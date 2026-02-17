Advertisement
trendingNow13112343
Hindi Newsऑटोमोबाइलडुअल फ्रंट डिस्क और नए ग्राफिक्स के साथ वापसी करेगी नई Royal Enfield Continental GT 650, बरकरार रहेगा डिजाइन

डुअल फ्रंट डिस्क और नए ग्राफिक्स के साथ वापसी करेगी नई Royal Enfield Continental GT 650, बरकरार रहेगा डिजाइन

2026 Royal Enfield Continental GT 650: कॉन्टिनेंटल GT 650 में कई विजुअल अपडेट देखने को मिलेंगे. कंपनी इसे एक फ्रेश लुक देने के लिए नए कलर ऑप्शंस देगी हालांकि इसका जोरदार कैफे-रेसर डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डुअल फ्रंट डिस्क और नए ग्राफिक्स के साथ वापसी करेगी नई Royal Enfield Continental GT 650, बरकरार रहेगा डिजाइन

2026 Royal Enfield Continental GT 650: रॉयल एनफील्ड अपनी पॉपुलर कैफे-रेसर बाइक कॉन्टिनेंटल GT 650 के को अपडेट की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस अपडेटेड मॉडल के 2026 के अंत तक भारत में में लॉन्च होने की उम्मीद है. हाल ही में EICMA और मोटोवर्स 2025 में बड़े इंजन वाली GT-R 750 को शोकेस किया गया था. कंपनी 650cc वर्जन को बंद नहीं करेगी. यह नया फेसलिफ्ट मॉडल 750cc सिबलिंग के साथ मिलकर बेचा जाएगा.

डिजाइन और लुक में क्या होगा नया?
कॉन्टिनेंटल GT 650 में कई विजुअल अपडेट देखने को मिलेंगे. कंपनी इसे एक फ्रेश लुक देने के लिए नए कलर ऑप्शंस देगी हालांकि इसका जोरदार कैफे-रेसर डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा. नए ग्राफिक्स और प्रीमियम फिनिशिंग इसे मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा दमदार बनाएगी. ये बदलाव यूथ की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. 

मैकेनिकल अपग्रेड और सस्पेंशन
इस बार सबसे बड़ा अपडेट बाइक के हार्डवेयर में देखने को मिलेगा. नई GT 650 में मौजूदा टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर को बदलकर प्रीमियम सस्पेंशन यूनिट्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा, ब्रेकिंग को और दमदार बनाने के लिए इसमें ट्विन-डिस्क फ्रंट ब्रेक सिस्टम दिया जा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कीमत और मार्केट पोजीशन
वर्तमान में, कॉन्टिनेंटल GT 650 पांच रंगों (ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, रॉकर रेड, एपेक्स ग्रे, स्लिप स्ट्रीम ब्लू और मिस्टर क्लीन) में उपलब्ध है, जिनकी कीमत ₹3.50 लाख से ₹3.78 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. नए प्रीमियम फीचर्स और बेहतर इक्विपमेट के कारण आगामी फेसलिफ्ट मॉडल की कीमतों मे थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है. यह बाइक रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में इंटरसेप्टर 650 और क्लासिक 650 के बीच अपनी जगह बनाए रखेगी.

क्यों खास है यह मॉडल?
रॉयल एनफील्ड का 650cc इंजन प्लेटफार्म भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी काफी सफल रहा है. कंपनी का इसे अपग्रेड करना यह दर्शाता है कि यह मॉडल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है. किफायती कीमत पर बेहतरीन कैफे-रेसर एक्सपीरियंस और एक्सेसिबल परफॉरमेंस की वजह से यह बाइक आज भी राइडर्स की पहली पसंद बनी हुई है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Royal Enfield

Trending news

चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
Punjab elections
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
Rahul Gandhi
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार