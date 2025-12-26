Advertisement
trendingNow13054455
Hindi NewsऑटोमोबाइलKawasaki Versys 650 का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च: नई चमक और अपडेटेड लुक के साथ आई एडवेंचर क्वीन

Kawasaki Versys 650 का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च: नई चमक और अपडेटेड लुक के साथ आई 'एडवेंचर क्वीन'

2026 Kawasaki Versys 650: नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसके लुक्स और रंगों में किया गया है. 2026 कावासाकी वर्सिस 650 अब एक नई डार्क कलर स्कीम के साथ आती है, जिसे 'मैटेलिक ग्रेफाइट ग्रे के साथ मैटेलिक स्पार्क ब्लैक' नाम दिया गया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kawasaki Versys 650 का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च: नई चमक और अपडेटेड लुक के साथ आई 'एडवेंचर क्वीन'

2026 Kawasaki Versys 650:कावासाकी इंडिया ने अपनी मशहूर मिडिल-वेट एडवेंचर टूरर बाइक, Versys 650 का 2026 वर्जन भारतीय बाजार में उतार दिया है. निंजा 650 के अपडेटेड मॉडल के बाद अब कंपनी ने वर्सिस को नए अवतार में पेश किया है. नई वर्सिस 650 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.63 लाख रुपये रखी गई है. पुराने मॉडल के मुकाबले यह करीब 15,000 रुपये महंगी हो गई है.

क्या नया है 2026 मॉडल में?
नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसके लुक्स और रंगों में किया गया है. 2026 कावासाकी वर्सिस 650 अब एक नई डार्क कलर स्कीम के साथ आती है, जिसे 'मैटेलिक ग्रेफाइट ग्रे के साथ मैटेलिक स्पार्क ब्लैक' नाम दिया गया है. यह रंग बाइक को पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और क्लासी लुक देता है. हालांकि, बाइक के सिग्नेचर डिजाइन जैसे कि ऊंची चोंच (Beak), ट्विन हेडलैंप सेटअप और बड़ी विंडस्क्रीन को बरकरार रखा गया है.

इंजन और परफॉरमेंस
मैकेनिकल तौर पर बाइक में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसमें वही भरोसेमंद 649 सीसी का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पावर: 67 hp @ 8,500 rpm

टॉर्क: 61 Nm @ 7,000 rpm यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, जो हाईवे पर लंबी यात्रा के दौरान बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड परफॉरमेंस देता है.

स्मार्ट फीचर्स और सेफ्टी
आजकल की तकनीक को ध्यान में रखते हुए, कावासाकी ने इसमें कई आधुनिक फीचर्स दिए हैं:

TFT डिस्प्ले: बाइक में 4.3-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी (Bluetooth) को सपोर्ट करता है.

सेफ्टी फीचर्स: इसमें KTRC (कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल) मिलता है जो फिसलन भरी सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करता है. साथ ही इकोनॉमिक राइडिंग इंडिकेटर और ड्यूल-चैनल ABS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

आरामदायक सफर: लंबी दूरी के यात्रियों के लिए इसमें 4-वे एडजस्टेबल विंडस्क्रीन दी गई है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं.

डिजाइन और कंफर्ट
वर्सिस 650 को लंबी दूरी तय करने के लिए ही डिजाइन किया गया है. इसमें 21 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है, ताकि आपको बार-बार पेट्रोल पंप न रुकना पड़े. बाइक की सीट की ऊंचाई 845 mm है और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm रखा गया है. खराब रास्तों पर झटकों को सोखने के लिए इसमें एडजस्टेबल इनवर्टेड फोर्क्स (Inverted Forks) और रियर में रिमोट प्रीलोड एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं.

कावासाकी वर्सिस 650 उन राइडर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक ऐसी बाइक चाहते हैं जिससे वे शहर में ऑफिस भी जा सकें और वीकेंड पर पहाड़ों की लंबी सैर भी कर सकें. हालांकि कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन नया कलर और प्रीमियम फीचर्स इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी एडवेंचर बाइक बनाए रखते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

2026 Kawasaki Versys 650

Trending news

भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान