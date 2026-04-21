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Hindi Newsऑटोमोबाइलसड़कों पर राज करने आ गई काली रानी! सामने मिलेगा रिकॉर्डिंग करने वाला डैशकैम, कीमत सिर्फ...

सड़कों पर राज करने आ गई 'काली रानी'! सामने मिलेगा रिकॉर्डिंग करने वाला डैशकैम, कीमत सिर्फ...

हुंडई ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू का नया 'नाइट एडिशन' भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹9.70 लाख है. इस स्पेशल एडिशन में ऑल-ब्लैक एक्सटीरियर और केबिन के साथ ब्रास कलर्ड इंसर्ट्स और डैशकैम जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 21, 2026, 10:36 AM IST
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हुंडई ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू का नया 'नाइट एडिशन' भारत में लॉन्च कर दिया है.
हुंडई ने अपनी लोकप्रिय कॉम्पैक्ट SUV वेन्यू का नया 'नाइट एडिशन' भारत में लॉन्च कर दिया है.

Hyundai ने भारत में अपनी पॉपुलर SUV Hyundai Venue का नया Knight Edition लॉन्च कर दिया है. यह स्पेशल एडिशन खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जो अपनी कार में थोड़ा अलग और प्रीमियम लुक चाहते हैं. इस बार कंपनी ने “डार्क थीम” को फोकस में रखा है, जिससे SUV ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश दिखती है. इसकी कीमत 9.70 लाख रुपये से शुरू होकर 14.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह एडिशन HX5, HX6T, HX8 और HX10 जैसे वेरिएंट्स में उपलब्ध है.

क्या है नया और खास डिजाइन?

जैसा कि नाम से ही पता चलता है, Hyundai Venue Knight Edition पूरी तरह ब्लैक थीम पर आधारित है. इसमें ब्लैक फ्रंट ग्रिल, मैट ब्लैक Hyundai लोगो, ब्लैक अलॉय व्हील्स और अपडेटेड स्किड प्लेट्स दी गई हैं. साथ ही रूफ रेल्स और ORVMs भी ब्लैक फिनिश में मिलते हैं. स्पोर्टी टच देने के लिए इसमें रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं, जो इसके लुक को और भी खास बनाते हैं. इसके अलावा “Knight” बैजिंग इसे नॉर्मल मॉडल से अलग पहचान देती है.

अंदर से भी दिखेगी प्रीमियम

SUV का इंटीरियर भी पूरी तरह डार्क थीम में तैयार किया गया है. ऑल-ब्लैक केबिन के साथ ब्रास कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं, जो स्टीयरिंग और एयर वेंट्स पर नजर आते हैं. इससे कार के अंदर प्रीमियम फील आती है. सीट्स का डिजाइन भी नए तरीके से किया गया है, ताकि यह स्पेशल एडिशन के लुक से मैच करे.

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नए फीचर्स से बढ़ी सेफ्टी

Hyundai ने इस एडिशन के कुछ वेरिएंट्स में नया डैशकैम भी जोड़ा है. यह फीचर HX6T, HX10 और N10 वेरिएंट्स में मिलेगा. डैशकैम में कई रिकॉर्डिंग मोड्स मिलते हैं, जो ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा और सुविधा दोनों को बेहतर बनाते हैं. इसके अलावा बाकी फीचर्स वही हैं, जो रेगुलर Venue में मिलते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं

अगर इंजन की बात करें तो Hyundai Venue Knight Edition में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
इसमें वही तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं-
1.2 लीटर पेट्रोल इंजन
1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन
1.5 लीटर डीजल इंजन

इनके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों तरह के ट्रांसमिशन ऑप्शन उपलब्ध हैं.

किसके लिए है ये SUV?

यह नया एडिशन खासतौर पर उन ग्राहकों के लिए है, जो परफॉर्मेंस में बदलाव नहीं चाहते, लेकिन कार का लुक और स्टाइल थोड़ा अलग और प्रीमियम चाहते हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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