Advertisement
trendingNow13139508
Hindi Newsऑटोमोबाइलकिआ का बड़ा धमाका: मात्र 9.78 लाख में लॉन्च हुई Kia Sonet डीजल ऑटोमैटिक, सेगमेंट में पहली बार मिली इतनी कम कीमत

किआ का बड़ा धमाका: मात्र 9.78 लाख में लॉन्च हुई Kia Sonet डीजल ऑटोमैटिक, सेगमेंट में पहली बार मिली इतनी कम कीमत

2026 Kia Sonet Launched: 2026 किआ Sonet को और भी आकर्षक बनाने के लिए कंपनी ने एक नया 'मैग्मा रेड' (Magma Red) कलर शामिल किया है इसके अलावा ग्राहकों के पास इंपीरियल ब्लू, प्यूटर ऑलिव, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल और ऑरोरा ब्लैक पर्ल जैसे कई रंग चुनने का विकल्प होगा.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 13, 2026, 03:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

किआ का बड़ा धमाका: मात्र 9.78 लाख में लॉन्च हुई Kia Sonet डीजल ऑटोमैटिक, सेगमेंट में पहली बार मिली इतनी कम कीमत

2026 Kia Sonet Launched: किआ इंडिया ने अपनी सब-4 मीटर एसयूवी, Sonet का साल 2026 का नया मॉडल अपडेट लॉन्च कर दिया है इस बार कंपनी का पूरा ध्यान ऑटोमैटिक कारों को आम आदमी के बजट में लाने पर है. इस लॉन्चिंग की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी कीमतें हैं किआ Sonet के डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट की शुरुआती कीमत अब मात्र 9.78 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है वहीं, रफ्तार के शौकीनों के लिए टर्बो पेट्रोल DCT (डुअल क्लच ट्रांसमिशन) वेरिएंट को 9.9 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया है इस सेगमेंट में यह पहली बार है जब किसी कंपनी ने 10 लाख रुपये से कम कीमत में 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर डीजल इंजन और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का विकल्प दिया है.

बोल्ड लुक के साथ वापसी
2026 किआ Sonet को और भी आकर्षक बनाने के लिए कंपनी ने एक नया 'मैग्मा रेड' (Magma Red) कलर शामिल किया है इसके अलावा ग्राहकों के पास इंपीरियल ब्लू, प्यूटर ऑलिव, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल और ऑरोरा ब्लैक पर्ल जैसे कई रंग चुनने का विकल्प होगा प्रीमियम अहसास के लिए एक्स-लाइन (X-Line) ट्रिम में 'मैट ग्रेफाइट' जैसा खास रंग भी मिलता रहेगा ये नए रंग Sonet की स्पोर्टी बनावट को और ज्यादा उभारते हैं, जिससे यह सड़क पर चलते हुए अलग ही नजर आती है.

वेरिएंट्स 
किआ ने ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को निचले वेरिएंट्स तक पहुँचा दिया है अब टर्बो पेट्रोल के साथ सबसे किफायती 7-DCT विकल्प HTK (O) वेरिएंट में मिलेगा वहीं, डीजल में ऑटोमैटिक का मजा लेने के लिए अब HTE (O) वेरिएंट उपलब्ध होगा, जिसकी कीमत पहले वाले किफायती मॉडल (HTK (O) D AT - 10.72 लाख) से भी काफी कम रखी गई है इस रणनीति से किआ ने उन ग्राहकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की है जो पहले बजट कम होने के कारण मैन्युअल कार खरीदने पर मजबूर थे.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

2026 Kia Sonet Diesel

Trending news

होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
Middle East tensions
होर्मुज में तनाव से कांपी दुनिया: भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा US
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
Tamil Nadu Elections
नई पार्टी, नया चुनाव चिह्न… AIADMK से अलग होकर शशिकला ने फिर शुरू की राजनीतिक पारी
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
indian parliament news
बिरला जी की जगह इन्हें बिठाइए... दिग्विजय के दांव पर पूर्व कांग्रेसी ने जोड़ लिए हाथ
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Supreme Court
'सरकार के पास जाइए...' पीरियड्स लीव को अनिवार्य बनाने की मांग पर SC का इनकार
Budget Session Phase 2 Live: हंगामेदार बहस के बाद राज्यसभा स्थगित, अब 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी चर्चा
Budget Session
Budget Session Phase 2 Live: हंगामेदार बहस के बाद राज्यसभा स्थगित, अब 16 मार्च को सुबह 11 बजे से शुरू होगी चर्चा
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
Maharashtra
Maharashtra Board Exam: महाराष्ट्र में 10वीं के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायकी लड़ने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा