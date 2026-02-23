Advertisement
trendingNow13119568
Hindi Newsऑटोमोबाइल28 Kmpl का माइलेज देती हैं ये 4 हाइब्रिड कारें, CNG और इलेक्ट्रिक कारों से ज्यादा करेगी पैसों की बचत

28 Kmpl का माइलेज देती हैं ये 4 हाइब्रिड कारें, CNG और इलेक्ट्रिक कारों से ज्यादा करेगी पैसों की बचत

Hybrid Cars: स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक में एक पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि धीमी रफ्तार और ट्रैफिक में यह कार पूरी तरह से बिजली (EV मोड) पर चलती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

28 Kmpl का माइलेज देती हैं ये 4 हाइब्रिड कारें, CNG और इलेक्ट्रिक कारों से ज्यादा करेगी पैसों की बचत

Hybrid Cars in Indian Market: भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने सभी को हैरान कर दिया है. पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में CNG कारें काफी सस्ती पड़ती थीं लेकिन अब सीएनजी कारों से भी तगड़ा ऑप्शन मार्केट में है. दरअसल अब मार्केट में हाइब्रिड कारों की अच्छी-खासी रेंज मौजूद है. ये रेंज माइलेज तो अच्छा देती ही है, साथ ही प्रदूषण को भी काफी हद तक कम कर देती है.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक में एक पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि धीमी रफ्तार और ट्रैफिक में यह कार पूरी तरह से बिजली (EV मोड) पर चलती है, जिससे पेट्रोल की खपत शून्य हो जाती है. ये तकनीक उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है जो शहर के भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं और बार-बार चार्ज करने का झंझट नहीं चाहते. आज हम आपके लिए हाइब्रिड तकनीक वाली कुछ दमदार कारे लेकर आए हैं जो हर महीने आपके हजारों रुपये बचाने वाली हैं. 

1. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
मारुति की यह सबसे प्रीमियम एसयूवी (SUV) अपने माइलेज के लिए जानी जाती है. ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट 27.97 kmpl का ARAI प्रमाणित माइलेज देता है. इसमें 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करता है. ये कार उन परिवारों के लिए बेस्ट है जो स्टाइल और बचत दोनों चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर
टोयोटा और मारुति की पार्टनरशिप में बनी यह कार ग्रैंड विटारा की ही मैकेनिकली ट्विन्स हैं. हाइराइडर भी 27.97 kmpl का माइलेज देती है. टोयोटा की हाइब्रिड तकनीक को दुनिया भर में सबसे जोरदार माना जाता है. इसमें लगे सेल्फ-चार्जिंग सिस्टम के कारण आपको इसे प्लग लगाकर चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बैटरी गाड़ी चलते समय अपने आप चार्ज होती रहती है.

3. होंडा सिटी e:HEV 
अगर आप सेडान कारों के शौकीन हैं, तो होंडा सिटी का हाइब्रिड मॉडल आपके लिए सबसे सटीक है. यह कार 27.13 kmpl का माइलेज देने में सक्षम है. इसमें दो मोटरों वाला एक विशेष हाइब्रिड सिस्टम है जो इसे इलेक्ट्रिक कार जैसा पिकअप और पेट्रोल कार जैसी रेंज देता है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें होंडा सेंसिंग (ADAS) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

4. मारुति इनविक्टो और टोयोटा हाइक्रॉस
बड़ी 7-सीटर गाड़ियों में मारुति इनविक्टो और टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का नाम सबसे ऊपर है. ये बड़ी और भारी गाड़ियां होने के बावजूद 23.24 kmpl का माइलेज देती हैं. यह माइलेज कई छोटी हैचबैक कारों से भी बेहतर है. लंबी यात्रा के शौकीन लोगों के लिए ये कारें डीजल और सीएनजी के मुकाबले कहीं अधिक किफायती और आरामदायक साबित होती हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

hybrid cars

Trending news

अजित दादा ने पूरी तैयारी कर ली थी...बजट पेश करने से पहले भावुक हुए CM फडणवीस!
Maharashtra Budget session
अजित दादा ने पूरी तैयारी कर ली थी...बजट पेश करने से पहले भावुक हुए CM फडणवीस!
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
SPICE 1000, रैम्पेज और आइसब्रेकर मिसाइल... इजरायल से ये डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत
PM Modi Israel visit
SPICE 1000, रैम्पेज और आइसब्रेकर मिसाइल... इजरायल से ये डिफेंस सिस्टम खरीदेगा भारत
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो