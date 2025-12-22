मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026: नए अवतार और स्मार्ट फीचर्स के साथ होगी दमदार वापसी

Advertisement
2026 maruti brezza: सीएनजी (CNG) ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इसके बूट स्पेस (डिग्गी) को लेकर है. मारुति इसमें अपनी नई 'ट्विन सिलेंडर' तकनीक या बेहतर पैकेजिंग का इस्तेमाल कर सकती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:39 PM IST
2026 maruti brezza: भारत की पसंदीदा कॉम्पैक्ट SUV, मारुति सुजुकी ब्रेजा, जल्द ही एक नए और अपडेटेड अवतार में नजर आने वाली है. कंपनी इसके फेसलिफ्ट वर्जन पर तेजी से काम कर रही है और उम्मीद है कि इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. हाल ही में इस नई ब्रेजा के सीएनजी (CNG) वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि मारुति इस बार तकनीक और उपयोगिता (Practicality) के मामले में बड़े सुधार करने की योजना बना रही है.

डिजाइन और फीचर्स 
डिजाइन के मामले में, नई ब्रेजा अपने सिग्नेचर 'बॉक्सी' और मस्कुलर लुक को बरकरार रखेगी, लेकिन इसमें कुछ नए एलिमेंट्स जोड़े जाएंगे. इसके फ्रंट ग्रिल और बंपर को नया रूप दिया जा सकता है, साथ ही LED DRLs के डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिलेगा. हालांकि गाड़ी के चौड़े व्हील आर्च, रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटीना पहले जैसे ही रहेंगे, लेकिन नए स्टाइल के अलॉय व्हील्स इसकी साइड प्रोफाइल को एक फ्रेश लुक देंगे.

केबिन 
केबिन के अंदर इस बार काफी प्रीमियम बदलाव देखने को मिल सकते हैं. फेसलिफ्ट मॉडल में एक नया रिफ्रेश्ड स्टीयरिंग व्हील और अपडेटेड TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है. सबसे खास बात यह है कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे लग्जरी फीचर्स शामिल होने की उम्मीद है, जो इसे सेगमेंट की अन्य गाड़ियों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएंगे. मनोरंजन के लिए इसमें 10.1-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और बेहतर ऑडियो सेटअप भी मिल सकता है.

सीएनजी (CNG) ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इसके बूट स्पेस (डिग्गी) को लेकर है. मारुति इसमें अपनी नई 'ट्विन सिलेंडर' तकनीक या बेहतर पैकेजिंग का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे सीएनजी सिलेंडर होने के बावजूद सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी. यह सेटअप मारुति की अन्य नई कारों में भी देखा गया है. बूट स्पेस की समस्या हल होने से ब्रेजा सीएनजी की मांग में भारी उछाल आने की संभावना है.

कुल मिलाकर, 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट केवल कॉस्मेटिक बदलावों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह एक अधिक समझदार और सुविधाजनक पैकेज के रूप में उभरेगी. बेहतर इंटीरियर क्वालिटी, एडवांस तकनीक और प्रैक्टिकल सीएनजी बूट स्पेस के साथ यह एसयूवी मध्यम वर्गीय परिवारों और शहर में गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी.

