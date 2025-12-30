Kawasaki ने भारत में लॉन्च की 2026 Z650RS, पूरी ताकत से दहाड़ने को है तैयार

2026 Kawasaki Z650RS Launched: कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय नियो-रेट्रो बाइक, 2026 Kawasaki Z650RS को लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹7.83 लाख रखी गई है. इस नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत इसका नया मैटालिक ब्लू और गोल्ड कलर कॉम्बिनेशन है, जो पुराने ब्लैक शेड की जगह लाया गया है. इसके सुनहरे (Gold) अलॉय व्हील्स और विंटेज ग्राफिक्स इसे सड़क पर एक अलग और शाही पहचान देते हैं.

इंजीनियरिंग में बड़ा बदलाव

इंजीनियरिंग के मामले में कावासाकी ने एक बड़ा बदलाव किया है. अब यह बाइक E20 फ्यूल (Ethanol-mix) के हिसाब से है, जिसका मतलब है कि यह भविष्य के प्रदूषण मानकों के लिए पूरी तरह तैयार है. हालांकि, इस अपडेट के साथ इसके टॉर्क में मामूली गिरावट देखी गई है, लेकिन कंपनी का दावा है कि इसकी परफॉरमेंस और स्मूदनेस में कोई कमी नहीं आएगी. निंजा 650 और वर्सिस 650 के बाद अब Z650RS भी इस ईको-फ्रेंडली लाइनअप का हिस्सा बन गई है.

दमदार इंजन

इस मशीन के दिल में वही भरोसेमंद 649cc का पैरेलल-ट्विन इंजन धड़कता है. यह इंजन 8,000 rpm पर 68 PS की पावर और 6,700 rpm पर 64 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. राइडिंग को आसान बनाने के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 'असिस्ट और स्लिपर क्लच' दिया गया है. यह तकनीक न केवल गियर बदलने को मक्खन जैसा आसान बनाती है, बल्कि लंबी दूरी की यात्रा में राइडर की थकान को भी कम करती है.

विंटेज डिजाइन

Z650RS का लुक 1970 के दशक की याद दिलाता है. इसमें 12 लीटर का स्लिम फ्यूल टैंक और पुराने जमाने के वायर-स्पोक पहियों जैसा दिखने वाला कास्ट व्हील डिजाइन दिया गया है. इसकी हेडलाइट भले ही गोल और रेट्रो दिखती हो, लेकिन इसके अंदर डुअल-चेंबर LED सेटअप लगा है जो रात में बेहतरीन रोशनी देता है. साथ ही, 820mm की सीट हाइट और सीधा (Upright) बैठने का पोश्चर इसे शहर और हाईवे दोनों के लिए आरामदायक बनाता है.

सेफ़्टी फीचर्स

सवारी को सुरक्षित बनाने के लिए इसमें कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल (KTRC) दिया गया है, जो फिसलन भरी सड़कों पर बाइक पर आपका नियंत्रण बनाए रखता है. इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्लासिक एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ एक मॉडर्न LCD स्क्रीन दी गई है, जो आपको बाइक की सारी जरूरी जानकारी देती है. पुराने जमाने का एहसास और आज की नई तकनीक का यह बेजोड़ मेल इस बाइक को प्रीमियम सेगमेंट में खास बनाता है.