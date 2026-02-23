28 Kmpl का माइलेज देती हैं ये 4 हाइब्रिड कारें, CNG और इलेक्ट्रिक कारों से ज्यादा करेगी पैसों की बचत

Hybrid Cars in Indian Market: भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों ने सभी को हैरान कर दिया है. पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में CNG कारें काफी सस्ती पड़ती थीं लेकिन अब सीएनजी कारों से भी तगड़ा ऑप्शन मार्केट में है. दरअसल अब मार्केट में हाइब्रिड कारों की अच्छी-खासी रेंज मौजूद है. ये रेंज माइलेज तो अच्छा देती ही है, साथ ही प्रदूषण को भी काफी हद तक कम कर देती है.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक में एक पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि धीमी रफ्तार और ट्रैफिक में यह कार पूरी तरह से बिजली (EV मोड) पर चलती है, जिससे पेट्रोल की खपत शून्य हो जाती है. ये तकनीक उन लोगों के लिए सबसे बेहतर है जो शहर के भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं और बार-बार चार्ज करने का झंझट नहीं चाहते. आज हम आपके लिए हाइब्रिड तकनीक वाली कुछ दमदार कारे लेकर आए हैं जो हर महीने आपके हजारों रुपये बचाने वाली हैं.

1. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा

मारुति की यह सबसे प्रीमियम एसयूवी (SUV) अपने माइलेज के लिए जानी जाती है. ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट 27.97 kmpl का ARAI प्रमाणित माइलेज देता है. इसमें 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करता है. ये कार उन परिवारों के लिए बेस्ट है जो स्टाइल और बचत दोनों चाहते हैं.

2. टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर

टोयोटा और मारुति की पार्टनरशिप में बनी यह कार ग्रैंड विटारा की ही मैकेनिकली ट्विन्स हैं. हाइराइडर भी 27.97 kmpl का माइलेज देती है. टोयोटा की हाइब्रिड तकनीक को दुनिया भर में सबसे जोरदार माना जाता है. इसमें लगे सेल्फ-चार्जिंग सिस्टम के कारण आपको इसे प्लग लगाकर चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बैटरी गाड़ी चलते समय अपने आप चार्ज होती रहती है.

3. होंडा सिटी e:HEV

अगर आप सेडान कारों के शौकीन हैं, तो होंडा सिटी का हाइब्रिड मॉडल आपके लिए सबसे सटीक है. यह कार 27.13 kmpl का माइलेज देने में सक्षम है. इसमें दो मोटरों वाला एक विशेष हाइब्रिड सिस्टम है जो इसे इलेक्ट्रिक कार जैसा पिकअप और पेट्रोल कार जैसी रेंज देता है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें होंडा सेंसिंग (ADAS) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

4. मारुति इनविक्टो और टोयोटा हाइक्रॉस

बड़ी 7-सीटर गाड़ियों में मारुति इनविक्टो और टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का नाम सबसे ऊपर है. ये बड़ी और भारी गाड़ियां होने के बावजूद 23.24 kmpl का माइलेज देती हैं. यह माइलेज कई छोटी हैचबैक कारों से भी बेहतर है. लंबी यात्रा के शौकीन लोगों के लिए ये कारें डीजल और सीएनजी के मुकाबले कहीं अधिक किफायती और आरामदायक साबित होती हैं.