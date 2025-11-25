2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान स्पॉट, CNG वेरिएंट पर भी काम जारी!

2026 Maruti Suzuki Brezza: मारुति सुजुकी की लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा (Brezza), जो 2022 में अपनी दूसरी पीढ़ी में लॉन्च हुई थी, अब मिड-साइकिल फेसलिफ्ट के लिए तैयार है. कंपनी ने 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट मॉडल की रोड टेस्टिंग शुरू कर दी है, जिसमें इसके CNG वेरिएंट का ट्रायल भी शामिल है. हाल ही में फ्यूल स्टेशन पर ली गई स्पाई तस्वीरों में इस एसयूवी के अपडेटेड फ्रंट और साइड प्रोफाइल की झलक मिली है, जिससे आगामी डिज़ाइन बदलावों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.

डिज़ाइन में कम, फीचर्स में ज़्यादा बदलाव की उम्मीद

अनुमान है कि 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट का मुख्य फोकस उपकरणों (Equipment List) को बढ़ाने पर रहेगा, जबकि बाहरी डिज़ाइन (Exterior Changes) में मामूली बदलाव किए जाएंगे. स्पाई शॉट्स बताते हैं कि एसयूवी मौजूदा मॉडल की तरह ही परिचित हेडलाइट्स (LED DRLs के साथ), ग्रिल और बम्पर डिज़ाइन को बनाए रखेगी. हालाँकि, टेस्टिंग के दौरान भारी कैमोफ्लेज के नीचे कुछ महीन (finer) डिज़ाइन बदलाव भी मौजूद हो सकते हैं.

साइड प्रोफाइल और रियर लुक

2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट का साइड प्रोफाइल काफी हद तक वर्तमान मॉडल जैसा ही दिखता है. इसमें चौकोर व्हील आर्च, पारंपरिक दरवाज़े के हैंडल, मोटी बॉडी क्लैडिंग और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ ब्लैक-आउट ORVMs (आउटसाइड रियर व्यू मिरर) दिए गए हैं. प्रमुख हाइलाइट्स में रूफ रेल्स, एक सिंगल-पेन सनरूफ, और शार्क-फिन एंटीना शामिल हैं. अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन वही है लेकिन अब उन्हें ब्लैक-आउट फिनिश में देखा गया है. पीछे की तरफ, एसयूवी मौजूदा टेल लैंप सेटअप के साथ जारी रहेगी, हालांकि एक ताज़ा लुक देने के लिए हल्के कॉस्मेटिक बदलाव पेश किए जा सकते हैं.

केबिन और टेक्नोलॉजी में बड़ा अपग्रेड

हालांकि 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट के इंटीरियर की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन इसमें बड़े अपग्रेड की उम्मीद है. मध्य-स्पेक वेरिएंट में मौजूदा 7-इंच यूनिट और टॉप वेरिएंट में 9-इंच डिस्प्ले की जगह एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है. इसके अलावा, यात्रियों के आराम और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए वेंटिलेटेड सीटें, TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम ऑडियो सेटअप, पावर्ड ड्राइवर सीट, और विस्तारित एम्बिएंट लाइटिंग विकल्पों को भी जोड़े जाने की उम्मीद है.

इंजन विकल्प वही रहेंगेपॉवरट्रेन के मोर्चे पर कोई बड़ा बदलाव अपेक्षित नहीं है. 2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट में मौजूदा K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन बरकरार रहेगा, जो $103.1 \text{ PS}$ की पावर और $139 \text{ Nm}$ का टॉर्क पैदा करता है. यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (6AT) के साथ उपलब्ध है. बाय-फ्यूल CNG वेरिएंट भी जारी रहेगा, जो 87.8 PS की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क देता है, और यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है.