2026 में आ रही है Mahindra Scorpio N Facelift, जानें क्या कुछ होगा खास

2026 Mahindra Scorpio N Facelift: एसयूवी सेगमेंट में धूम मचाने वाली और ग्राहकों की पसंदीदा Mahindra Scorpio N अब एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है. 2026 की शुरुआत में इस पॉपुलर एसयूवी का पहला मिडलाइफ अपडेट (Facelift) आने वाला है, जिसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है. हाल ही में, अपडेटेड मॉडल को भारी कैमोफ्लाज (camouflage) में टेस्टिंग के दौरान पहली बार देखा गया है, जिसने ऑटोमोबाइल बाजार में उत्सुकता बढ़ा दी है.

क्या-क्या बदल रहा है?

टेस्टिंग के दौरान, कैमोफ्लाज के बावजूद, यह साफ़ है कि 2026 Mahindra Scorpio N फेसलिफ्ट अपना सिग्नेचर ऊँचा और बोल्ड लुक बरकरार रखेगी. गाड़ी की पिछली तरफ़, टेललैंप असेंबली, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स और नीचे लगा स्पेयर व्हील मौजूदा मॉडल जैसा ही दिख रहा है. इसका मतलब है कि बड़े डिज़ाइन बदलाव मुख्य रूप से सामने की तरफ होने की उम्मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिज़ाइन में क्या नया मिलेगा?

फ्रंट-एंड बदलाव: उम्मीद है कि एसयूवी में एक नई डिज़ाइन वाली ग्रिल, थोड़ा बदला हुआ बम्पर और LED DRL सिग्नेचर के साथ अपडेटेड हेडलैम्प्स दिए जा सकते हैं, जो इसे एक फ्रेश लुक देंगे.

आकार: गाड़ी के डाइमेंशन (आकार) में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है.

केबिन और फीचर्स में क्या होगा अपग्रेड?

केबिन के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण और आकर्षक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, हालांकि ये न्यूनतम होंगे:

बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम: 2026 Scorpio N में एक बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जो केबिन को और आधुनिक बनाएगा.

फुल डिजिटल क्लस्टर: साथ ही, इसमें पूरी तरह से डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी शामिल हो सकता है.

XUV700 से फीचर्स: यह एसयूवी आगामी Mahindra XUV700 फेसलिफ्ट से कुछ प्रीमियम फीचर्स भी ले सकती है, जैसे कि पैनोरमिक सनरूफ और एक प्रीमियम हरमन कार्डन (Harman Kardon) ऑडियो सिस्टम.

इंजन और गियरबॉक्स में क्या कोई बदलाव है?

Mahindra Scorpio N फेसलिफ्ट के इंजन विकल्पों में कोई बदलाव नहीं होने की उम्मीद है, यानी यह मौजूदा शक्तिशाली पावरट्रेन के साथ ही आएगी. इसमें तीन इंजन विकल्प मिलते रहेंगे. पहला इंजन 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल (2.0L Petrol) है, जो 200 PS की पावर और मैनुअल ट्रांसमिशन (MT) के साथ 370 Nm या ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (AT) के साथ 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड MT और AT दोनों विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा. दूसरा इंजन 2.2 लीटर डीज़ल (2.2L Diesel) है, जो दो अलग-अलग ट्यूनिंग में आता है. इसका निचला पावर वाला वर्जन 132 PS की पावर और 300 Nm का टॉर्क देता है, जिसे केवल 6-स्पीड MT के साथ जोड़ा जाएगा. वहीं, तीसरा और अधिक शक्तिशाली वर्जन 2.2 लीटर डीज़ल इंजन 175 PS की पावर और मैनुअल के साथ 370 Nm या ऑटोमैटिक के साथ 400 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह शक्तिशाली डीज़ल इंजन भी 6-स्पीड MT और AT दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों में मिलेगा.

ये इंजन विकल्प, 6-स्पीड मैनुअल (MT) और 6-स्पीड ऑटोमैटिक (AT) गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध रहेंगे.

कीमत कितनी बढ़ेगी?

वर्तमान स्कॉर्पियो एन की कीमत ₹13.20 लाख से ₹24.17 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. आने वाले डिज़ाइन और फीचर अपग्रेड्स के कारण, 2026 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की कीमत में मामूली बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.