2026 Kawasaki Z650 S से उठा पर्दा, खासियतें जान अभी करवा लेंगे बुकिंग

2026 Kawasaki Z650 S: Kawasaki ने 2026 के लिए बिल्कुल नई Z650 S को बाज़ार में उतार दिया है. फ़िलहाल, यह लोकप्रिय मिडलवेट नेकेड बाइक के स्टैण्डर्ड वर्ज़न के साथ कंपनी के लाइन-अप में शामिल होगी. चलिए हम आपको यहां 2026 Kawasaki Z650 S की जरूरी खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं.

सबसे बड़ी खासियत

नई Z900-प्रेरित स्टाइलिंग: इसमें लगभग पूरी तरह से नया बॉडीवर्क दिया गया है, जो इसे शार्प और ज़्यादा मस्कुलर लुक देता है.

बेहतर एर्गोनॉमिक्स: चौड़े हैंडलबार और फ़ुटपेग्स की बदली हुई जगह के साथ बेहतर राइडिंग पोज़ीशन.

4.3-इंच TFT डिस्प्ले: स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ (Kawasaki के Rideology ऐप के माध्यम से).

डिज़ाइन और स्टाइलिंग

हेडलाइट: इसने Z900 से तीन-लैंप वाली LED हेडलाइट ली है, जो इसे ज़्यादा आक्रामक लुक देती है.

बॉडीवर्क: टैंक कफ़न (Tank shrouds) को फिर से डिज़ाइन किया गया है, जो रेडिएटर की ओर बढ़ते हैं, जिससे फ्रंट एंड ज़्यादा मज़बूत (beefier) दिखता है.

एर्गोनॉमिक्स और कम्फर्ट

हैंडलबार: यह स्टैण्डर्ड Z650 से 30mm चौड़ा है, जिससे राइडिंग ट्राइएंगल में ध्यान देने योग्य बदलाव आएगा.

सीट की ऊँचाई: राइडर की सीट स्टैण्डर्ड Z650 से लगभग 15mm ऊँची है.

पिलियन कम्फर्ट (पीछे बैठने वाले का आराम): पीछे की सीट अब 20mm चौड़ी है और इसमें 10mm की अतिरिक्त पैडिंग दी गई है, जिससे पिछली सीट के यात्री के आराम पर भी ध्यान दिया गया है.

फ़ुटपेग्स: इनकी जगह भी बदली गई है.

टेक्नोलॉजी और फीचर्स

डिस्प्ले: इसमें एक अपडेटेड 4.3-इंच का TFT डिस्प्ले है.

कनेक्टिविटी: ब्लूटूथ के ज़रिए Kawasaki के Rideology ऐप के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे फ़ोन, SMS अलर्ट और राइड डेटा प्राप्त होता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन: Z650 S में वर्तमान Z650 और Versys 650 मॉडल वाला ही 649cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन बरकरार रखा गया है.

पावर: Kawasaki ने ट्यूनिंग या पीक आउटपुट में बदलाव की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यह स्टैण्डर्ड Z650 के 68hp और 64Nm के समान ही रहने की संभावना है.

ब्रेकिंग: इसमें नया Continental ABS यूनिट के साथ ट्विन 300mm फ्रंट डिस्क और 220mm रियर डिस्क शामिल है.

सस्पेंशन: पारंपरिक टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप को आगे बढ़ाया गया है.

कीमत और उपलब्धता

कीमत: Z650 S यूनाइटेड किंगडम (UK) में £7,199 (लगभग ₹8.42 लाख) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगी.