Hindi Newsऑटोमोबाइल

2026 Kawasaki Z650 S से उठा पर्दा, खासियतें जान अभी करवा लेंगे बुकिंग

2026 Kawasaki Z650: आपको बता दें कि पीछे की सीट अब 20mm चौड़ी है और इसमें 10mm की अतिरिक्त पैडिंग दी गई है, जिससे पिछली सीट के यात्री के आराम पर भी ध्यान दिया गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:01 PM IST
2026 Kawasaki Z650 S: Kawasaki ने 2026 के लिए बिल्कुल नई Z650 S को बाज़ार में उतार दिया है. फ़िलहाल, यह लोकप्रिय मिडलवेट नेकेड बाइक के स्टैण्डर्ड वर्ज़न के साथ कंपनी के लाइन-अप में शामिल होगी. चलिए हम आपको यहां 2026 Kawasaki Z650 S की जरूरी खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

सबसे बड़ी खासियत

नई Z900-प्रेरित स्टाइलिंग: इसमें लगभग पूरी तरह से नया बॉडीवर्क दिया गया है, जो इसे शार्प और ज़्यादा मस्कुलर लुक देता है.

बेहतर एर्गोनॉमिक्स: चौड़े हैंडलबार और फ़ुटपेग्स की बदली हुई जगह के साथ बेहतर राइडिंग पोज़ीशन.

4.3-इंच TFT डिस्प्ले: स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ (Kawasaki के Rideology ऐप के माध्यम से).

डिज़ाइन और स्टाइलिंग

हेडलाइट: इसने Z900 से तीन-लैंप वाली LED हेडलाइट ली है, जो इसे ज़्यादा आक्रामक लुक देती है.

बॉडीवर्क: टैंक कफ़न (Tank shrouds) को फिर से डिज़ाइन किया गया है, जो रेडिएटर की ओर बढ़ते हैं, जिससे फ्रंट एंड ज़्यादा मज़बूत (beefier) दिखता है.

एर्गोनॉमिक्स और कम्फर्ट 

हैंडलबार: यह स्टैण्डर्ड Z650 से 30mm चौड़ा है, जिससे राइडिंग ट्राइएंगल में ध्यान देने योग्य बदलाव आएगा.

सीट की ऊँचाई: राइडर की सीट स्टैण्डर्ड Z650 से लगभग 15mm ऊँची है.

पिलियन कम्फर्ट (पीछे बैठने वाले का आराम): पीछे की सीट अब 20mm चौड़ी है और इसमें 10mm की अतिरिक्त पैडिंग दी गई है, जिससे पिछली सीट के यात्री के आराम पर भी ध्यान दिया गया है.

फ़ुटपेग्स: इनकी जगह भी बदली गई है.

टेक्नोलॉजी और फीचर्स

डिस्प्ले: इसमें एक अपडेटेड 4.3-इंच का TFT डिस्प्ले है.

कनेक्टिविटी: ब्लूटूथ के ज़रिए Kawasaki के Rideology ऐप के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे फ़ोन, SMS अलर्ट और राइड डेटा प्राप्त होता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन: Z650 S में वर्तमान Z650 और Versys 650 मॉडल वाला ही 649cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन बरकरार रखा गया है.

पावर: Kawasaki ने ट्यूनिंग या पीक आउटपुट में बदलाव की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह स्टैण्डर्ड Z650 के 68hp और 64Nm के समान ही रहने की संभावना है.

ब्रेकिंग: इसमें नया Continental ABS यूनिट के साथ ट्विन 300mm फ्रंट डिस्क और 220mm रियर डिस्क शामिल है.

सस्पेंशन: पारंपरिक टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप को आगे बढ़ाया गया है.

कीमत और उपलब्धता
कीमत: Z650 S यूनाइटेड किंगडम (UK) में £7,199 (लगभग ₹8.42 लाख) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगी.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

2026 Kawasaki Z650

