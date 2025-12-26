Kawasaki Versys 650 का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च: नई चमक और अपडेटेड लुक के साथ आई 'एडवेंचर क्वीन'

2026 Kawasaki Versys 650:कावासाकी इंडिया ने अपनी मशहूर मिडिल-वेट एडवेंचर टूरर बाइक, Versys 650 का 2026 वर्जन भारतीय बाजार में उतार दिया है. निंजा 650 के अपडेटेड मॉडल के बाद अब कंपनी ने वर्सिस को नए अवतार में पेश किया है. नई वर्सिस 650 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.63 लाख रुपये रखी गई है. पुराने मॉडल के मुकाबले यह करीब 15,000 रुपये महंगी हो गई है.

क्या नया है 2026 मॉडल में?

नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसके लुक्स और रंगों में किया गया है. 2026 कावासाकी वर्सिस 650 अब एक नई डार्क कलर स्कीम के साथ आती है, जिसे 'मैटेलिक ग्रेफाइट ग्रे के साथ मैटेलिक स्पार्क ब्लैक' नाम दिया गया है. यह रंग बाइक को पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और क्लासी लुक देता है. हालांकि, बाइक के सिग्नेचर डिजाइन जैसे कि ऊंची चोंच (Beak), ट्विन हेडलैंप सेटअप और बड़ी विंडस्क्रीन को बरकरार रखा गया है.

इंजन और परफॉरमेंस

मैकेनिकल तौर पर बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही भरोसेमंद 649 सीसी का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पावर: 67 hp @ 8,500 rpm

टॉर्क: 61 Nm @ 7,000 rpm यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जो हाईवे पर लंबी यात्रा के दौरान बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड परफॉरमेंस देता है.

स्मार्ट फीचर्स और सेफ्टी

आजकल की तकनीक को ध्यान में रखते हुए, कावासाकी ने इसमें कई आधुनिक फीचर्स दिए हैं:

TFT डिस्प्ले: बाइक में 4.3-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी (Bluetooth) को सपोर्ट करता है.

सेफ्टी फीचर्स: इसमें KTRC (कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल) मिलता है जो फिसलन भरी सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करता है. साथ ही इकोनॉमिक राइडिंग इंडिकेटर और ड्यूल-चैनल ABS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

आरामदायक सफर: लंबी दूरी के यात्रियों के लिए इसमें 4-वे एडजस्टेबल विंडस्क्रीन दी गई है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं.

डिजाइन और कंफर्ट

वर्सिस 650 को लंबी दूरी तय करने के लिए ही डिजाइन किया गया है. इसमें 21 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, ताकि आपको बार-बार पेट्रोल पंप न रुकना पड़े. बाइक की सीट की ऊंचाई 845 mm है और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm रखा गया है. खराब रास्तों पर झटकों को सोखने के लिए इसमें एडजस्टेबल इनवर्टेड फोर्क्स (Inverted Forks) और रियर में रिमोट प्रीलोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं.

कावासाकी वर्सिस 650 उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक ऐसी बाइक चाहते हैं जिससे वे शहर में ऑफिस भी जा सकें और वीकेंड पर पहाड़ों की लंबी सैर भी कर सकें. हालांकि कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन नया कलर और प्रीमियम फीचर्स इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी एडवेंचर बाइक बनाए रखते हैं.