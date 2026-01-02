2026 Kia Seltos Vs Tata Sierra: जानें कौन सी मिड-साइज SUV का चलेगा भारत में सिक्का

Kia Seltos Vs tata Sierra: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में मिड-साइज SUV सेगमेंट का मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है. नई जनरेशन वाली Kia Seltos और Tata Sierra (2026 मॉडल) के बीच छिड़ी इस जंग में कौन किस पर भारी है, आइए जानते हैं इन 5 पॉइंट्स में और समझते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन पेरफेक्ट है.

1. साइज और प्रेजेंस

लंबाई के मामले में नई किआ Seltos (4,460mm) बाजी मार ले जाती है, जो इसे बेहतर रोड प्रेजेंस देती है. हालांकि, टाटा सिएरा (1,715mm) ऊंचाई के मामले में Seltos से काफी आगे है, जिससे इसमें बैठने वालों को ज्यादा 'कमांडिंग' अनुभव मिलता है. सिएरा का व्हीलबेस (2,730mm) भी Seltos से 40mm ज्यादा बड़ा है, जिसका मतलब है कि सिएरा के केबिन में पैरों के लिए थोड़ी ज्यादा जगह मिल सकती है.

2. हाई-टेक फीचर्स

किआ Seltos अपनी Level 2 Plus ADAS (28 फीचर्स) और एकीकृत ड्यूल स्क्रीन सेटअप के साथ तकनीक के मामले में काफी आगे है. इसमें 8-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम और 64-कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स हैं. वहीं, टाटा सिएरा ने 'थिएटर प्रो' अनुभव के साथ पलटवार किया है, जिसमें तीन-स्क्रीन वाला डैशबोर्ड (ड्राइवर, इंफोटेनमेंट और पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन) और 12-स्पीकर वाला JBL Dolby Atmos ऑडियो सिस्टम मिलता है.

3. इंजन और पावर

परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां दमदार ऑप्शन देती हैं. किआ Seltos का 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन 160 HP की पावर और 253 Nm का टॉर्क देता है. दूसरी तरफ, टाटा सिएरा का Hyperion 1.5L टर्बो पेट्रोल भी 160 HP की ही पावर देता है, लेकिन इसका टॉर्क 255 Nm के साथ थोड़ा बेहतर है. डीजल के मामले में सिएरा का 118 HP इंजन, Seltos के 116 HP के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ताकतवर महसूस होता है.

4. कंफर्ट और फीचर्स

किआ ने Seltos में वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स पर ध्यान दिया है. वहीं, टाटा सिएरा का मुख्य आकर्षण इसका 622 लीटर का विशाल बूट स्पेस (सामान रखने की जगह) और Powered Tailgate है जो जेस्चर कंट्रोल के साथ खुलता है. सिएरा में 'ब्रीद-आईक्यू' एयर प्यूरीफायर और रियर पैसेंजर्स के लिए खास सनशेड्स जैसे फीचर्स इसे फैमिली के लिए एक शानदार ऑप्शन बनाते हैं.

5. कीमत

कीमत के मोर्चे पर किआ ने काफी आक्रामक रुख अपनाया है. नई Seltos की शुरुआती कीमत ₹10.99 लाख से शुरू होकर ₹19.99 लाख तक जाती है. इसके मुकाबले, टाटा सिएरा की शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा यानी ₹11.49 लाख है और इसका टॉप मॉडल ₹21.29 लाख तक पहुँचता है. कुल मिलाकर Seltos उन लोगों के लिए है जो बजट में हाई-टेक फीचर्स चाहते हैं, जबकि सिएरा उन लोगों के लिए है जो ज्यादा स्पेस और प्रीमियम अपील को ऊपर रखते हैं.