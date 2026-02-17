डुअल फ्रंट डिस्क और नए ग्राफिक्स के साथ वापसी करेगी नई Royal Enfield Continental GT 650, बरकरार रहेगा डिजाइन

2026 Royal Enfield Continental GT 650: रॉयल एनफील्ड अपनी पॉपुलर कैफे-रेसर बाइक कॉन्टिनेंटल GT 650 के को अपडेट की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस अपडेटेड मॉडल के 2026 के अंत तक भारत में में लॉन्च होने की उम्मीद है. हाल ही में EICMA और मोटोवर्स 2025 में बड़े इंजन वाली GT-R 750 को शोकेस किया गया था. कंपनी 650cc वर्जन को बंद नहीं करेगी. यह नया फेसलिफ्ट मॉडल 750cc सिबलिंग के साथ मिलकर बेचा जाएगा.

डिजाइन और लुक में क्या होगा नया?

कॉन्टिनेंटल GT 650 में कई विजुअल अपडेट देखने को मिलेंगे. कंपनी इसे एक फ्रेश लुक देने के लिए नए कलर ऑप्शंस देगी हालांकि इसका जोरदार कैफे-रेसर डिजाइन पहले जैसा ही रहेगा. नए ग्राफिक्स और प्रीमियम फिनिशिंग इसे मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा दमदार बनाएगी. ये बदलाव यूथ की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं.

मैकेनिकल अपग्रेड और सस्पेंशन

इस बार सबसे बड़ा अपडेट बाइक के हार्डवेयर में देखने को मिलेगा. नई GT 650 में मौजूदा टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर को बदलकर प्रीमियम सस्पेंशन यूनिट्स दिए जा सकते हैं. इसके अलावा, ब्रेकिंग को और दमदार बनाने के लिए इसमें ट्विन-डिस्क फ्रंट ब्रेक सिस्टम दिया जा सकता है.

कीमत और मार्केट पोजीशन

वर्तमान में, कॉन्टिनेंटल GT 650 पांच रंगों (ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, रॉकर रेड, एपेक्स ग्रे, स्लिप स्ट्रीम ब्लू और मिस्टर क्लीन) में उपलब्ध है, जिनकी कीमत ₹3.50 लाख से ₹3.78 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. नए प्रीमियम फीचर्स और बेहतर इक्विपमेट के कारण आगामी फेसलिफ्ट मॉडल की कीमतों मे थोड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है. यह बाइक रॉयल एनफील्ड के पोर्टफोलियो में इंटरसेप्टर 650 और क्लासिक 650 के बीच अपनी जगह बनाए रखेगी.

क्यों खास है यह मॉडल?

रॉयल एनफील्ड का 650cc इंजन प्लेटफार्म भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी काफी सफल रहा है. कंपनी का इसे अपग्रेड करना यह दर्शाता है कि यह मॉडल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है. किफायती कीमत पर बेहतरीन कैफे-रेसर एक्सपीरियंस और एक्सेसिबल परफॉरमेंस की वजह से यह बाइक आज भी राइडर्स की पहली पसंद बनी हुई है.