2026 MG Hector फेसलिफ्ट 11.99 लाख में हुई लॉन्च, जानें इस बार ग्राहकों के लिए क्या है खास

2026 MG Hector Facelift: जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी, हेक्टर का फेसलिफ्टेड अवतार भारतीय बाज़ार में उतार दिया है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹11.99 लाख रखी गई है. 2019 में लॉन्च होने के बाद से हेक्टर भारतीय एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, टाटा हैरियर और महिंद्रा XUV700 जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रही है. यह अपडेटेड मॉडल कई महत्वपूर्ण डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स के साथ आता है, जिससे यह अपने सेगमेंट में और भी मुकाबला बन गई है. फिलहाल, यह एसयूवी केवल 1.5L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध है, जो 143 Hp पावर और 250 Nm टॉर्क जनरेट करता है. डीज़ल वेरिएंट को 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा.

डिजाइन

डिज़ाइन के मामले में, 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट में एक नया और बोल्ड लुक दिया गया है. इसमें हेक्सागोनल संरचना वाली 'ऑरा हेक्स रेडिएटर ग्रिल' और बेहतर रोड प्रेजेंस के लिए नए 'ऑरा स्कल्प बंपर' मिलते हैं. इसके अलावा, एसयूवी में 'डायनामिक ऑरा बोल्ट अलॉय व्हील्स' और दो नए रंग विकल्प (सेलाडोन ब्लू और पर्ल व्हाइट) भी जोड़े गए हैं. इंटीरियर को दो नए डुअल-टोन कलर थीम के साथ अपग्रेड किया गया है: 6 और 7-सीटर वेरिएंट के लिए अर्बन टैन और 5-सीटर वेरिएंट के लिए आइस ग्रे. इंटीरियर डिज़ाइन को 'हाइड्रा ग्लॉस फिनिश एक्सेट' और लेदर पैक के साथ और भी प्रीमियम बनाया गया है, साथ ही फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसी सुविधाए भी दी गई हैं.

फीचर्स

टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मोर्चे पर, हेक्टर फेसलिफ्ट को कई सेगमेंट-फर्स्ट अपडेट मिले हैं. इसका 14-इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन अब स्मार्ट बूस्ट तकनीक के साथ आता है, जो तेज़ और सहज इंटरफ़ेस प्रदान करता है. सबसे खास फीचर है i-SWIPE टच जेस्चर कंट्रोल, जो AC, म्यूजिक और नेविगेशन के लिए सहज मल्टी-टच ऑपरेशन (दो और तीन-फिंगर स्वाइप) को सक्षम बनाता है. इसके अतिरिक्त, इसमें डिजिटल की और की शेयरिंग क्षमता, रिमोट AC कंट्रोल और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस अलर्ट जैसी उन्नत सुविधाएँ भी मिलती हैं, जो ग्राहकों को एक आधुनिक और सुविधाजनक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एमजी मोटर ने ग्राहकों के लिए आकर्षक ओनरशिप प्लान भी पेश किए हैं. ग्राहक 7 साल (84 महीने) तक की अवधि के लिए 100% ऑन-रोड प्राइस फंडिंग पर हेक्टर खरीद सकते हैं, जिसमें एक्सेसरीज़ के लिए भी 100% फंडिंग सपोर्ट शामिल है. कंपनी 'एमजी शील्ड' (MG SHIELD) नामक एक अनूठा कार ओनरशिप प्रोग्राम भी प्रदान करती है.

'एमजी शील्ड' प्रोग्राम के तहत, ग्राहकों को एक स्टैंडर्ड 3+3+3 पैकेज मिलता है, जिसमें अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ तीन साल की वारंटी, तीन साल की रोडसाइड असिस्टेंस और तीन लेबर-फ्री पीरियोडिक सर्विस शामिल हैं. हेक्टर के मालिक वारंटी या रोडसाइड असिस्टेंस को बढ़ाने या कंपनी के प्री-पेड मेंटेनेंस पैकेज, प्रोटेक्ट प्लान का विकल्प चुनकर अपनी कवरेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिससे उन्हें टेंशन फ्री ऑनरशिप एक्सपीरियंस मिलता है.