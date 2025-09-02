2026 Kawasaki ZX-6R भारत में लॉन्च, दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ सड़कों पर भरेगी दहाड़

2026 Kawasaki ZX-6R Upgrade Launch: आप भी एक ऐसी बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, जिसे हर कोई मुड़-मुड़कर देखे, तो यह बाइक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है. कंपनी ने इस बाइक को नए कलर, ग्राफिक्स और फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में पेश किया है. हम जिस बाइक की बात कर रहे हैं, वो Kawasaki की ओर से आने वाली ZX-6R बाइक है. कंपनी ने इस बाइक को अपडेट करने के साथ इसकी कीमत में भी इजाफा किया है. हालांकि कंपनी इस बाइक में मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं किया है. आइए जानते हैं विस्तार से इस बाइक के बारे में.

2026 Kawasaki ZX-6R के फीचर्स

2026 Kawasaki ZX-6R बाइक को कंपनी ने सिर्फ एक ही कलर के साथ पेश किया है. कंपनी पहले की ही तरह इस बाइक में लाइम ग्रीन के साथ पेश किया है. हालांकि, इस बाइक में फेयरिंग और बॉडी पर सफेद और नीली धारियां दी गई हैं, जो पुराने वाले लाइम ग्रीन की तुलना में काफी बेहतर लुक दे रहे है. लेकिन कावासाकी ने अपनी ZX-6R बाइक में कोई मैकेनिकल तौर पर बदलाव नहीं किया है.

कंपनी इस बाइक में पहले जैसा 636 सीसी का इंजन देती है, जो रैम एयर के साथ 129 bhp की पावर और 69 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 2026 Kawasaki ZX-6R के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में स्लीप और असिस्ट क्लच, पावर मोड्स, TFT स्क्रीन और क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स को दिया गया है. ZX-6R में तीन लेवल का ट्रैक्शन कंट्रोल, केआईबीएस और डुअल चैनल एबीएस दिया जाता है.

2026 Kawasaki ZX-6R की कीमत

कावासाकी ने अपनी अपडेटेड बाइक 2026 Kawasaki ZX-6R की (एक्स-शोरूम) कीमत 11,69,000 रुपये रखी है, जो पहले की तुलना में 60,000 रुपये महंगी है. आप भी एक स्पोर्टी बाइक खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.