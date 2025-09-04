सड़कों पर मचाइए धूम, सस्ती हो गईं 350 cc की बाइक्स और स्कूटर, नई GST दरों से इतनी गिरीं कीमतें

GST Cut On Bikes: भारत सरकार ने नए GST दरों को सुधार किया है. जिसके बाद कई गाड़ियों पर लगने वाला जीएसटी दर काफी कम हो गया है, तो वहीं कुछ गाड़ियों पर जीएसटी दर काफी बढ़ गया है. केंद्र सरकार नए GST दर को 22 सितंबर 2025 से लागू करने जा रही है. आप भी बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट मौका है. दरअसल, केंद्र सरकार 350 cc की बाइक पर जीएसटी दर कम किया है, तो वहीं 350 cc के ऊपर की बाइक पर जीएसटी दर को बढ़ाया गया है. आज हम आपको इस स्टोरी में सस्ते हुए स्कूटर और बाइक की नई संभावित कीमत के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में.

मॉडल पुरानी कीमत (₹) नई संभावित कीमत (₹) कमी (₹) Hero Splendor Plus 80,216 72,194 -8,022 Hero HF Deluxe 65,808 59,227 -6,581 Hero Xtreme 125R 99,126 89,213 -9,913 Bajaj Platina 100 70,611 63,549 -7,062 Bajaj Pulsar 125 85,178 76,660 -8,518 Bajaj Pulsar 150 1,13,738 1,02,364 -11,374 TVS Jupiter 110 81,211 73,089 -8,122 TVS Jupiter 125 89,291 80,361 -8,930 TVS Sport 59,950 53,955 -5,995 TVS Raider 125 87,375 78,637 -8,738 TVS Apache RTR 160 1,21,420 1,09,278 -12,142 TVS Apache RTR 200 1,48,620 1,33,758 -14,862 TVS Apache RR 310 2,39,990 2,15,991 -23,999 TVS Apache RTR 310 2,77,999 2,50,199 -27,800 Honda Activa 91,565 82,408 -9,157 Honda Activa 125 96,270 86,643 -9,627 Honda Shine 100 68,862 61,975 -6,887 Honda Shine 125 90,341 81,306 -9,035 Honda Unicorn 1,20,727 1,08,654 -12,073 Honda H'ness CB350 2,10,601 1,89,540 -21,061 Suzuki Access 125 91,000 81,900 -9,100 Yamaha R15 V4 1,89,780 1,70,802 -18,978 Yamaha MT15 V2.0 1,69,550 1,52,595 -16,955 Yamaha FZ-S Fi 1,35,190 1,21,671 -13,519 Royal Enfield Classic 350 1,97,253 1,77,527 -19,726 Royal Enfield Bullet 350 1,76,625 1,58,962 -17,663 Royal Enfield Hunter 350 1,76,750 1,59,075 -17,675 Royal Enfield Meteor 350 2,08,270 1,87,443 -20,827

आपको बता दें कि नए जीएसटी दर लागू होने के बाद 350 सीसी से कम वाली बाइक पर 18 फीसदी GST लगेगा, तो वहीं 350cc से ऊपर वाली मोटरसाइकिल पर 40 फीसदी टैक्स देना होगा. क्योंकि 350 सीसी से ऊपर की बाइक को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाएगा. भारतीय बाजार में लगभग 98 फीसदी बाइक और स्कूटर 350 सीसी से कम की सेमेंट में मौजूद है.