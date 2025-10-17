2026 Kawasaki Z900 की हुई धमाकेदार एंट्री, जानें कितने में खरीद पाएंगे ये सुपर बाइक

2026 Kawasaki Z900 Launched: जापान की मशहूर बाइक निर्माता कंपनी Kawasaki ने अपनी दमदार मिडलवेट नेकेड बाइक Z900 का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स-शोरूम (भारत) कीमत ₹9.99 लाख रखी गई है. चूंकि इस बाइक को 2025 मॉडल ईयर में एक बड़ा अपडेट मिल चुका था, इसलिए 2026 मॉडल में कोई बड़ा मैकेनिकल चेंज नहीं किया गया है. लेकिन, कंपनी ने इसे नए रंगों और आकर्षक कीमत के साथ पेश करके ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन डील दी है.

इंजन और परफॉर्मेंस:

2026 Z900 में पहले की तरह 948cc का इनलाइन-4, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है. Kawasaki इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, यह इंजन पिछले साल के मॉडल की तुलना में 1hp और 1.2Nm ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पावर: 125hp

टॉर्क: 98.6Nm

इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स:

इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और यह बाइक अपने सेगमेंट के सभी आधुनिक फीचर्स से लैस है, जिनमें शामिल हैं:

राइड-बाय-वायर थ्रॉटल

क्रूज़ कंट्रोल

बिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर (जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ गियर बदलने में मदद करता है)

पावर मोड्स और राइडिंग मोड्स

ट्रैक्शन कंट्रोल

डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम)

ये सभी फीचर्स राइडर को बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करते हैं.

कौन से हैं दो नए रंग?

2026 मॉडल के लिए Kawasaki Z900 को दो बिल्कुल नए कलर स्कीम में पेश किया गया है:

आइकॉनिक कैंडी ग्रीन: यह रंग वापस लाया गया है, जो 2025 मॉडल में उपलब्ध नहीं था और फैन्स के बीच काफी पसंद किया जाता है.

नया ब्लैक पेंट ऑप्शन: इसमें बाइक को गोल्ड फ्रेम के साथ पेश किया गया है, जो इसे बेहद प्रीमियम और आकर्षक लुक देता है.

कीमत में कटौती क्यों की गई?

पिछले महीने, जीएसटी दरों में संशोधन के बाद Z900 की कीमत ₹9.52 लाख से बढ़कर ₹10.18 लाख हो गई थी. लेकिन Z900 भारत में Kawasaki की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक है. इसलिए, कंपनी ने एक सोच-समझकर फैसला लिया है कि 2026 मॉडल की कीमत को फिर से ₹10 लाख के निशान से नीचे लाया जाए. यह कदम उन खरीदारों के लिए एक बड़ा फायदा है जो इस लोकप्रिय बाइक को खरीदना चाहते हैं.