Advertisement
trendingNow13226549
Hindi Newsऑटोमोबाइलकार में क्यों लगाया जाता है 24 कैरेट गोल्ड? इन पार्ट्स में होता है सोना, वजह जानकर कहेंगे- पहले क्यों नहीं बताया!

कार में क्यों लगाया जाता है 24 कैरेट गोल्ड? इन पार्ट्स में होता है सोना, वजह जानकर कहेंगे- पहले क्यों नहीं बताया!

Gold in Cars: जब भी हम सोने की बात करते हैं, तो दिमाग में गहने और गोल्ड बिस्कुट की तस्वी आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कार में भी शुद्ध सोने का इस्तेमाल होता है? आज की एडवांस कारें अब सिर्फ लोहे और स्टील से ही नहीं बनी होती है, बल्कि एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस स्मार्ट मशीनें बन चुकी हैं. इन्हीं सिस्टम्स को बेहतर और लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए गोल्ड का प्रयोग किया जाता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 23, 2026, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार में क्यों लगाया जाता है 24 कैरेट गोल्ड? इन पार्ट्स में होता है सोना, वजह जानकर कहेंगे- पहले क्यों नहीं बताया!

Where is Gold Hidden in Car: जब भी बात 24 कैरेट सोने की आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चमचमाते गहने या फिर सोने के बिस्कुट आते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी पार्किंग में खड़ी कार में भी बिल्कुल शुद्ध सोना लगा हुआ है? पहली बार में तो यह मजाक लग सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच है. आपके कार में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जहां शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया जाता है. पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर लोहे और स्टील से बनी गाड़ी में इस कीमती धातु का क्या काम? आइए जानते हैं कार के उस सीक्रेट पार्ट के बारे में, जहां सोना छुपा होता है, और इसके पीछे का खास कारण.

आज के समय में आने वाली कार पहले की तुलना में काफी ज्यादा स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से भरपूर हो चुकी हैं. इन स्मार्ट कारों में एडवांस सेंसर, टच स्क्रीन, कंप्यूटर सिस्टम और सेफ्टी के भी एडवांस फीचर्स दिए गए होते हैं. इन सभी सिस्टम्स को ठीक से काम करने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जरूरत होती है. यही कारण है कि कई कंपनियां खास जगहों पर सोने यानी गोल्ड का इस्तेमाल करती हैं. हालांकि कार में बहुत ज्यादा मात्रा में सोना नहीं होता, लेकिन इसका रोल बहुत ही खास माना जाता है.

सोना का क्यों होता है इस्तेमाल?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड बिजली को बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित करता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आसानी से खराब या जंग नहीं खाता. यही कारण है कि  कारों में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कनेक्टर पर सोने की बहुत ही पतली कोटिंग की जाती है. एयरबैग, GPS, सेंसर और इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे जरूरी फीचर्स में गोल्ड का इस्तेमाल बहुत जरूरी माना जाता है. आज की एडवांस गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज्यादा हो रहा है, इसलिए इनमें गोल्ड की जरूरत भी लगातार बढ़ती जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

शुद्ध सोने की सहायता से इलेक्ट्रिकल सिग्नल तेजी से और बिना किसी से प्रभावित हुए ट्रांसफर हो पाते हैं. इससे कार के फीचर्स लंबे समय तक बिना खराब हुए काम करते हैं. यही कारण है कि आज के समय में आने वाली महंगी लग्जरी कारों में नार्मल कारों की तुलना में ज्यादा गोल्ड का प्रयोग हो रहा है. लेकिन कार में गोल्ड की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है. इन्हें आप आसानी से हासिल भी नहीं कर सकते.

(ये भी पढ़ेंः  रॉयल एनफील्ड को कोर्ट का आदेश, बार-बार खराब होने वाली बाइक के मालिक को दें ₹5.1 लाख)

निकाला जाता है सोना

दुनिया भर में आज पुरानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज से सोना निकालने का काम तेजी से बढ़ रहा है और इसमें पुरानी कारें भी शामिल हो चुकी हैं. गाड़ियों में लगे सर्किट बोर्ड, कनेक्टर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स से कंपनियां गोल्ड रिकवर करती हैं. हालांकि एक कार से निकलने वाली सोने की मात्रा काफी कम होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह काफी कीमती हो जाता है.

वहीं, इलेक्ट्रिक और स्मार्ट कारों की बढ़ती मांग के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में गोल्ड जैसे धातुओं की जरूरत भी आने वाले समय में ज्यादा हो सकती है. यही कारण है कि आधुनिक कारें अब केवल सफर का साधन नहीं रहीं, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस स्मार्ट मशीनों में बदलती जा रही हैं.

(ये भी पढ़ेंः 1 घंटे में कितने लीटर पेट्रोल पी जाता है कार का AC? ऑन करने से पहले जानें असलियत)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Gold in CarsWhere is Gold Hidden in Car

Trending news

कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना
Punjab news
कमजोर हो सकती है देश की इकॉनमिक स्थिति...हरपाल सिंह ने भारत सरकार पर साधा निशाना
भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन
Marco Rubio India Visit
भारत आते ही 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, सरकार लगा चुकी है बैन
मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच तीखी बहस
National politics
मुस्लिम या पारसी भारत में अल्पसंख्यक कौन? किरेन रिजिजू और ओवैसी के बीच तीखी बहस
Monsoon: क्या जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है मानसून?
do you know
Monsoon: क्या जानते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है मानसून?
48 डिग्री की तपिश के बाद आसमान ने खोला रहम का द्वार! दिल्ली-NCR में बारिश ने दी राहत
delhi rain
48 डिग्री की तपिश के बाद आसमान ने खोला रहम का द्वार! दिल्ली-NCR में बारिश ने दी राहत
बेडरूम से लेकर टॉयलेट सीट तक... घरों में क्यों डेरा जमा रहे हैं कोबरा?
COBRA
बेडरूम से लेकर टॉयलेट सीट तक... घरों में क्यों डेरा जमा रहे हैं कोबरा?
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
India US News in Hindi
तेल, रक्षा और क्वाड… भारत दौरे में क्या बड़ा एजेंडा लेकर आ रहे मार्को रुबियो?
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
weather update
क्या भारत ‘Climate Emergency’ की तरफ बढ़ रहा? बीते 10 सालों में कितना बढ़ गया तापमान
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
India Cyprus News in Hindi
क्या IMEC बनेगा तुर्किये का तोड़? साइप्रस से दोस्ती क्यों मजबूत कर रहा भारत
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?
DNA
क्या भारतीय युवाओं को ‘कॉकरोच’ बताकर नया एजेंडा चलाया जा रहा है?