नया साल, नया अवतार: 2026 में आ रही है 'नई' टाटा पंच, लीक हुई तस्वीरों ने मचाया तहलका!

Tata Punch: टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक, टाटा पंच (Tata Punch), अब एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है. हाल ही में इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. नई स्पाई तस्वीरों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह गाड़ी अब प्रोडक्शन के बेहद करीब है. भारी कवर के बावजूद यह स्पष्ट है कि टाटा इसे अपनी लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज में ढाल रही है, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ने वाली है.

पंच EV जैसा दिखेगा लुक

डिजाइन की बात करें तो 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक काफी हद तक Punch EV से प्रेरित होगा. इसमें नए डिजाइन का बंपर, ज्यादा स्लीक (पतले) LED DRLs और वर्टिकल शेप में रखे गए हेडलाइट्स मिलेंगे. ग्रिल पर हवा के लिए दो विशेष स्लिट्स दिए गए हैं, जो इसे एक शार्प और मॉडर्न लुक देते हैं. हालांकि साइड प्रोफाइल में पुरानी मस्कुलर क्लैडिंग को बरकरार रखा गया है, लेकिन नए अलॉय व्हील्स इसे एक फ्रेश पहचान देंगे.

लग्जरी फीचर्स

सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से भी यह कार पूरी तरह बदलने वाली है. स्पाय शॉट्स के अनुसार, नई पंच में टाटा का नया इल्यूमिनेटेड लोगो (चमकने वाला) वाला स्टीयरिंग व्हील और 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन मिलेगी. ग्राहकों की सहूलियत के लिए इसमें पहली बार वेंटिलेटेड सीटें (Ventilated Seats), 360-डिग्री कैमरा और संभवतः लेवल-2 ADAS जैसे प्रीमियम सुरक्षा फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे हाई-टेक कार बनाएंगे.

इंजन और पावर

मैकेनिकल मोर्चे पर बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. टाटा अपनी इस नई पंच में वही भरोसेमंद 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जारी रखेगी. इसके साथ ही, टाटा की मशहूर 'ट्विन सिलेंडर' टेक्नोलॉजी वाला CNG वेरिएंट भी उपलब्ध होगा. ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के विकल्प मिलेंगे. कंपनी का मुख्य फोकस इंजन बदलने के बजाय कार की फीचर लिस्ट और सेफ्टी को और ज्यादा मजबूत करने पर है.

कब होगी एंट्री?

ऑटो जगत की रिपोर्ट्स और टेस्टिंग की रफ़्तार को देखते हुए, टाटा पंच फेसलिफ्ट को 2026 की पहली छमाही (H1 2026) में लॉन्च किया जा सकता है. यह कार उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प होगी जो कम बजट में एक सुरक्षित, फीचर-लोडेड और बेहतरीन रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी की तलाश में हैं. लॉन्च के वक्त इसकी कीमतों में मौजूदा मॉडल के मुकाबले मामूली बढ़ोतरी देखी जा सकती है.