सड़कों पर मचाइए धूम, सस्ती हो गईं 350 cc की बाइक्स और स्कूटर, नई GST दरों से इतनी गिरीं कीमतें
सड़कों पर मचाइए धूम, सस्ती हो गईं 350 cc की बाइक्स और स्कूटर, नई GST दरों से इतनी गिरीं कीमतें

GST On Bikes: केंद्र सरकार ने नए जीएसटी की दरों को घोषणा कर दी है. जिसके बाद 350 सीसी तक की स्कूटर और बाइक सस्ते होंगो. हालांकि, 350 सीसी के ऊपर की बाइक और स्कूटर की कीमतों में इजाफा होगा. आज हम इस स्टोरी में सस्ते हुए बाइक और स्कूटर के बारे में बताएंगे. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Sep 04, 2025, 04:43 PM IST
सड़कों पर मचाइए धूम, सस्ती हो गईं 350 cc की बाइक्स और स्कूटर, नई GST दरों से इतनी गिरीं कीमतें

GST Cut On Bikes: भारत सरकार ने नए GST दरों को सुधार किया है. जिसके बाद कई गाड़ियों पर लगने वाला जीएसटी दर काफी कम हो गया है, तो वहीं कुछ गाड़ियों पर जीएसटी दर काफी बढ़ गया है. केंद्र सरकार नए GST दर को 22 सितंबर 2025 से लागू करने जा रही है. आप भी बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेस्ट मौका है. दरअसल, केंद्र सरकार 350 cc की बाइक पर जीएसटी दर कम  किया है, तो वहीं 350 cc के ऊपर की बाइक पर जीएसटी दर को बढ़ाया गया है. आज हम आपको इस स्टोरी में सस्ते हुए स्कूटर और बाइक की नई संभावित कीमत के बारे में बताएंगे. आइए जानते हैं इसके बारे में.

मॉडल पुरानी कीमत (₹) नई संभावित कीमत (₹) कमी (₹)
Hero Splendor Plus 80,216 72,194 -8,022
Hero HF Deluxe 65,808 59,227 -6,581
Hero Xtreme 125R 99,126 89,213 -9,913
Bajaj Platina 100 70,611 63,549 -7,062
Bajaj Pulsar 125 85,178 76,660 -8,518
Bajaj Pulsar 150 1,13,738 1,02,364 -11,374
TVS Jupiter 110 81,211 73,089 -8,122
TVS Jupiter 125 89,291 80,361 -8,930
TVS Sport 59,950 53,955 -5,995
TVS Raider 125 87,375 78,637 -8,738
TVS Apache RTR 160 1,21,420 1,09,278 -12,142
TVS Apache RTR 200 1,48,620 1,33,758 -14,862
TVS Apache RR 310 2,39,990 2,15,991 -23,999
TVS Apache RTR 310 2,77,999 2,50,199 -27,800
Honda Activa 91,565 82,408 -9,157
Honda Activa 125 96,270 86,643 -9,627
Honda Shine 100 68,862 61,975 -6,887
Honda Shine 125 90,341 81,306 -9,035
Honda Unicorn 1,20,727 1,08,654 -12,073
Honda H’ness CB350 2,10,601 1,89,540 -21,061
Suzuki Access 125 91,000 81,900 -9,100
Yamaha R15 V4 1,89,780 1,70,802 -18,978
Yamaha MT15 V2.0 1,69,550 1,52,595 -16,955
Yamaha FZ-S Fi 1,35,190 1,21,671 -13,519
Royal Enfield Classic 350 1,97,253 1,77,527 -19,726
Royal Enfield Bullet 350 1,76,625 1,58,962 -17,663
Royal Enfield Hunter 350 1,76,750 1,59,075 -17,675
Royal Enfield Meteor 350 2,08,270 1,87,443 -20,827

यह भी पढ़ें: ये पॉपुलर बाइक्स होंगी महंगी, 40% GST लगने के बाद ग्राहकों को ढीली करनी पड़ेगी जेब

आपको बता दें कि नए जीएसटी दर लागू होने के बाद 350 सीसी से कम वाली बाइक पर 18 फीसदी GST लगेगा, तो वहीं 350cc से ऊपर वाली मोटरसाइकिल पर 40 फीसदी टैक्स देना होगा. क्योंकि 350 सीसी से ऊपर की बाइक को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाएगा. भारतीय बाजार में लगभग 98 फीसदी बाइक और स्कूटर 350 सीसी से कम की सेमेंट में मौजूद है.

Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

GST 2.0Automobile News

;