Advertisement
trendingNow12966059
Hindi Newsऑटोमोबाइल

2026 Kawasaki Z900 की हुई धमाकेदार एंट्री, जानें कितने में खरीद पाएंगे ये सुपर बाइक

2026 Kawasaki Z900: 2026 Z900 में पहले की तरह 948cc का इनलाइन-4, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है. Kawasaki इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, यह इंजन पिछले साल के मॉडल की तुलना में 1hp और 1.2Nm ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 Kawasaki Z900 की हुई धमाकेदार एंट्री, जानें कितने में खरीद पाएंगे ये सुपर बाइक

2026 Kawasaki Z900 Launched: जापान की मशहूर बाइक निर्माता कंपनी Kawasaki ने अपनी दमदार मिडलवेट नेकेड बाइक Z900 का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स-शोरूम (भारत) कीमत ₹9.99 लाख रखी गई है. चूंकि इस बाइक को 2025 मॉडल ईयर में एक बड़ा अपडेट मिल चुका था, इसलिए 2026 मॉडल में कोई बड़ा मैकेनिकल चेंज नहीं किया गया है. लेकिन, कंपनी ने इसे नए रंगों और आकर्षक कीमत के साथ पेश करके ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन डील दी है.

इंजन और परफॉर्मेंस:

2026 Z900 में पहले की तरह 948cc का इनलाइन-4, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है. Kawasaki इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, यह इंजन पिछले साल के मॉडल की तुलना में 1hp और 1.2Nm ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पावर: 125hp

टॉर्क: 98.6Nm

इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स:

इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और यह बाइक अपने सेगमेंट के सभी आधुनिक फीचर्स से लैस है, जिनमें शामिल हैं:

राइड-बाय-वायर थ्रॉटल

क्रूज़ कंट्रोल

बिडायरेक्शनल क्विकशिफ्टर (जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ गियर बदलने में मदद करता है)

पावर मोड्स और राइडिंग मोड्स

ट्रैक्शन कंट्रोल

डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम)

ये सभी फीचर्स राइडर को बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा प्रदान करते हैं.

कौन से हैं दो नए रंग?

2026 मॉडल के लिए Kawasaki Z900 को दो बिल्कुल नए कलर स्कीम में पेश किया गया है:

आइकॉनिक कैंडी ग्रीन: यह रंग वापस लाया गया है, जो 2025 मॉडल में उपलब्ध नहीं था और फैन्स के बीच काफी पसंद किया जाता है.

नया ब्लैक पेंट ऑप्शन: इसमें बाइक को गोल्ड फ्रेम के साथ पेश किया गया है, जो इसे बेहद प्रीमियम और आकर्षक लुक देता है.

कीमत में कटौती क्यों की गई?

पिछले महीने, जीएसटी दरों में संशोधन के बाद Z900 की कीमत ₹9.52 लाख से बढ़कर ₹10.18 लाख हो गई थी. लेकिन Z900 भारत में Kawasaki की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक है. इसलिए, कंपनी ने एक सोच-समझकर फैसला लिया है कि 2026 मॉडल की कीमत को फिर से ₹10 लाख के निशान से नीचे लाया जाए. यह कदम उन खरीदारों के लिए एक बड़ा फायदा है जो इस लोकप्रिय बाइक को खरीदना चाहते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

2026 Kawasaki Z900

Trending news

डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
rajnath singh
डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत, नाग MK-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
Gujarat News in Hindi
गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
Leh Violence
किसने लगाई थी लेह में 'आग' ? सबका होगा राज फाश; गृह मंत्रालय ने दे दिया बड़ा आदेश
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
Bhagwant Mann
इंग्लैंड और वेल्स की बार काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान से की मुलाकात
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
Narayana Murthy
क्या इंफोसिस का मतलब बुद्धिमान होता है? सिद्धारमैया का मूर्ति दंपति पर तंज
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
Kerala News
'वहां नहीं पढ़ेगी मेरी बच्ची...',छात्रा ने छोड़ा स्कूल, परिजनों ने क्यों लिया फैसला?
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
Harcharan Singh Bhullar
सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं; 40 लीटर इंपोर्टेड शराब... DIG के घर से मिले कई कीमती सामान
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
DIG Harcharan Bhullar
'कोठी-बंगला, लग्जरी लाइफ...', पैसे के फेर में कैसे फंसे DIG भुल्लर?
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
Goa News
इससे अच्छा तो मलेशिया, थाईलैंड और...गोवा में बढ़ती मंहगाई से पसीजा टूरिस्ट का कलेजा
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...
Shimla
15 साल से तक हलक में अटका रहा सिक्का, फिर डॉक्टर्स ने किया ऐसा चमत्कार कि...