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Hindi Newsऑटोमोबाइलकल मचेगा तहलका: भारत में लॉन्च हो रही है नई Renault Duster, हाइब्रिड इंजन से मिलेगा 25 से 30 Kmpl का माइलेज!

कल मचेगा तहलका: भारत में लॉन्च हो रही है नई Renault Duster, हाइब्रिड इंजन से मिलेगा 25 से 30 Kmpl का माइलेज!

2026 Renault Duster: नई डस्टर में ग्राहकों को तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन मिलेंगे. पहला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 100 PS की पावर देगा. दूसरा 1.3-लीटर चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 163 PS की भारी-भरकम पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 16, 2026, 12:35 PM IST
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कल मचेगा तहलका: भारत में लॉन्च हो रही है नई Renault Duster, हाइब्रिड इंजन से मिलेगा 25 से 30 Kmpl का माइलेज!

2026 Renault Duster: भारतीय सड़कों पर मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत करने वाली Renault Duster कल एक बिल्कुल नए अवतार में वापसी कर रही है. रेनो अपनी इस पॉपुलर एसयूवी के 2026 मॉडल की कीमतों का आधिकारिक एलान कल करेगी. नए प्लेटफॉर्म और हाइटेक डिजाइन के साथ आ रही ये कार हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने वाली है.

तीन दमदार इंजन ऑप्शन 
नई डस्टर में ग्राहकों को तीन अलग-अलग इंजन ऑप्शन मिलेंगे. पहला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 100 PS की पावर देगा. दूसरा 1.3-लीटर चार-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो 163 PS की भारी-भरकम पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. सबसे खास इसका 1.8-लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड सेटअप है, जो इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी के साथ मिलकर 160 hp की पावर ऑफर करता है. इसमें ग्राहकों को मैनुअल और ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन भी मिलेंगे.

प्रीमियम इंटीरियर 
गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको एक हाई-टेक केबिन का फील मिलेगा. इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है. आरामदायक सफर के लिए इसमें लेदरेट सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. 

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एक्सपेक्टेड प्राइज 
जानकारों का मानना है कि नई रेनो डस्टर की कीमत 10 लाख रुपये से 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. रेनो चाहता है कि इसे एक किफायती लेकिन प्रीमियम एसयूवी के तौर पर पेश किया जाए. 

सेफ्टी फीचर्स 
नई डस्टर में 6-स्पीकर वाला Arkamys साउंड सिस्टम और एम्बिएंट लाइटिंग दी गई हैं, इसके साथ ही सेफ्टी की बात करें तो इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के मिलने की भी उम्मीद है. कल होने वाले लॉन्च इवेंट में इसके सभी वेरिएंट्स और उनकी खासियतों से पर्दा उठने जा रहा है. खास बात ये है कि ये गाड़ी शोरूम पर लॉन्च से पहले ही स्पॉट होने लगी है ऐसे में ग्राहकों को इसे अपने घर लाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. 

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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