नई Kia Seltos का प्रोडक्शन हुआ शुरू, लॉन्च से पहले ही ग्राहकों को मिली खुशखबरी

Kia Seltos Production Starts: अगर आप एक शानदार एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो Kia Seltos का नया अवतार बस दस्तक देने ही वाला है. Kia इंडिया ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर प्लांट में नई Seltos का प्रोडक्शन आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है. सबसे खास बात यह है कि कंपनी 2 जनवरी, 2026 को इसकी कीमतों का खुलासा करेगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है.

पहले से बड़ी और ज्यादा आरामदायक

नई Kia Seltos को भारतीय ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. अब यह पहले से ज्यादा लंबी और चौड़ी हो गई है, जिसका मतलब है कि कार के अंदर आपको ज्यादा जगह (Space) और कंफर्ट मिलेगा. इसकी लंबाई 4,460 mm और चौड़ाई 1,830 mm है. साथ ही, इसका व्हीलबेस भी बढ़ाया गया है ताकि लंबी यात्रा के दौरान गाड़ी सड़क पर ज्यादा स्थिर रहे और सफर आरामदायक हो.

लुक में हुआ है बड़ा बदलाव

दिखने में यह नई एसयूवी काफी आधुनिक और मस्कुलर लगती है. इसमें Kia का नया 'डिजिटल टाइगर फेस' और एलईडी प्रोजेक्शन हेडलैंप्स दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं. इसके अलॉय व्हील्स को भी नए तरीके से डिजाइन किया गया है. कुल मिलाकर, इसकी बनावट ऐसी है कि सड़क पर चलते वक्त यह सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगी.

इंजन के कई विकल्प

पावर के मामले में Kia ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. नई Seltos में आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं:

1.5-लीटर पेट्रोल: जो शहर में चलाने के लिए बेस्ट है.

1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल: उन लोगों के लिए जिन्हें रफ्तार और पावर पसंद है.

1.5-लीटर डीजल: जो माइलेज और लंबी दूरी के लिए मशहूर है. इनके साथ ही आपको मैनुअल, ऑटोमैटिक और आईएमटी (iMT) जैसे कई गियरबॉक्स के विकल्प भी मिलेंगे.

हर बजट के लिए अलग वेरिएंट

Kia ने नई Seltos को कई वेरिएंट्स में पेश किया है ताकि हर कोई अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इसे चुन सके. इसमें HTE, HTK, HTX और लग्जरी GTX जैसे ट्रिम्स शामिल हैं. जो लोग अपनी कार को सबसे अलग दिखाना चाहते हैं, उनके लिए खास X Line स्टाइलिग पैक भी उपलब्ध होगा. साथ ही, सुरक्षा के लिए इसमें एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम (ADAS जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं.