2026 Suzuki Burgman Street: नए अवतार में हुआ लॉन्च, अब प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस का तड़का!

2026 Suzuki Burgman Street: न्यू-जेनरेशन मॉडल में फीचर्स की भरमार देखने को मिलने वाली है साथ ही साथ ये काफी ज्यादा पावरफुल है. कंपनी ने इसके बजट का भी विशेष ध्यान रखा है.
Trending Photos
2026 Suzuki Burgman Street launched: सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी धाक जमाने के लिए 2026 Burgman Street को दमदार अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है. 125cc सेगमेंट का ये मैक्सी-स्टाइल स्कूटर अपने स्टाइलिश लुक और आरामदायक राइड के लिए जाना जाता है. भारत में 11 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार करने के बाद, अब ये नया मॉडल पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और हाई-टेक हो गया है.
नए सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट को कंपनी ने दो मुख्य वेरिएंट्स में उतारा है. इसके Ride Connect Edition की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,01,944 रखी गई है. वहीं, ज्यादा फीचर्स वाले Ride Connect TFT Edition के लिए ग्राहकों को 1,13,220 (एक्स-शोरूम) खर्च करने होंगे. खास बात ये है कि सुजुकी अपने पुराने 'Burgman Street EX' मॉडल को भी बेचना जारी रखेगी, जिसकी कीमत 1,07,902 तय की गई है.
डिजाइन के मामले में 2026 मॉडल काफी स्लीक और प्रीमियम नजर आता है. इसमें बॉडी-माउंटेड स्प्लिट-लेंस LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इंटीग्रेटेड पोजीशन लाइट्स के साथ आती हैं. स्कूटर में अब कॉम्पैक्ट LED इंडिकेटर्स, अपडेटेड टेल-लैंप और मैटेलिक फिनिश वाले एम्बलेम (Emblem) दिए गए हैं. इसका गहरा स्मोक्ड विंडस्क्रीन और ऊपर की ओर झुका हुआ स्टाइलिश मफलर इसे सड़क पर एक अलग पहचान देता है.
सुजुकी ने राइडर की सुविधा का खास ख्याल रखा है. इसमें लंबा और चौड़ा फुटबोर्ड दिया गया है, ताकि लंबी दूरी की यात्रा में पैर फैलाकर आराम से बैठा जा सके. सबसे बड़ा बदलाव इसके अंडरसीट स्टोरेज में हुआ है, जो 21.5 लीटर से बढ़कर अब 24.6 लीटर हो गया है. अब इसमें एक फुल-फेस हेलमेट आसानी से फिट हो सकता है, जो शहर में चलने वाले लोगों के लिए काफी काम का साबित होगा.
टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके टॉप वेरिएंट में 4.2-इंच का कनेक्टेड TFT डिस्प्ले मिलता है, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा देता है. इसके अलावा, इसमें कीलेस सिस्टम (Keyless System) भी दिया गया है, जिसमें रिमोट फोब के जरिए ही सीट, स्टीयरिंग लॉक और फ्यूल लिड को कंट्रोल किया जा सकता है. इसमें USB चार्जिंग पोर्ट, डुअल यूटिलिटी हुक और सुजुकी ईजी स्टार्ट सिस्टम जैसे फीचर्स इसे एक मॉडर्न स्कूटर बनाते हैं.
स्कूटर में 124cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8.2bhp की पावर और 10.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है. पुराने मॉडल के मुकाबले इसका टॉर्क बढ़ाया गया है, जिससे 30 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है. साथ ही, इसका नया चेसिस पहले से 500 ग्राम हल्का और 25% ज्यादा मजबूत है, जिससे इसकी हैंडलिंग और राइड क्वालिटी काफी बेहतर हो गई है.