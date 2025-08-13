3982cc का इंजन! ड्रिफ्ट करने वालों के लिए बेस्ट है ये सुपर कार, पलक झपकते ही पकड़ लेती है रफ्तार

Mercedes Benz AMG GT 63: Mercedes-Benz कंपनी अपने लग्जरी कारों के लिए जानी जाती है पर आज हम जिस कार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये Mercedes-Benz द्वारा बनाई गई एक रेसिंग कार है जो कार के लवर्स को काफी अधिक पसंद आ रही है, कंपनी का कहना है कि इस कार के इंजन को हाथों से बनाया गया है,साथ में इस कार की कीमत भी बहुत अधिक है जो मिडिल क्लास के लोग नहीं ले सकते हैं.

कार का इंजन

Mercedes-Benz AMG GT 63 में लगे इंजन की बात करें तो इस कार में 3982 सीसी के 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन के साथ आता है, जो 585 hp की पावर और 800 Nm का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, Mercedes-Benz AMG GT 63 के टॉप स्पीड की बात करे तो इसकी स्पीड लगभग 315 किमी/घंटा है, साथ ही ये कार यह 0 से 200 किमी/घंटा की रफ्तार 10.9 सेकंड में पकड़ सकती है. जो इसको एक रेसिंग कार बनाने का काम करती है, इस कार का माइलेज 8.8 किलोमीटर प्रति लीटर का है

फीचर्स

Mercedes-Benz AMG GT 63 में स्लीपरी, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट+, इंडिविजुअल और रेस मोड्स दिए गए हैं, जो आपकी मदद के लिए बनाएं गए हैं , साथ ही इसमें ड्रिफ्ट मोड भी दिया गया है, जो रेसिंग लवर्स के लिए फेवरेट बनती जा रही है, और इस कार में सिरेमिक ब्रेक्स और ट्रैक-रेडी फीचर्स हैं जो रेसिंग के लिए बनाएं गए हैं, इस कार का ड्रिफ्ट मोड कार को ड्रिफ्ट करने में मदद करेगा, जिसके कारण अगर किसी को ड्रिफ्ट करने नहीं आता तो फिर भी इस कार से वो लोग ड्रिफ्ट कर सकते हैं.

डिजाइन

Mercedes-Benz AMG GT 63 एक हाइब्रिड कार है इसका Transmission ऑटोमेटिक है,इस कार के डिजाइन की बात करें तो इसके लुक को स्पोर्टी और मस्कुलर रखा गया है, जो लोगों को देखने में काफी अट्रैक्टिव लगती है, ये कार लगभग 15 कलर में आती है.

कार की कीमत

Mercedes-Benz AMG GT 63 के कीमत की बात करें तो इस कार का एक्स शोरूम प्राइस 3.30 Crore है जो इसे एक लग्जरी कार बनाने का काम करती है.