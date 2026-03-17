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Hindi Newsऑटोमोबाइल2026 Renault Duster 10.29 लाख में हुई लॉन्च, लेवेल 2 ADAS से मिलेगी जोरदार सेफ्टी की गारंटी

2026 Renault Duster 10.29 लाख में हुई लॉन्च, लेवेल 2 ADAS से मिलेगी जोरदार सेफ्टी की गारंटी

2026 Renault Duster: नई डस्टर की कीमतें 10.29 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 18.49 लाख तक जाती हैं. रेनो ने इसे पांच ट्रिम्स - ऑथेंटिक (Authentic), इवोल्यूशन (Evolution), टेक्नो (Techno), टेक्नो प्लस (Techno+) और आइकॉनिक (Iconic) में पेश किया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 01:48 PM IST
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2026 Renault Duster 10.29 लाख में हुई लॉन्च, लेवेल 2 ADAS से मिलेगी जोरदार सेफ्टी की गारंटी

2026 Renault Duster: रेनो ने अपनी बहुप्रतीक्षित थर्ड जेनरेशन डस्टर को भारत में 10.29 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है. 2022 में बंद होने के बाद, ये आइकॉनिक ब्रांड अब नए RGMP प्लेटफॉर्म पर वापस लौटा है. कंपनी ने इसे बिल्कुल नए अवतार में पेश किया है, जिसमें हाइटेक तकनीक और दमदार इंजन ऑप्शन दिए गए हैं. 'R-Pass' प्री-बुकिंग वाले ग्राहकों के लिए स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए हैं, जिससे अलग-अलग वेरिएंट्स पर ₹20,000 से ₹40,000 तक की बचत हो रही है.

कीमत और वेरिएंट्स 
नई डस्टर की कीमतें 10.29 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 18.49 लाख तक जाती हैं. रेनो ने इसे पांच ट्रिम्स - ऑथेंटिक (Authentic), इवोल्यूशन (Evolution), टेक्नो (Techno), टेक्नो प्लस (Techno+) और आइकॉनिक (Iconic) में पेश किया है. ग्राहकों के लिए एक नया सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसमें बिना किसी डाउन पेमेंट के EMI पर गाड़ी ली जा सकेगी. मेट्रो शहरों में लगभग 91% ग्राहकों ने इसके शक्तिशाली 160hp टर्बो-पेट्रोल इंजन को पसंद किया है.

इंजन और परफॉरमेंस
लॉन्च के समय डस्टर दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है. इसका 1.0-लीटर टर्बो इंजन 100hp की पावर देता है, जबकि 1.3-लीटर टर्बो इंजन 163hp की जबरदस्त पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (DCT) गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है. इसके अलावा, दिवाली 2026 तक 1.8-लीटर का स्ट्रोंग-हाइब्रिड इंजन भी लॉन्च किया जाएगा, जो माइलेज के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा.

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मजबूत और हाइटेक एक्सटीरियर 
भारतीय डस्टर का डिजाइन वैश्विक मॉडल से थोड़ा अलग है. इसके फ्रंट ग्रिल पर रेनो के लोगो की जगह बड़े अक्षरों में 'Duster' लिखा गया है, जो इसे एक रफ-एंड-टफ लुक देता है. इसमें आइब्रो-शेप्ड LED हेडलाइट्स, 18-इंच के ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स और 212mm का ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. पीछे की तरफ ट्राएंगल LED टेल-लैम्प्स और एक लाइट बार दी गई है, जो रात के समय इसे सड़क पर एक अलग पहचान देती है.

इंटीरियर और केबिन
डस्टर का केबिन अब पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और फीचर-लोडेड है. डैशबोर्ड पर 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. केबिन में पियानो ब्लैक फिनिश और लेदरेट अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे लग्जरी अहसास देता है. इसमें वायरलेस चार्जिंग, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद हैं.

सेफ्टी फीचर्स और ADAS
सुरक्षा के मामले में डस्टर अब बहुत आगे निकल गई है. यह रेनो की पहली कार है जिसमें Level 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है. इसके अलावा, सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. इस एसयूवी पर 7 साल या 1.5 लाख किमी की वारंटी भी दी जा रही है.

कलर ऑप्शंस और स्पेस
नई डस्टर को 6 रंगों में उतारा गया है, जिनमें सनसेट रेड, स्टील्थ ब्लैक और जेड माउंटेन ग्रीन जैसे नए शेड्स शामिल हैं. गाड़ी की लंबाई 4,346mm है और इसमें 518 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें गर्मी के मौसम में सफर को आरामदायक बनाती हैं.

बाजार में मुकाबला 
मिड-साइज SUV सेगमेंट में डस्टर का मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है. इसकी सीधी टक्कर Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara और Tata Sierra जैसी गाड़ियों से है. इसके अलावा, यह बाजार में मौजूद कूपे-SUVs जैसे Tata Curvv और Citroen Basalt को भी अपनी कीमत और फीचर्स से चुनौती देगी. अपनी पुरानी साख और नई तकनीक के दम पर डस्टर एक बार फिर भारतीय सड़कों पर राज करने के लिए तैयार है.

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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