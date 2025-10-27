क्रांति लिखने आ रही 2026 Mahindra Scorpio N Facelift! मिल सकती हैं ये खासियतें

2026 Mahindra Scorpio N Facelift: महिंद्रा (Mahindra) अपनी सबसे कामयाब एसयूवी (SUV) स्कॉर्पियो एन (Scorpio N) को साल 2026 में एक बड़े अपडेट के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह खबर उन लाखों प्रशंसकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं है, जिन्होंने स्कॉर्पियो को 'बिग डैडी ऑफ एसयूवी' का दर्जा दिया है. थार फेसलिफ्ट के बाद, महिंद्रा अब XUV700 और स्कॉर्पियो एन के अपडेटेड मॉडलों पर काम कर रही है. हाल ही में, 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट का एक टेस्ट मॉडल भारी छलावरण (Camouflage) में देखा गया, जो दिखाता है कि इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं.

2026 Scorpio N में डिज़ाइन और लुक में क्या बदलेगा?

स्पाई इमेज से पता चलता है कि अपडेटेड मॉडल अपनी मौजूदा शक्तिशाली बनावट (Silhouette) और ऊंचे स्टांस को बरकरार रखेगा. हालांकि, डिज़ाइन में सबसे बड़े कॉस्मेटिक बदलाव कार के फ्रंट एंड में देखने को मिल सकते हैं:

नया डिज़ाइन: नई स्कॉर्पियो एन में एक नई डिज़ाइन वाली ग्रिल मिल सकती है, जो इसे और भी आक्रामक लुक देगी.

बदले हुए एलिमेंट्स: बम्पर को ट्वीक (Tweaked) किया जाएगा और इसमें और शार्प LED हेडलैंप्स के साथ सिग्नेचर DRLs (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) जोड़े जाएंगे.

साइड प्रोफाइल: साइड का लुक काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें नए अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं.

अन्य बदलाव: महिंद्रा अपडेटेड लाइनअप में नए वेरिएंट्स और कुछ आकर्षक नए एक्सटीरियर कलर विकल्प भी पेश कर सकती है.

फीचर्स और केबिन में क्या होगा खास?

कयास लगाए जा रहे हैं कि केबिन के अंदर बड़े अपग्रेड किए जाएंगे, जो प्रीमियम अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाएंगे:

बड़ा टचस्क्रीन: उम्मीद है कि नई स्कॉर्पियो एन में पहले से बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जिसका यूजर इंटरफ़ेस (UI) पहले से बेहतर होगा. इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी भी मिलेगी.

पैनोरमिक सनरूफ: पैनोरमिक सनरूफ की बढ़ती मांग को देखते हुए, महिंद्रा हायर ट्रिम्स में यह फीचर पेश कर सकती है, जो एसयूवी के अनुभव को और शानदार बना देगा.

ADAS और सेफ्टी: सुरक्षा के मोर्चे पर, अधिक वेरिएंट्स में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) सूट और अन्य अतिरिक्त सुरक्षा फीचर्स दिए जाने की पूरी संभावना है.

इंजन

नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद कम है. इसका मतलब है कि एसयूवी में मौजूदा 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प मिलता रहेगा. हालांकि, इन दोनों इंजनों के रिफाइनमेंट लेवल और फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) में सुधार किया जा सकता है.

एक और रोमांचक खबर यह है कि महिंद्रा ने 15 अगस्त 2025 को विज़न एस कॉम्पैक्ट एसयूवी कॉन्सेप्ट (Vision S compact SUV concept) प्रदर्शित किया था. इसका प्रोडक्शन वर्जन 2027 तक मिनी महिंद्रा स्कॉर्पियो के नाम से स्कॉर्पियो लाइनअप का एक नया सदस्य बन सकता है. यह मॉडल बिल्कुल नए NU_IQ मोनोकोक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जो ICE (इंटरनल कंबशन इंजन), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन सभी के अनुकूल होगा.