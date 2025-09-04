सड़कों पर मचाइए धूम, सस्ती हो गईं 350 cc की बाइक्स और स्कूटर, नई GST दरों से इतनी गिरीं कीमतें

GST On Bikes: केंद्र सरकार ने नए जीएसटी की दरों को घोषणा कर दी है. जिसके बाद 350 सीसी तक की स्कूटर और बाइक सस्ते होंगो. हालांकि, 350 सीसी के ऊपर की बाइक और स्कूटर की कीमतों में इजाफा होगा. आज हम इस स्टोरी में सस्ते हुए बाइक और स्कूटर के बारे में बताएंगे.
GST Cut On Bikes: भारत सरकार ने नए GST दरों को सुधार किया है. जिसके बाद कई गाड़ियों पर लगने वाला जीएसटी दर काफी कम हो गया है, तो वहीं कुछ गाड़ियों पर जीएसटी दर काफी बढ़ गया है. केंद्र सरकार नए GST दर को 22 सितंबर 2025 से लागू करने जा रही है. आप भी बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट मौका है. दरअसल, केंद्र सरकार 350 cc की बाइक पर जीएसटी दर कम किया है, तो वहीं 350 cc के ऊपर की बाइक पर जीएसटी दर को बढ़ाया गया है. आज हम आपको इस स्टोरी में सस्ते हुए स्कूटर और बाइक की नई संभावित कीमत के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में.
|मॉडल
|पुरानी कीमत (₹)
|नई संभावित कीमत (₹)
|कमी (₹)
|Hero Splendor Plus
|80,216
|72,194
|-8,022
|Hero HF Deluxe
|65,808
|59,227
|-6,581
|Hero Xtreme 125R
|99,126
|89,213
|-9,913
|Bajaj Platina 100
|70,611
|63,549
|-7,062
|Bajaj Pulsar 125
|85,178
|76,660
|-8,518
|Bajaj Pulsar 150
|1,13,738
|1,02,364
|-11,374
|TVS Jupiter 110
|81,211
|73,089
|-8,122
|TVS Jupiter 125
|89,291
|80,361
|-8,930
|TVS Sport
|59,950
|53,955
|-5,995
|TVS Raider 125
|87,375
|78,637
|-8,738
|TVS Apache RTR 160
|1,21,420
|1,09,278
|-12,142
|TVS Apache RTR 200
|1,48,620
|1,33,758
|-14,862
|TVS Apache RR 310
|2,39,990
|2,15,991
|-23,999
|TVS Apache RTR 310
|2,77,999
|2,50,199
|-27,800
|Honda Activa
|91,565
|82,408
|-9,157
|Honda Activa 125
|96,270
|86,643
|-9,627
|Honda Shine 100
|68,862
|61,975
|-6,887
|Honda Shine 125
|90,341
|81,306
|-9,035
|Honda Unicorn
|1,20,727
|1,08,654
|-12,073
|Honda H’ness CB350
|2,10,601
|1,89,540
|-21,061
|Suzuki Access 125
|91,000
|81,900
|-9,100
|Yamaha R15 V4
|1,89,780
|1,70,802
|-18,978
|Yamaha MT15 V2.0
|1,69,550
|1,52,595
|-16,955
|Yamaha FZ-S Fi
|1,35,190
|1,21,671
|-13,519
|Royal Enfield Classic 350
|1,97,253
|1,77,527
|-19,726
|Royal Enfield Bullet 350
|1,76,625
|1,58,962
|-17,663
|Royal Enfield Hunter 350
|1,76,750
|1,59,075
|-17,675
|Royal Enfield Meteor 350
|2,08,270
|1,87,443
|-20,827
आपको बता दें कि नए जीएसटी दर लागू होने के बाद 350 सीसी से कम वाली बाइक पर 18 फीसदी GST लगेगा, तो वहीं 350cc से ऊपर वाली मोटरसाइकिल पर 40 फीसदी टैक्स देना होगा. क्योंकि 350 सीसी से ऊपर की बाइक को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाएगा. भारतीय बाजार में लगभग 98 फीसदी बाइक और स्कूटर 350 सीसी से कम की सेमेंट में मौजूद है.