉन्च हुई नई होंडा सिटी

Honda City Facelift 2026: 27 किमी से ज्यादा का माइलेज और हवा जैसी रफ्तार! नए लुक और वेंटिलेटेड सीट्स के साथ लॉन्च हुई नई होंडा सिटी

नई Honda City की लंबाई अब 4,594 मिमी हो गई है, जो पहले से 11 मिमी ज्यादा है. फ्रंट डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. कार में नए Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, ग्रिल के साथ जुड़ी LED लाइट बार, स्प्लिट LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और नया मैट्रिक्स-मेश ग्रिल डिजाइन दिया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 22, 2026, 01:20 PM IST
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Honda ने भारतीय बाजार में नई 2026 Honda City Facelift को लॉन्च कर दिया है.
Honda ने भारतीय बाजार में नई 2026 Honda City Facelift को लॉन्च कर दिया है.

Honda ने भारतीय बाजार में नई 2026 Honda City Facelift को लॉन्च कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने अपनी नई ग्लोबल हाइब्रिड SUV Honda ZR-V e:HEV को भी भारत में पेश किया है. Honda का कहना है कि ये दोनों लॉन्च भारत में कंपनी के नए ग्रोथ फेज की शुरुआत हैं, जहां उसका फोकस प्रीमियम सेगमेंट, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और स्पोर्टी डिजाइन पर रहेगा. नई Honda City को अपडेटेड डिजाइन, बेहतर टेक्नोलॉजी और कई नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है. वहीं ZR-V e:HEV कंपनी की नई फ्लैगशिप SUV होगी, जिसमें एडवांस्ड स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है.

पहले से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम दिखती है नई Honda City

पांचवीं पीढ़ी की Honda City को पहली बार 2020 में लॉन्च किया गया था. अब कंपनी ने इसका दूसरा बड़ा फेसलिफ्ट अपडेट पेश किया है. Honda के मुताबिक, इस बार कार के स्पोर्टी लुक और प्रीमियम अपील को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है.

नई Honda City की लंबाई अब 4,594 मिमी हो गई है, जो पहले से 11 मिमी ज्यादा है. फ्रंट डिजाइन में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. कार में नए Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, ग्रिल के साथ जुड़ी LED लाइट बार, स्प्लिट LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स और नया मैट्रिक्स-मेश ग्रिल डिजाइन दिया गया है. इसके अलावा नया बंपर और बड़े एयर इनटेक्स कार को ज्यादा आक्रामक और आधुनिक लुक देते हैं.

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साइड प्रोफाइल में नई 16-इंच ड्यूल-टोन एयरो ब्लेड अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. वहीं पीछे की तरफ नई Z-Edge LED टेललाइट्स, नया बंपर डिजाइन और स्पोर्टी ट्रंक लिप स्पॉइलर देखने को मिलता है. कंपनी ने Crystal Black Pearl नाम का नया एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी जोड़ा है.

केबिन में मिला बड़ा टचस्क्रीन और कई नए फीचर्स

कार के इंटीरियर में ब्लैक और आइवरी ड्यूल-टोन थीम बरकरार रखी गई है, लेकिन कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं. सबसे बड़ा बदलाव 10.1 इंच के फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा दी गई है.

इसके अलावा डैशबोर्ड पर नया 3D पैटर्न फिनिश और एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, जिससे केबिन अधिक प्रीमियम महसूस होता है.

नई Honda City में 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, आगे और पीछे दोनों यात्रियों के लिए USB Type-C पोर्ट, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वायरलेस चार्जिंग, 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ और रियर सनशेड जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं.

ADAS सुरक्षा तकनीक के साथ और सुरक्षित हुई कार

सुरक्षा के मामले में भी Honda City काफी मजबूत बनी हुई है. इसमें Honda Sensing ADAS तकनीक दी गई है, जिसमें Collision Mitigation Braking System, Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, Road Departure Mitigation, Auto High Beam और Lead Car Departure Notification जैसे आधुनिक फीचर्स शामिल हैं. ये फीचर्स ड्राइविंग को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने में मदद करते हैं, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान.

पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन विकल्प बरकरार

मैकेनिकल तौर पर Honda City में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें पहले की तरह 1.5-लीटर i-VTEC नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 121 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प के साथ उपलब्ध है. कंपनी के अनुसार मैनुअल वेरिएंट 17.77 kmpl और CVT वेरिएंट 17.97 kmpl तक का माइलेज देता है.

वहीं City e:HEV स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल में दो मोटर वाला सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जो 126 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसका दावा किया गया माइलेज 27.26 kmpl है. यह सिस्टम जरूरत के अनुसार EV, Hybrid और Engine मोड के बीच स्वतः स्विच कर सकता है.

Honda हाइब्रिड मॉडल की लिथियम-आयन बैटरी पर 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी भी दे रही है.

Honda ZR-V e:HEV SUV ने भी किया भारतीय डेब्यू

नई Honda City के साथ कंपनी ने अपनी ग्लोबल SUV Honda ZR-V e:HEV को भी भारत में प्रदर्शित किया है. यह SUV दुनिया के कई बाजारों में प्रीमियम स्पोर्टी SUV के रूप में बेची जाती है और इसमें 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है.

2022 में अंतरराष्ट्रीय लॉन्च के बाद से इसकी वैश्विक बिक्री 8 लाख यूनिट से अधिक हो चुकी है. हालांकि Honda ने अभी इसकी लॉन्च टाइमलाइन और कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे भारत में प्रीमियम सेगमेंट में उतारा जाएगा और शुरुआती दौर में CBU मॉडल के रूप में लाया जा सकता है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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