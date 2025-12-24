सड़कों की असली रानी गदर मचाने को तैयार, भारत में Kawasaki ने उतार दी Ninja 650: जानें कीमत और नए फीचर्स

2026 Kawasaki Ninja 650: जापानी बाइक निर्माता कंपनी कावासाकी (Kawasaki) ने भारत में अपनी नई 2026 Ninja 650 को लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.91 लाख रुपये तय की गई है. दिलचस्प बात यह है कि कंपनी इस नए मॉडल को पुराने 2025 मॉडल के साथ ही बेचेगी, यानी ग्राहकों के पास अब दोनों वर्ज़न चुनने का विकल्प होगा. यह बाइक भारत में MY26 (मॉडल ईयर 2026) अपडेट पाने वाली शुरुआती बाइक्स में से एक बन गई है.

डिजाइन और नए रंगों का ऑप्शन

दिखने में यह बाइक काफी हद तक अपने पुराने मॉडल जैसी ही है, लेकिन इसे एक नया लुक देने के लिए नए ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है. भारत में इसे खास 'लाइम ग्रीन' रंग में उतारा गया है, जिस पर सफेद और नीले रंग के शानदार ग्राफिक्स दिए गए हैं. हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में यह ग्रे और ब्लैक रंगों में भी उपलब्ध है, लेकिन भारतीय फैंस को फिलहाल सिग्नेचर ग्रीन शेड से ही संतोष करना होगा.

इंजन और परफॉरमेंस

इंजन की बात करें तो 2026 निंजा 650 में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही भरोसेमंद 649 cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 8,000 rpm पर 67 bhp की पावर और 6,700 rpm पर 64 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. स्मूथ राइडिंग के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 'असिस्ट और स्लिपर क्लच' की सुविधा भी दी गई है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

नई निंजा 650 में तकनीक का भी खास ख्याल रखा गया है. इसमें 4.3-इंच का टीएफटी (TFT) डिस्प्ले दिया गया है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं. सुरक्षा के लिहाज से इसमें दो मोड वाला ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल थ्रॉटल वाल्व और एबीएस (ABS) जैसे फीचर्स शामिल हैं. साथ ही, बेहतर विजिबिलिटी के लिए इसमें पूरी तरह से एलईडी (LED) लाइटिंग सेटअप मिलता है.

लंबी दूरी की यात्रा (स्पोर्ट टूरिंग) के लिए इस बाइक को काफी मजबूत बनाया गया है. इसमें हाई-टेंसिल स्टील से बना ट्रेलिस फ्रेम और आगे की तरफ 41 mm के टेलिस्कोपिक फोर्क्स दिए गए हैं. ब्रेकिंग को सुरक्षित बनाने के लिए आगे की तरफ 300 mm के दो डिस्क ब्रेक और पीछे 220 mm का सिंगल डिस्क ब्रेक दिया गया है. 15 लीटर के फ्यूल टैंक और 790 mm की सीट हाइट के साथ यह बाइक चलाने में काफी आरामदायक है.