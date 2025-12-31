28 Kmpl का माइलेज! ऐसी एसयूवी टॉर्च लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी आपको

Maruti Suzuki Grand Vitara: भारत में जितनी भी जितनी भी एसयूवीज हैं उन सब में से सबसे ज्यादा माइलेज ऑफर करती है मारुति सुजुकी की ग्रैन्ड विटारा. दरअसल इसमें एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जिसकी बदौलत ये नॉर्मल एसयूवीज से तकरीबन दोगुना माइलेज जेनरेट करती हैं. अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको इसकी जोरदार खासियतों के बारे में बताने जा रहे हैं.

पावरट्रेन

ग्रैंड विटारा में ग्राहकों को 1.5L 4-सिलेंडर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल जाता है. आपको बता दें कि अपने हाइब्रिड पावरट्रेन की वजह से ही ये धाकड़ एसयूवी जोरदार माइलेज देती है जो 20 kmpl से 28 kmpl का है.

Add Zee News as a Preferred Source

कीमत और वेरिएंट

मारुति की कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत 11.42 लाख रुपये से शुरू हो जाती है. यह कुल छह ट्रिम्स: सिग्मा, डेल्टा, ज़ेटा, ज़ेटा+, अल्फा और अल्फा+ में उपलब्ध है. इसके प्लस ट्रिम्स स्ट्रांग-हाइब्रिड पावरट्रेन विकल्प के साथ उपलब्ध हैं. डेल्टा और जेटा ट्रिम्स के मैनुअल वेरिएंट अब फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी विकल्प के साथ उपलब्ध हैं.

फीचर्स

यह 9 इंच के टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और एक हेड-अप डिस्प्ले के साथ आते हैं. इसमें 6 एयरबैग, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), EBD के साथ ABS और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) मिलता है. इसके अलावा, इसमें 360-डिग्री कैमरा, हिल-डिसेंट कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर भी मिलते हैं.

इस वजह से मिलता है तगड़ा माइलेज

ये एक हाइब्रिड एसयूवी है ऐसे में इसमें पेट्रोल इंजन के साथ एक दमदार इलेक्ट्रिक मोटर मिल जाती है. ये दोनों ही सिस्टम व्हीकल को चलाने के लिए एक साथ काम करते हैं और बीच-बीच में कारें सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पर भी चल पाती हैं. इससे फ्यूल कम जलता है और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है. Hybrid Technology की बात करें तो इस तकनीक में (प्लग-इन हाइब्रिड को छोड़ दें) इंटर्नल सिस्टम से ही बैटरी (इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने वाली) चार्ज होती है. इसलिए, बैटरी को अलग से चार्जिंग की जरूरत नहीं होती है. वैसे तो कई प्रकार की हाइब्रिड तकनीक उपलब्ध हैं लेकिन भारत में अभी माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक ज्यादा पापुलर है.