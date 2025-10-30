Advertisement
2026 Jeep Grand Cherokee से उठा पर्दा, पहले से दमदार अंदाज में करेगी एंट्री

2026 Jeep Grand Cherokee: 2026 ग्रैंड चेरोकी अपने क्लासिक सीधे और ऊंचे लुक को बनाए रखती है, लेकिन इसे नए डिज़ाइन एलिमेंट्स से सजाया गया है. सिग्नेचर सात-स्लॉट ग्रिल को नया रूप दिया गया है, और हेडलैंप्स को अब स्लिम प्रोफाइल तथा अपडेटेड एलईडी सिग्नेचर मिला है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 03:14 PM IST
2026 Jeep Grand Cherokee: 2026 जीप ग्रैंड चेरो को बेहतरीन अपडेट्स के साथ उतारने की तैयारी शुरू हो गई है. इन बदलावों के बाद ये एसयूवी एक बिल्कुल नया पावरट्रेन विकल्प, प्रमुख कॉस्मेटिक एन्हांसमेंट, एक शानदार इंटीरियर, और उन्नत तकनीकी फीचर्स के साथ मार्केट में उतारी जाएगी. यह लग्जरी एसयूवी अब नए हरिकेन 4 टर्बो इंजन के साथ उपलब्ध होगी, जो प्रदर्शन और दक्षता दोनों में सुधार का वादा करता है. इन व्यापक अपडेट्स के साथ, ग्रैंड चेरोकी अपनी श्रेणी में लक्जरी और क्षमता के मामले में अपनी स्थिति मजबूत करती है.

डिजाइन 
डिज़ाइन की बात करें तो 2026 ग्रैंड चेरोकी अपने क्लासिक सीधे और ऊंचे लुक को बनाए रखती है, लेकिन इसे नए डिज़ाइन एलिमेंट्स से सजाया गया है. सिग्नेचर सात-स्लॉट ग्रिल को नया रूप दिया गया है, और हेडलैंप्स को अब स्लिम प्रोफाइल तथा अपडेटेड एलईडी सिग्नेचर मिला है. आगे और पीछे के बंपर को सूक्ष्म रूप से अपडेट किया गया है, जबकि पिछले हिस्से में संशोधित लाइटिंग एलिमेंट्स और एक क्लीनर टेलगेट डिज़ाइन है. ग्राहकों के लिए तीन नए आकर्षक रंग विकल्प भी पेश किए गए हैं: स्टील ब्लू, कॉपर शिनो, और फैथम ब्लू, जो इसके बाहरी आकर्षण को बढ़ाते हैं.

एसयूवी के इंटीरियर में प्रवेश करते ही एक आधुनिक और अपडेटेड लेआउट दिखाई देता है, जिसका मुख्य आकर्षण नया 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है. यह बड़ा डिस्प्ले यू-कनेक्ट सिस्टम के लिए केंद्रीय इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है. इसके अलावा, ड्राइवर को एक डिजिटल क्लस्टर मिलता है, और एक नया 10.25-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले भी जोड़ा गया है. इन नए डिस्प्ले को समायोजित करने के लिए डैशबोर्ड डिज़ाइन को संशोधित किया गया है, साथ ही एक अपडेटेड सेंटर कंसोल और नए स्विचगियर भी दिए गए हैं.

इंटीरियर

आराम और लक्जरी के मामले में इंटीरियर में इस्तेमाल की गई फिनिशिंग वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग है. टॉप-ऑफ-द-लाइन समिट (Summit) ट्रिम को विशेष रूप से शानदार बनाया गया है, जिसमें पलेर्मो लेदर अपहोल्स्ट्री, ओक और लिक्विड क्रोम एक्सेंट, और एक स्यूड हेडलाइनर शामिल है. अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में मैकइंटोश 19-स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम (उच्च वेरिएंट पर), एंबिएंट लाइटिंग, एक वैकल्पिक पैनोरमिक सनरूफ, और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ कई USB-C चार्जिंग पोर्ट शामिल हैं.

इंजन

इंजन विकल्पों की बात करें तो, 2026 ग्रैंड चेरोकी में 2.0-लीटर हरिकेन 4 टर्बो इंजन की शुरुआत हुई है, जो 324 bhp की पावर और 450 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, साथ ही 814 किमी तक की रेंज का दावा करता है. अन्य दो विकल्प भी दमदार हैं: 3.6-लीटर पेंटास्टार V6 (293 bhp / 352 Nm) और प्लग-इन हाइब्रिड 4xe. 4xe में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और 17.3 kWh बैटरी पैक है, जो संयुक्त रूप से 375 bhp और 637 Nm टॉर्क देता है, और 756 किमी तक की संयुक्त रेंज प्रदान करता है.

