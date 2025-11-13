2026 Kawasaki Z1100 की हुई धमाकेदार एंट्री, जानें ग्राहकों को चुकानी पड़ेगी कितनी कीमत

Kawasaki Z1100: Kawasaki India ने अपनी लेटेस्ट सुपरबाइक, Z1100 के 2026 मॉडल को ₹12.79 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर भारत में लॉन्च किया है. इस अपडेटेड मॉडल को पिछले एडिशन से मामूली डिज़ाइन अपडेट के साथ-साथ कई जरूरी टेक अपडेट्स मिले हैं. इस बाइक के सेंटर में 1,099 cc का चार-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है. यह इंजन 9,000 rpm पर 134 hp की शक्ति और 7,600 rpm पर 113 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है, जो इसे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस बाइक बनाता है. यह इंजन असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे गियरशिफ्टिंग स्मूथ और कंट्रोल होती है.

खासियतें

Z1100 का निर्माण Ninja 1100SX के समान एल्युमीनियम फ्रेम पर किया गया है, और इसे पूरी तरह से एडजस्ट होने लायक Showa सस्पेंशन यूनिट्स का सपोर्ट मिलता है. हालाँकि, स्टैंडर्ड और हायर-स्पेक SE वेरिएंट के बीच बड़ा अंतर है. जहां स्टैंडर्ड Z1100 में Showa फोर्क्स दिए गए हैं, वहीं प्रीमियम SE वेरिएंट में एक Showa फोर्क और रिमोट प्रीलोड एडजस्टर के साथ एक उच्च-स्तरीय Ohlins S46 मोनोशॉक शामिल है, जो बेहतरीन हैंडलिंग और राइड क्वालिटी ऑफर करता है.

ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों वेरिएंट काफी अलग हैं. स्टैंडर्ड Z1100 में Tokico रेडियल कैलिपर्स का उपयोग किया गया है और इसमें Ninja 1100SX की तुलना में बड़े 310mm डुअल डिस्क मिलते हैं. इसके विपरीत, SE मॉडल को Brembo M4.32 कैलिपर्स और स्टील-ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स के साथ अपग्रेड किया गया है, जो स्टैंडर्ड वर्जन की तुलना में ब्रेकिंग सिस्टम को काफी बेहतर बनाते हैं और राइडर को अधिक कॉन्फिडेंस देते हैं.

फीचर्स के मामले में, 2026 Kawasaki Z1100 कई एडवांस राइडिंग असिस्टेंस फीचर्स से सुसज्जित है. इन फीचर्स में 2 पावर मोड्स (Full और Low), 3-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल (जिसे बंद करने का विकल्प भी है), एक बिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, क्रूज़ कंट्रोल, और डुअल-चैनल ABS शामिल हैं. ये सभी सुविधाएँ एक उन्नत फाइव-एक्सिस IMU (Inertial Measurement Unit) द्वारा समर्थित हैं, जो बाइक की गतिशीलता पर लगातार नज़र रखता है और सुरक्षा व नियंत्रण सुनिश्चित करता है.